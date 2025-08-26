Իսրայելի բանակի ուժերը գիշերային հարձակման ընթացքում ներխուժել են Սիրիայի հարավային Քունեյթրա շրջանի գյուղերից մեկը՝ տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ։
Պետական «Ալ-Իխբարիյա» հեռուստաալիքի տվյալներով՝ իսրայելական զորքերը ներխուժել են Սուայսա գյուղ, լուսարձակող արկեր են արձակել երկնքում և որոնումներ իրականացրել տարածքում՝ բնակիչների դիմադրության պայմաններում։
Սաուդյան Արաբիան դատապարտել է Իսրայելի ներխուժումները Սիրիայի տարածք՝ դրանք համարելով «Սիրիայի ինքնիշխանության, միջազգային իրավունքի և 1974 թվականի Զինադադարի համաձայնագրի ակնհայտ խախտում»։
Հեռուստաալիքը հաղորդել է, որ երիտասարդ քաղաքացի է ձերբակալվել բանակի ուժերի կողմից։
Գիշերային այս հարձակումը Քունեյթրայի վրա օգոստոս ամսվա ընթացքում Իսրայելի կողմից իրականացված չորրորդ ներխուժումն է։ Քունեյթրան գտնվում է օկուպացված Գոլանի բարձունքների ապառազմականացված գոտում։
Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը «X» հարթակում հայտարարել է, որ իսրայելական բանակը «կշարունակի մնալ Հերմոն լեռան գագաթին և անվտանգության գոտում»։
Նա պնդել է, որ բանակի ներկայությունը անհրաժեշտ է «Գոլանի և Գալիլիայի բնակավայրերը, ինչպես նաև Սիրիայի դրուզ համայնքը պաշտպանելու համար»։
Վերջին յոթ ամիսների ընթացքում իսրայելական բանակը օկուպացրել է Հերմոն լեռը (Ջաբալ ալ-Շեյխ) և 15 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի Սիրիայի հարավային մասերում՝ վերահսկելով ավելի քան 40,000 սիրիացիների օկուպացված բուֆերային գոտու ներսում։
2024 թվականի վերջին Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի անկումից հետո Իսրայելը ընդլայնել է իր օկուպացիան Սիրիայի Գոլանի բարձունքներում՝ զավթելով ապառազմականացված բուֆերային գոտին։ Այս քայլը խախտում էր Սիրիայի հետ 1974 թվականի Զինադադարի համաձայնագիրը։
2024 թվականի դեկտեմբերից գործող նոր սիրիական կառավարությունը որևէ սպառնալիք չի ներկայացրել Իսրայելի համար, սակայն իսրայելական բանակը բազմիցս խախտել է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը՝ իրականացնելով օդային հարվածներ, որոնք սպանել են խաղաղ բնակիչների և ոչնչացրել Սիրիայի ռազմական օբյեկտներն ու ենթակառուցվածքները։