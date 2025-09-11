Նեպալցի երիտասարդները, որոնք թվային աշխարհի վարպետներ են, բայց պայքարում են գործազրկության և սահմանափակ հնարավորությունների դեմ, այս շաբաթ հայտնվեցին վճռորոշ փուլում՝ իրենց զայրույթը թափելով տարեց քաղաքական գործիչների վրա, որոնց նրանք համարում էին իրենց չհասկացող։
Այս զայրույթը վերածվեց արյունալի բախումների, որոնք գագաթնակետին հասան 73-ամյա վարչապետ Կ.Պ. Շարմա Օլիի հրաժարականով երեքշաբթի օրը։
Քաղաքական անկայունության, կոռուպցիայի և տնտեսական դանդաղ աճի տարիների նկատմամբ հանրային դժգոհությունը հանգեցրեց բողոքի ցույցերի՝ կառավարության կողմից սոցիալական ցանցերն արգելելու որոշումից հետո։ Սակայն այս որոշումը արագորեն չեղարկվեց։
Ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում զոհվեց առնվազն 19 մարդ։ Ցուցարարները հրկիզեցին խորհրդարանի շենքը և մի քանի կառավարական և քաղաքական կուսակցությունների գրասենյակներ։ Շատ նեպալցիների համար սոցիալական ցանցերի արգելքը ծառայեց միայն որպես կատալիզատոր։ Իրական զայրույթը բխում էր տարիների լճացման և հնարավորությունների բացակայության հետևանքով առաջացած հիասթափությունից։
Ահա Նեպալի կառավարության անկմանը հանգեցրած հիմնական գործոնները.
Տնտեսական ճգնաժամ
Համաշխարհային բանկը հայտարարեց, որ Նեպալի աշխատուժի «շոկային» 82 տոկոսը աշխատում է ոչ ֆորմալ մակարդակով։ Այս ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է, քան համաշխարհային և տարածաշրջանային միջին ցուցանիշները։ Ոչ ֆորմալ մակարդակով աշխատողները չունեն զարգացած երկրներում աշխատողների համար հասանելի առողջապահական ապահովագրություն կամ անվտանգություն։
Նեպալցիների կողմից արտասահման ուղարկվող դրամական փոխանցումները կենսական նշանակություն ունեն երկրի տնտեսության համար։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով՝ անցյալ տարի այս դրամական փոխանցումը հավասար էր երկրի ՀՆԱ-ի մեկ երրորդին և զբաղեցնում էր չորրորդ տեղը համաշխարհային մակարդակով։ Սոցիալական ցանցերը համարվում են արտասահմանում գտնվող հարազատների հետ կապը պահպանելու կարևոր գործիք։
Կառավարության վիճակագրության համաձայն՝ Նեպալը իր երիտասարդ բնակչությունը սահմանում է որպես 16-ից 40 տարեկան անհատներ։ Այս խումբը, որն ունի ավելի քան 12 միլիոն մարդ, կազմում է ընդհանուր բնակչության մոտավորապես 43 տոկոսը։
«Մոտավորապես 500,000 երիտասարդների կողմից Նեպալում աշխատուժ մուտք գործելու հետ մեկտեղ, ընտանիքներին աղքատությունից դուրս բերելու և կայուն զարգացումը խթանող աշխատատեղեր ստեղծելու հրատապությունը երբեք այսքան կարևոր չի եղել», - անցյալ շաբաթ երկիր կատարած այցից հետո ասաց Համաշխարհային բանկի Հարավային Ասիայի գծով փոխնախագահ Յոհաննես Զուտը։
Կոռուպցիա
Ըստ Transparency International-ի կոռուպցիայի ինդեքսի՝ Նեպալը 180 երկրների շարքում զբաղեցնում է 107-րդ տեղը։ Սա համարվում է երկրի քաղաքական համակարգի նկատմամբ լայնորեն տարածված անվստահության պատճառ։
