Air Canada-ի 10,000 ուղեկցորդուհիների արհմիությունը երեքշաբթի վաղ առավոտյան հայտարարեց, որ «նախնական համաձայնության» է հասել գործադուլը դադարեցնելու վերաբերյալ։
Air Canada-ն և արհմիությունը երկուշաբթի ուշ երեկոյան վերսկսեցին բանակցությունները՝ առաջին անգամ հանգստյան օրերին սկսված գործադուլից ի վեր։
Ամառային ճանապարհորդական սեզոնի գագաթնակետին գործադուլը ազդում է օրական մոտ 130,000 ուղևորի վրա։
Արհմիությունը հայտարարեց, որ համաձայնագիրը կապահովի անդամների վարձատրությունը ինքնաթիռների գետնի վրա գտնվելու ընթացքում կատարված աշխատանքի համար՝ լուծելով գործադուլի հիմնական խնդիրներից մեկը։
Դա հաջորդեց արհմիության այն հայտարարությանը, որ ուղեկցորդուհիները չեն վերադառնա աշխատանքի, չնայած գործադուլը հայտարարվել էր անօրինական։
Air Canada-ն դադարեցրել էր բոլոր գործողությունները, երբ շաբաթ օրը կեսգիշերից անմիջապես հետո մոտ 10,000 բորտուղեկցորդուհիներ սկսեցին գործադուլ, որը բորբոքվեց աշխատավարձի շուրջ վեճի պատճառով։
Ժամեր անց Կանադայի աշխատանքի քաղաքականության նախարար Փեթի Հաջդուն առաջարկեց կիրառել իրավական դրույթ, որը կդադարեցներ գործադուլը և կստիպեր երկու կողմերին դիմել պարտադիր արբիտրաժի։
«Սա այն որոշումը չէ, որը ես թեթևությամբ եմ ընդունել։ Կանադացիների և մեր տնտեսության վրա անմիջական բացասական ազդեցության ներուժը պարզապես չափազանց մեծ է», - լրագրողներին ասաց Հաջդուն։