ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Իսրայելի Գերագույն դատարանը թույլատրել է պաղեստինցի դեռահասի մարմինը պահել որպես «գործարքի առարկա»
Մի իրավունքների պաշտպան խումբ պնդում է, որ դեռահասի մարմինը երկար ժամանակ չհանձնելը խախտում է թե՛ իսրայելական, թե՛ միջազգային օրենքը, ինչպես նաև մահացածի և նրա ընտանիքի իրավունքներն ու արժանապատվությունը:
2024թվակի փետրվարի 5-ին Էլիանի սպանությունից հետո նրա մարմինը չի վերադարձվել ընտանիքին թաղման համար։ — Ֆոտո՝ Ադալահի կողմից։ / User Upload
15. August 2025

Իսրայելի Գերագույն դատարանը հաստատել է պետության որոշումը՝ շարունակելու պահել 14-ամյա պաղեստինցի տղայի մարմինը, որը սպանվել է իսրայելական ուժերի կողմից 2024 թվականի փետրվարին՝ թույլ տալով իշխանություններին այն օգտագործել որպես բանակցային գործիք ապագա բանտարկյալների փոխանակման բանակցություններում Համասի հետ։

2025 թվականի հուլիսի 31-ին հրապարակված որոշման մեջ դատարանը աջակցել է պետության դիրքորոշմանը, որ Վադիա Շադի Սա'դ Էլյանիի՝ Արևելյան Երուսաղեմի բնակչի, մարմինը կարող է մնալ Իսրայելի վերահսկողության տակ՝ նրա մահից ավելի քան 18 ամիս անց, ինչպես նշված է «Ադալահ»՝ Իսրայելում արաբ փոքրամասնությունների իրավունքների իրավական կենտրոնի հայտարարության մեջ։

Իսրայելական իշխանությունները պնդում են, որ Էլյանը գնդակահարվել է իբր ոստիկանության աշխատակցի վրա դանակահարության փորձի ժամանակ՝ Մա'ալե Ադումիմ բնակավայրի մոտ, որը գտնվում է գրավված Արևմտյան ափում։

Սակայն տեսանյութերը, ներառյալ նրա ընտանիքի կողմից ներկայացված նյութերը, ցույց են տալիս, որ նրան կրակել են հետևից, երբ նա փախչում էր, և հետո կրկին կրակել են, երբ նա անշարժ պառկած էր ճանապարհին։

Նրա սպանությունից հետո՝ 2024 թվականի փետրվարի 5-ին, նրա մարմինը չի վերադարձվել ընտանիքին՝ թաղման համար։

Դատարանը իր որոշման մեջ վկայակոչել է գաղտնի ապացույցներ և նշել, որ ռազմական հրամանատարը լիազորված է շարունակելու մնացորդների պահումը և հաստատելու ժամանակավոր թաղումը։

Առաջարկ

Քաղաքականության դեմ հայցը ներկայացվել է 2024 թվականի հուլիսին «Ադալահ»-ի կողմից՝ Էլյանիի ծնողների անունից։ «Ադալահ»-ը պնդել է, որ երկարատև պահումը խախտում է ինչպես իսրայելական, այնպես էլ միջազգային իրավունքը, ինչպես նաև հանգուցյալի և նրա ընտանիքի իրավունքներն ու արժանապատվությունը։

«Վադիայի մարմնի մեկուկես տարվա պահումը լուրջ խախտում է ընտանիքի իրավունքների և երեխայի մահվան արժանապատվության նկատմամբ», - դատարանում նշել է «Ադալահ»-ի փաստաբան Նարեման Շեհադե-Զոաբին 2025 թվականի հուլիսի 3-ին։

Խումբը նաև վիճարկել է պետության՝ 1945 թվականի բրիտանական մանդատի արտակարգ կարգավորումների վրա հիմնվելու իրավունքը՝ այս միջոցը արդարացնելու համար։

«Ադալահ»-ը դատապարտել է դատարանի որոշումը՝ նշելով, որ այն «ամրապնդում է միջազգային իրավունքի և հիմնական մարդկայնության լուրջ խախտումը» և «նորմալացնում է պաղեստինցիներին ապամարդկայնացնող դաժան քաղաքականությունները»։

Իրավապաշտպան խմբերը նշում են, որ այս որոշումը արտացոլում է ավելի լայն պրակտիկա։ «Պաշտպանություն երեխաների համար միջազգային – Պաղեստին» կազմակերպությունը հայտնել է, որ 2025 թվականի փետրվարի դրությամբ Իսրայելը պահում էր ավելի քան 45 պաղեստինցի երեխայի մարմին։

Երուսաղեմի իրավական օգնության և մարդու իրավունքների կենտրոնը նշում է, որ այս տարվա մայիսի դրությամբ ընդհանուր առմամբ պահվում էր 668 պաղեստինցու մարմին։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
