Ավստրալիան երեքշաբթի օրը հեռացրեց Իրանի դեսպանին՝ մեղադրելով երկրին Մելբուռնում և Սիդնեյում հակասեմական հրկիզումների հետևում կանգնած լինելու մեջ։
Սա Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Ավստրալիայի կողմից դեսպանի հեռացնելու առաջին դեպքն է։
Վարչապետ Էնթոնի Ալբանեզեն ասաց, որ հետախուզական ծառայությունները «խորապես անհանգստացնող եզրակացության» են եկել, որ Իրանը ղեկավարել է առնվազն երկու ենթադրյալ հակասեմական հարձակում։
Ըստ Ալբանեզեի՝ Թեհրանը 2024 թվականի հոկտեմբերին Սիդնեյի Բոնդի արվարձանում գտնվող «Lewis Continental» սրճարանի վրա հրկիզման հետևում էր կանգնած։
Վարչապետը նաև ղեկավարել է Մելբուռնի «Adass Israel» սինագոգի վրա հրկիզման հարձակումը 2024 թվականի դեկտեմբերին, հայտարարել է վարչապետը մամուլի ասուլիսում՝ հղում անելով հետախուզության եզրակացություններին։ Երկու հարձակումների ժամանակ ֆիզիկական վնասվածքներ չեն գրանցվել։
«Սրանք ավստրալական հողի վրա օտարերկրյա պետության կողմից կազմակերպված ագրեսիայի արտակարգ և վտանգավոր գործողություններ էին», - ասաց Ալբանեզեն՝ մեղադրելով Թեհրանին «սոցիալական համախմբվածությունը խաթարելու և անհամաձայնություն սերմանելու» փորձի մեջ։
Դիվանագիտական կապերը կվերականգնվեն
Ավստրալիան Իրանի դեսպան Ահմադ Սադեղիին հայտարարեց «պերսոնա նոն գրատա» և հրամայեց նրան և երեք այլ պաշտոնյաներին լքել երկիրը յոթ օրվա ընթացքում։
Ավստրալիան նաև հետ կանչեց իր դեսպանին Իրանից և կասեցրեց դեսպանատան գործունեությունը Թեհրանում։
«Դիվանագետները անվտանգ են երրորդ երկրում», - ասաց Ալբանեզեն։
Նա ասաց, որ Ավստրալիան նաև օրենսդրորեն կընդունի Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը որպես ահաբեկչական կազմակերպություն ներառելու մասին օրենք։
Արտգործնախարար Փենի Վոնգը նշեց, որ պատերազմից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ Ավստրալիան վտարում է դեսպանի։
Վոնգը նշեց, որ Ավստրալիան կպահպանի դիվանագիտական կապերը Իրանի հետ՝ ավստրալացիների շահերը առաջ մղելու համար։
Ավստրալիան պնդում է, որ Իրանի «փոխանցյալ ցանցը» գոյություն ունի
Ավստրալիան Թեհրանում դեսպանատուն ունի 1968 թվականից։
Չնայած ավստրալիացիներին խորհուրդ է տրվել չճանապարհորդել Իրանով 2020 թվականից ի վեր, Վոնգն ասել է, որ Կանբերայի հյուպատոսական օգնություն տրամադրելու կարողությունն այժմ «չափազանց սահմանափակ է»։
«Ես գիտեմ, որ շատ ավստրալիացիներ ընտանեկան կապեր ունեն Իրանում, բայց ես կոչ եմ անում ցանկացած ավստրալիացու, ով կարող է մտածել Իրան մեկնելու մասին, խնդրում եմ դա չանել։ Մեր ուղերձն այն է, որ եթե դուք ավստրալիացի եք Իրանում, հեռացեք հիմա, եթե դա անվտանգ է», - ասել է Վոնգը։
Ավստրալիայի հետախուզության ղեկավար Մայքլ Բուրգեսը հայտարարել է, որ հետախուզական ծառայության «քրտնաջան» հետաքննությունը բացահայտել է հակասեմական հարձակումների և Իրանի հեղափոխական պահապանների միջև կապերը։
Ավստրալիայի անվտանգության հետախուզական կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Բուրգեսի խոսքով, ենթադրվում է, որ պահապանները ղեկավարել են առնվազն երկու և «հավանաբար» ևս մի քանի հարձակումներ Ավստրալիայում հրեական շահերի վրա։
Նա պնդել է, որ ուժերը օգտագործել են փոխանցյալների բարդ ցանց՝ իրենց ներգրավվածությունը թաքցնելու համար։
Բուրգեսը, շեշտեց, որ Ավստրալիայում Իրանի դեսպանատունը և նրա դիվանագետները ներգրավված չեն եղել։
Ավստրալիայի հետախուզական ծառայությունը դեռևս հետաքննում է Իրանի հնարավոր ներգրավվածությունը մի շարք այլ հարձակումներում։