TikTok-ում տեսանյութերը տարածվել են համացանցում՝ առաջացնելով զայրույթ՝ համեմատելով սովորական նեպալցիների առօրյա դժվարությունները քաղաքական գործիչների երեխաների շքեղ կենսակերպի հետ, ներառյալ թանկարժեք արձակուրդները և շքեղ ապրանքները։
«Իշխող վերնախավի չափազանցությունները բացահայտվել են սոցիալական ցանցերի միջոցով», - ասաց 23-ամյա Պուջա Մաննին, ով աշխատել է արտասահմանում։
Շատ երիտասարդների համար հիասթափությունն ավելի խորն է, քան առցանց սկանդալները։ Տարիներ շարունակ քաղաքականության մեջ գերիշխող առաջնորդները պայքարում են իշխանությունը պահպանելու համար՝ առաջարկելով քիչ փոփոխություն։
Չնայած Նեպալը 2008 թվականին ավարտեց տասնամյակ տևած քաղաքացիական պատերազմը, վերացրեց միապետությունը, անցավ դաշնային հանրապետության և իշխանության բերեց մաոիստներին, այդ ժամանակվանից ի վեր այն կառավարվում է տարեց վարչապետների կողմից։ Կուլիսային գործարքները էլ ավելի են ամրապնդել այն ընկալումը, որ քաղաքական դասը կտրված է առօրյա իրականությունից։
Իրավունքները կորցնելու վախը
Նեպալի Ազգային մարդու իրավունքների հանձնաժողովը հայտարարել է, որ սոցիալական ցանցերի արգելքը խաթարում է «ժողովրդավարական կառավարման ոգին»: Digital Rights Nepal-ի Սանտոշ Սիգդելը արգելքը անվանել է «վտանգավոր միտում», մինչդեռ Kathmandu Post-ը գրել է, որ որոշումը «հարվածում է դժգոհ երիտասարդների նյարդին»:
Քաղաքական անկայունություն
Երկու հսկա հարևանների՝ Չինաստանի և Հնդկաստանի միջև սեղմված Նեպալը 2008 թվականից ի վեր փոխել է 14 կառավարություն։ Ոչ մեկը չի ավարտել իր հնգամյա ամբողջական ժամկետը։
Երկրի անհանգիստ ժամանակակից պատմությունը արտացոլում է այս փխրունությունը։ Ռանա դինաստիայի ժառանգական կառավարումն ավարտվել է 1951 թվականին՝ ժողովրդավարության կողմնակից շարժումներով և խորհրդարանական ժողովրդավարության ներդրմամբ։ Տասը տարի անց Մահենդրա թագավորը արգելեց քաղաքական կուսակցությունները և վերականգնեց կենտրոնացված պանչայաթ համակարգը։ Այս համակարգը տևեց մինչև 1990 թվականի Ժողովրդական շարժումը, որը ստիպեց վերադառնալ բազմակուսակցական ժողովրդավարության։
Հաջորդ շրջանն ավելի բռնի էր, 1996 թվականին Նեպալի ձախակողմյան մաոիստները սկսեցին տասնամյակ տևած քաղաքացիական պատերազմ՝ թագավորական խորհրդարանական համակարգը ժողովրդական հանրապետությունով փոխարինելու համար։ Պատերազմը հանգեցրեց ավելի քան 17,000 մարդու մահվան և 2008 թվականին հարթեց միապետության վերացման ճանապարհը։ Նեպալը 2015 թվականին ընդունեց նոր սահմանադրություն, բայց քաղաքական խառնաշփոթի ցիկլը շարունակվեց։
Ք.Պ. Շարմա Օլին դարձել է այս քաղաքական խառնաշփոթի խորհրդանիշը՝ 2015 թվականից ի վեր չորս անգամ զբաղեցրելով վարչապետի պաշտոնը։ Նրա ղեկավարությունը բազմիցս ընդհատվել է վստահության քվեարկությունների, հրաժարականների, Գերագույն դատարանի որոշումների կամ կուսակցական ներքին պառակտումների պատճառով։