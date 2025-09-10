Ռուս դիվանագետը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ Լեհաստանը որևէ ապացույց չի ներկայացրել, որ Լեհաստանում խոցված անօդաչու սարքերը ռուսական ծագում ունեն, հաղորդում է Ռուսաստանի պետական RIA լրատվական գործակալությունը։
«Մենք այս մեղադրանքները համարում ենք անհիմն։ Որևէ ապացույց, որ այս անօդաչու սարքերը ռուսական ծագում ունեն, չի ներկայացվել», - ասել է Անդրեյ Օրդաշը, որը Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարն է Լեհաստանում։
Օրդաշը հրավիրվել է լեհական իշխանությունների կողմից, հաղորդում են ռուսական պետական լրատվամիջոցները։
Օրդաշը RIA Novosti-ին հայտնել է, որ իրեն հրավիրել են արտգործնախարարություն՝ հանդիպման ժամը 12:00-ին (1000 GMT), ընդգծելով, որ Վարշավան դեռևս ապացույց չի ներկայացրել, որ գիշերը խոցված անօդաչու սարքերը Ռուսաստանից են։
Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկին ավելի վաղ որոշել էր 48 ժամվա ընթացքում հրավիրել Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, քանի որ Լեհաստանը խոցել էր ռուսական անօդաչու սարքեր, որոնք մուտք էին գործել իր օդային տարածք՝ Ուկրաինայի արևմտյան մասում ռուսական լայնածավալ հարձակման ընթացքում։
«...լուրերը, որ մենք կունենանք ամբողջական տեղեկություններ Լեհաստանում տեղի ունեցածի մասին 48 ժամվա ընթացքում, ինձ ստիպեցին որոշում կայացնել 48 ժամվա ընթացքում հրավիրել Ազգային անվտանգության խորհուրդը», - ասել է Կարոլ Նավրոցկին՝ հավելելով, որ իրավիճակը աննախադեպ պահ է ՆԱՏՕ-ի և Լեհաստանի պատմության մեջ։
19 խախտում, 3 խոցված անօդաչու սարք՝ Լեհաստանի վարչապետի հայտարարությունը։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ անդամ երկիրը գիշերը հայտնաբերել է իր օդային տարածքի 19 խախտում և խոցել առնվազն երեք «ռուսական» անօդաչու սարք։
«19 խախտում հայտնաբերվել և ճշգրիտ հետևվել է... Ներկայումս հաստատված է, որ երեք անօդաչու սարք խոցվել է... Մենք տեղեկություններ չունենք, որ ռուսական գործողությունների հետևանքով որևէ մեկը վիրավորվել կամ զոհվել է», - ասել է Տուսկը խորհրդարանում։
Աննախադեպ խախտում՝ ԵՄ ղեկավարի արձագանքը։
ԵՄ ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կատարել է «անխոհեմ և աննախադեպ» խախտում Լեհաստանի օդային տարածքում։
«Այսօր մենք ականատես եղանք Լեհաստանի և Եվրոպայի օդային տարածքի անխոհեմ և աննախադեպ խախտման՝ ավելի քան 10 ռուսական Շահիդ անօդաչու սարքերի կողմից», - ասել է ֆոն դեր Լեյենը ԵՄ օրենսդիրներին։
«Եվրոպան լիովին համերաշխ է Լեհաստանի հետ», - հավելել է նա։
«Անցած գիշեր Լեհաստանում մենք ականատես եղանք Ռուսաստանի կողմից եվրոպական օդային տարածքի ամենալուրջ խախտմանը պատերազմը սկսվելուց ի վեր, և կան նշաններ, որ դա դիտավորյալ էր, ոչ պատահական։ Ռուսաստանի պատերազմը սրվում է, ոչ թե ավարտվում։ Մենք պետք է բարձրացնենք Մոսկվայի վրա ճնշումը, ուժեղացնենք աջակցությունը Ուկրաինային և ներդրումներ կատարենք Եվրոպայի պաշտպանության մեջ», - գրել է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը ամերիկյան սոցիալական մեդիա հարթակում X։
Նա վերահաստատել է, որ միությունը կաջակցի այնպիսի նախաձեռնություններին, ինչպիսին է Արևելյան սահմանային վահանի պաշտպանական գիծը։
Հոլանդական ինքնաթիռների աջակցությունը։
Միևնույն ժամանակ, Հոլանդիայի վարչապետ Դիկ Սխոֆը հայտարարել է, որ Նիդերլանդների օդուժը աջակցել է Լեհաստանի տարածքում ռուսական անօդաչու սարքերի խոցմանը։
«Լավ է, որ հոլանդական F35 կործանիչները կարողացան աջակցություն ցուցաբերել», - գրել է Սխոֆը X-ում։ «Նիդերլանդները կանգնած է մեր ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Լեհաստանի կողքին»։
Սխոֆը նշել է, որ ռուսական անօդաչու սարքերի կողմից Լեհաստանի օդային տարածքի «խախտումը» «հավելյալ ապացույց է, որ Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմը սպառնալիք է եվրոպական անվտանգությանը»։
«Համատեղ» հակաօդային պաշտպանության ստեղծում։
Վերջին զարգացումների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է արել իր եվրոպական դաշնակիցների հետ ստեղծել համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգ՝ մեղադրելով Ռուսաստանին, որ այն «դիտավորյալ թիրախավորում է» հարևան Լեհաստանին՝ գիշերային հարձակման ընթացքում անօդաչու սարքեր ուղարկելով իր օդային տարածքով։
«Ուկրաինան վաղուց առաջարկել է իր գործընկերներին ստեղծել համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգ՝ ապահովելու համար «Շահիդների», այլ անօդաչու սարքերի և հրթիռների երաշխավորված խոցումը՝ մեր մարտական ավիացիայի և հակաօդային պաշտպանության համատեղ ուժերով», - գրել է Զելենսկին սոցիալական մեդիայում։