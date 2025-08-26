ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ավելի քան 206 նախկին ԵՄ դեսպաններ և պաշտոնյաներ կոչ են անում ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել Իսրայելի նկատմամբ
Եվրամիության 200-ից ավել նախկին դեսպաններ նախազգուշացրել են, որ եթե ԵՄ-ն չի ձեռնարկի «արդյունավետ քայլեր», գործողությունները կմնան անդամ պետությունների իրավասությանը։ / AA
Ավելի քան 200 նախկին ԵՄ դեսպաններ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ երեքշաբթի օրը մեղադրեցին Բրյուսելին՝ Պաղեստինի Գազայի հարցում անգործության համար՝ ստորագրելով համատեղ նամակ, որով կոչ են անում ԵՄ-ին ուժեղացնել ճնշումը Իսրայելի վրա՝ վերջ տալու «դաժան պատերազմին» և օկուպացիային։

«Մենք խորապես հիասթափված ենք, որ Գազայում իրավիճակի վատթարացմանը ի պատասխան ԵՄ-ն որևէ էական քայլ չի ձեռնարկել՝ Իսրայելին ստիպելու դադարեցնել իր դաժան պատերազմը, վերականգնել հիմնական հումանիտար օգնությունը և վերացնել Գազայի և Արևմտյան ափի անօրինական օկուպացիան»,- նշված է նամակում, որը հրապարակել է իռլանդական RTE News հեռուստատեսությունը։

Նրանք զգուշացրել են, որ եթե ԵՄ-ն չձեռնարկի «արդյունավետ քայլեր», ապա գործողությունները կմնան առանձին անդամ պետությունների կամ «նմանատիպ մտածող երկրների խմբերի» վրա, ինչը չի ունենա «ԵՄ-ի համատեղ գործողությունների ամբողջական ուժը»։

Անօրինական բնակավայրերի ընդլայնում

Առաջարկ

Պաշտոնյաները նաև «վրդովմունք» են հայտնել, որ իրենց նախորդ նամակից՝ ստորագրված 58 նախկին ԵՄ դեսպանների կողմից, անցած չորս շաբաթվա ընթացքում Գազայում հրադադար չի հաստատվել։ Փոխարենը, նրանք նշել են, որ Իսրայելը սկսել է իրականացնել Գազայի քաղաքի օկուպացման ծրագրեր։

Նամակում դատապարտվել են Իսրայելի կառավարության ծրագրերը՝ ընդլայնելու անօրինական բնակավայրերը օկուպացված Արևելյան Երուսաղեմում՝ դա անվանելով «հայտարարած նպատակ … խոչընդոտելու երկարամյա երկու պետությունների լուծումը, որը աջակցում են ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների մեծամասնությունն ու ԵՄ-ն»։

«Եթե սա բավարար վատ չլիներ, ապա 22 օգոստոսին Ինտեգրված Սննդի Անվտանգության Փուլերի Դասակարգումը (IPC) հաստատեց, որ Գազայի նույն տարածքներում այժմ գոյություն ունի մարդածին սով, որտեղ կես միլիոն մարդ կանգնած է սովի, աղքատության և մահվան առջև»,- հավելել են նրանք։

Նամակը հասցեագրված էր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային, Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլային, ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասին, ինչպես նաև 27 անդամ պետությունների ղեկավարներին և արտաքին գործերի նախարարներին։

