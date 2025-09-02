ԱՇԽԱՐՀ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Ավերիչ երկրաշարժ Աֆղանստանում
Իշխանությունները հայտնել են, որ պաշտոնյաներն ու բնակիչները ներգրավված են փրկարարական աշխատանքներում, իսկ կենտրոնական և մոտակա նահանգներից աջակցության խմբեր են մեկնում տարածք։
APTOPIX Afghanistan Earthquake / AP
September 2, 2025

Երկուշաբթի օրը Աֆղանստանում տեղի է ունեցել լայնածավալ փրկարարական գործողություն, երբ ուժեղ երկրաշարժը և բազմաթիվ հետցնցումները հողին են հավասարեցրել հեռավոր լեռնային շրջանում գտնվող տները՝ խլելով ավելի քան 800 մարդու կյանք, հայտնել են իշխանությունները։

Երկրաշարժը տեղի է ունեցել կեսգիշերից անմիջապես առաջ՝ ցնցելով Քաբուլից մինչև հարևան Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադ տները։

ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության (USGS) տվյալներով՝ ավելի քան 1.2 միլիոն մարդ, հավանաբար, զգացել է ուժեղ կամ շատ ուժեղ ցնցումներ։

«Աֆղանստանի արևելքում գտնվող էպիկենտրոնի մոտ, միայն հեռավոր Կունար նահանգում մահացել է մոտ 800 մարդ, վիրավորվել է 2500-ը», ասաց կառավարության գլխավոր խոսնակ Զաբիհուլլահ Մուջահիդը։

Նա հավելել է, որ հարևան Նանգարհար նահանգում զոհվել է ևս 12 մարդ, վիրավորվել՝ 255-ը։

«Բազմաթիվ տներ են ավերվել», - ասաց ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Աբդուլ Մաթին Քանին։

Աֆղանցիների մեծամասնությունը ապրում է ցածրահարկ, կավե աղյուսե տներում, որոնք խոցելի են փլուզման համար։ ՄԱԿ-ի միգրացիոն գործակալությունը հայտարարության մեջ զգուշացրել է, որ Կունարի հեռավոր նահանգների ամենաշատ տուժած գյուղերից մի քանիսը «մինչև հիմա անհասանելի են ճանապարհների խցանումների պատճառով»։

Թալիբանի իշխանությունները և Միավորված ազգերի կազմակերպությունը մոբիլիզացրել են փրկարարական ջանքերը առավել տուժած տարածքներում։

Առաջարկ

Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մինչ այժմ իրականացվել է 40 թռիչք։ Կունարի Նուրգալ շրջանի գյուղատնտեսության վարչության անդամը նշել է, որ մարդիկ շտապել են մաքրել մեկուսացված գյուղերի փակ ճանապարհները, սակայն առավել տուժած տարածքները հեռավոր են և ունեն սահմանափակ հեռահաղորդակցության ցանցեր։

«Շատ վախ և լարվածություն կա։ Երեխաներն ու կանայք գոռում էին։ Մենք մեր կյանքում երբեք նման բան չէինք տեսել։ Նրանք ցանկանում էին այստեղ կառուցել իրենց տները», - AFP-ին ասաց Իջազ Ուլհակ Յաադը։

Նա ասաց, որ երկրաշարժից տուժած գյուղերում ապրող շատերը այն ավելի քան չորս միլիոն աֆղանցիների շարքում են, ովքեր վերջին տարիներին Իրանից և Պակիստանից վերադարձել են երկիր։

ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության տվյալներով՝ երկրաշարժը, որը տեղի է ունեցել ութ կիլոմետր համեմատաբար մակերեսային խորության վրա, գտնվել է Նանգարհար նահանգի Ջալալաբադ քաղաքից 27 կիլոմետր հեռավորության վրա։

Նանգարհար և Կունար նահանգները սահմանակից են Պակիստանին, իսկ Թորխամ գետը հատում է աֆղան վերադարձողների բազմաթիվ ալիքների վայրը, որոնք արտաքսվել կամ ստիպված են եղել լքել երկիրը՝ հաճախ առանց աշխատանքի և գնալու ոչ մի տեղ չունենալով։

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը իր ցավակցությունն է հայտնել Թալիբանի կառավարության և մի շարք երկրների հետ կիսվող ցավակցություններին։

«Ես լիակատար համերաշխություն եմ հայտնում Աֆղանստանի ժողովրդին այսօր ավելի վաղ երկրում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո», - ասաց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։

