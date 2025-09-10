ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մոտ 200 մարդ ձերբակալվել են, երբ ցուցարարները բախվել են ոստիկանության հետ Փարիզում «Արգելափակել ամեն ինչ» ընդհանուր գործողության ժամանակ
Ֆրանսիայում կառավարությունը ռեկորդային թվով ոստիկաններ է տեղակայել՝ նախագահ Էմանուել Մակրոնի ղեկավարության և խնայողության քաղաքականության դեմ զայրույթի պատճառով բռնկված համազգային բողոքի ցույցերի ֆոնին։
Ամռան ընթացքում «Բլոկոն Տու» (ամեն ինչ արգելափակել) շարժումը մեծ արագություն էր ձեռք բերել սոցիալական ցանցերում և գաղտնագրված չեթերում։ / AA
Փարիզում չորեքշաբթի օրը, երկրի մասշտաբով բողոքի ակցիաների սկզբնական փուլում, գրեթե 200 մարդ ձերբակալվեց, ըստ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բրունո Ռետայոյի:

Ցուցարարները բախվեցին ոստիկանության հետ Փարիզում, որտեղ աղբամաններ էին այրվում, իսկ կառավարությունը տեղակայել էր 80,000 ոստիկան՝ «Ամեն ինչ արգելափակենք» կարգախոսի ներքո կազմակերպված երկրի մասշտաբով գործողության օրվա համար:

Երկուշաբթի օրը Ֆրանսուա Բայրուի՝ որպես վարչապետի պաշտոնանկությունից հետո, որին հաջորդեց Սեբաստիեն Լեկորնուի նշանակումը երեքշաբթի օրը, հազարավոր ցուցարարներ արձագանքեցին առցանց կոչերին՝ խաթարելու երկիրը:

«Bloquons Tout» («Ամեն ինչ արգելափակենք») շարժումը ամռանը մեծ թափ էր հավաքել սոցիալական ցանցերում և կոդավորված զրույցներում: Շարժման կոչը՝ կազմակերպելու արգելափակումներ, գործադուլներ, ցույցեր և այլ բողոքի գործողություններ, ուղղված էր Մակրոնին՝ որպես հիմնական թիրախներից մեկին, ով վերջին 12 ամսում արդեն չորրորդ վարչապետն էր նշանակել:

Շարժումը, որը տարածվել է առանց հստակ առաջնորդության, ունի պահանջների լայն շրջանակ՝ ներառյալ Բայրուի առաջ քաշած բյուջետային խնայողությունների ծրագրերի դեմ բողոքները, ինչպես նաև ավելի լայն դժգոհություններ անհավասարության վերաբերյալ:

Առցանց կոչերը գործադուլների, բոյկոտների, արգելափակումների և այլ բողոքի ձևերի համար ուղեկցվել են բռնություններից խուսափելու հորդորներով:

«Ամեն ինչ արգելափակենք» շարժման ինքնաբուխությունը հիշեցնում է «Դեղին բաճկոններ» շարժումը, որը ցնցեց Մակրոնի առաջին նախագահական ժամկետը: Այն սկսվեց վառելիքի հարկերի բարձրացման դեմ բողոքող աշխատողների կողմից, ովքեր ճամբարներ էին հիմնում ճանապարհային շրջաններում՝ կրելով բարձր տեսանելիության բաճկոններ: Շարժումը արագորեն տարածվեց՝ ընդգրկելով քաղաքական, տարածաշրջանային, սոցիալական և սերունդների միջև բաժանված մարդկանց, ովքեր դժգոհ էին տնտեսական անարդարությունից և Մակրոնի ղեկավարությունից:

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
