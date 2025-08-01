ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Թրամփը դժգոհություն է հայտնել Պաղեստինի ինքնիշխանությանը իր դաշնակիցների աջակցության կապակցությամբ
Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Կարոլին Լիվիտը հայտարարել է, որ քանի որ ավելի շատ երկրներ են հայտարարում Պաղեստինը ճանաչելու իրենց մտադրության մասին, ԱՄՆ նախագահն ավելի քննադատաբար է մոտենում գործընթացին և այն համարում է «Համասի պարգևատրում»։
August 1, 2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը դժգոհություն է հայտնել Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Կանադայի ղեկավարների նկատմամբ՝ սեպտեմբերին Պաղեստինյան պետությունը ճանաչելու իրենց մտադրության մասին հայտարարությունների համար, հայտնել է մամուլի քարտուղար Կարոլայն Լևիթը։

Լևիթի խոսքով՝ Թրամփը այժմ ավելի քննադատաբար է մոտենում այս նախաձեռնությանը և կարծում է, որ դա «Համասին պարգևատրելու» քայլ է այն ժամանակ, երբ Համասը հանդիսանում է հրադադարի և բոլոր պատանդների ազատ արձակման հիմնական խոչընդոտը։

Վաշինգտոնի ամենամոտ դաշնակիցների վերջին հայտարարությունները միայն ավելի են խստացրել ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշումը այս քայլի նկատմամբ։

Թրամփը քննադատել է Կանադային՝ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի հանդիպման ժամանակ Պաղեստինյան պետության ճանաչման մտադրության մասին հայտարարության համար, սակայն ավելի մեղմ է արտահայտվել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հասցեին։

Նա անտեսել է Մակրոնի որոշումը, որը նախորդ շաբաթ սկիզբ դրեց այլ երկրների նման քայլերի քննարկմանը՝ նշելով, որ այդ հայտարարությունը «կարևոր չէ» և «մեծ նշանակություն չունի»։

Այս շաբաթ Սթարմերը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես կճանաչի Պաղեստինյան պետությունը սեպտեմբերին, եթե Իսրայելը «էական» քայլեր չձեռնարկի, ներառյալ՝ Գազայում հրադադարի համաձայնությունը։

«Հապաղելու տեղ չկա»

Շոտլանդիա կատարած այցից և Սթարմերի հետ բանակցություններից հետո Թրամփին հարցրել են Մեծ Բրիտանիայի որոշման մասին, և նա ասել է, որ «անկեղծ ասած, այդ ճամբարում չէ»։

Կանադան այս շաբաթ դարձավ արևմտյան վերջին երկիրը, որը հայտարարեց Պաղեստինը ճանաչելու իր մտադրության մասին։

«Գազայում մարդկային տառապանքի մակարդակը անտանելի է», - հայտարարել է Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։

«Քաղաքացիական բնակչության խորացող տառապանքը չի թողնում հապաղելու տեղ՝ խաղաղությանը, անվտանգությանը և մարդկային կյանքի արժանապատվությանը աջակցելու համար միջազգային համակարգված գործողություններ ձեռնարկելու հարցում», - ասել է Քարնին չորեքշաբթի։

Այս զարգացումները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է, որ Պաղեստինյան պետության ճանաչումը «իրավունք է, ոչ թե պարգև»։

Պաղեստինը ողջունում է Կանադան, Մալթան և Պորտուգալիան

Մինչդեռ Պաղեստինի փոխնախագահ Հուսեյն Ալ-Շեյխը ողջունել է Կանադայի, Մալթայի և Պորտուգալիայի հայտարարությունները՝ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում Պաղեստինի պետությունը պաշտոնապես ճանաչելու իրենց մտադրության վերաբերյալ, հաղորդում է WAFA լրատվական գործակալությունը։

«Ալ-Շեյխը գովաբանել է այս պատմական նախաձեռնությունները երեք երկրների կողմից՝ նշելով, որ նրանք միանում են միջազգային աջակիցների աճող թվին, որոնք պաշտպանում են երկու պետությունների լուծումը և պաղեստինցիների իրավունքների հաստատումը», - հաղորդում է WAFA-ն՝ վկայակոչելով պաշտոնական հայտարարությունը։

Ալ-Շեյխը հույս է հայտնել, որ այս հայտարարությունները կվերածվեն «կոնկրետ քայլերի, որոնք կհանգեցնեն կայուն խաղաղության և Պաղեստինի պետության միջազգային լեգիտիմության հաստատմանը»։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
