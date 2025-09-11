ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լարված հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի հետ, որի ընթացքում նա հայտնեց իր «խորը հիասթափությունը» Քաթարում ՀԱՄԱՍ-ի ներկայացուցիչների վրա Իսրայելի կողմից հասցված հարվածի անակնկալի համար, հաղորդեց The Wall Street Journal-ի։
Չորեքշաբթի օրը հրապարակված բացառիկ հոդվածում ԱՄՆ վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նշեց, որ Թրամփը Նեթանյահուին ասաց, որ Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում պաղեստինյան խմբավորման քաղաքական առաջնորդներին թիրախավորելու որոշումը իմաստուն չէր, և որ ինքը «զայրացած է եղել հարձակման մասին իմանալուց, քանի որ այն իրականացվել է ԱՄՆ զինված ուժերի կողմից, այլ ոչ թե Իսրայելից, և որ այն հարվածել է ԱՄՆ մեկ այլ դաշնակցի տարածքին, որը միջնորդում էր Գազայի պատերազմը դադարեցնելու բանակցություններին»։
Նեթանյահուի պատասխանն այն էր, որ ինքը կարճ ժամանակ ուներ հարվածները սկսելու համար և օգտվել է առիթից։
Պաշտոնյաների խոսքով՝ զրույցից հետո տեղի է ունեցել երկրորդ, ջերմ զանգը։ Այս զանգի ընթացքում Թրամփը հարցրել է Նեթանյահուին, թե արդյոք հարձակումը հաջող է եղել, որին Նեթանյահուն չի կարողացել վստահորեն պատասխանել։
Ավելի ուշ ՀԱՄԱՍ-ը հաստատեց, որ իր ղեկավարությունը ողջ է մնացել հարձակումից, մինչդեռ խմբի հինգ անդամներ և Կատարի անվտանգության աշխատակից մահացել են։
Թրամփը հիասթափված է Նեթանյահուից
Չնայած Թրամփը հայտնի է որպես Իսրայելի անսասան կողմնակից, նա ավելի ու ավելի է հիասթափվում Նեթանյահուից, ով անընդհատ նրան սահմանափակում է ԱՄՆ-ի միջամտության չենթարկվող ագրեսիվ քայլերով, որոնք հակասում են Թրամփի սեփական Մերձավոր Արևելքի նպատակներին, ըստ WSJ-ի։
Նմանատիպ հաղորդագրությունները ենթադրում են, որ Սպիտակ տան պաշտոնյաները հիասթափվում են հուլիսին Սիրիային հարվածելուց հետո Նեթանյահուի «խելագարի» պես վարվելուց հետո։
Քաթարը դատապարտել է հարձակումը՝ այն որակելով որպես «վախկոտ արարք» և միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում՝ զգուշացնելով, որ չի հանդուրժի Իսրայելի «անխոհեմ վարքագիծը»։
Ծոցի պետությունը, ԱՄՆ-ի և Եգիպտոսի հետ միասին, կենտրոնական դեր է խաղում Գազայում Իսրայելի կողմից կոտորածի դադարեցման միջնորդության ջանքերում, որը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանել է ավելի քան 64,600 պաղեստինցիների։
Քաթարի վարչապետ Շեյխ Մոհամմեդ բին Աբդուլռահման ալ-Թանին չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Դոհայի վրա Իսրայելի հարձակմանը հակազդելու համար պատրաստվում է համատեղ տարածաշրջանային պատասխան՝ ընդգծելով, որ արաբ և իսլամական գործընկերների հետ խորհրդակցություններ են ընթանում։
«Տարածաշրջանից արձագանք կլինի։ Այս արձագանքը ներկայումս խորհրդակցությունների և քննարկման փուլում է տարածաշրջանի այլ գործընկերների հետ», - CNN-ին ասաց Ալ Թանին։