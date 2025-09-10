ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Սեբաստիան Լըկորնյուն` Ֆրանսիայի նոր վարչապետ
Սեբաստիան Լըկորնյուն դառնում է նախագահ Մակրոնի հինգերորդ վարչապետը երկու տարվա ընթացքում, մինչդեռ բյուջեի շուրջ պայքարը սպառնում է։
Ֆրանսիայի նոր վարչապետ Սեբաստիան Լըկորնյուն չորեքշաբթի օրը կառավարության դեմ լայնածավալ բողոքի ցույցերի օրը պաշտոնը ստանձնելուց հետո խոստացավ գտնել ստեղծագործական եղանակներ մրցակիցների հետ համագործակցելու համար՝ պարտքի նվազեցման բյուջե ընդունելու համար, միաժամանակ խոստանալով նոր քաղաքականության ուղղություններ։

Երեքշաբթի օրը նախագահ Էմանուել Մակրոնը Լեկորնուն ընտրեց իր հինգերորդ վարչապետը երկու տարվա ընթացքում՝ նշանակելով մի հավատարիմ մարդու, ով, հավանաբար, չի խաթարի իր բիզնես-տնտեսական օրակարգը։

Լըկորնյուն փոխարինեց Ֆրանսուա Բայրուին, ով երկուշաբթի օրը հեռացվեց խորհրդարանական քվեարկության արդյունքում՝ երկրի չափազանց մեծ բյուջետային դեֆիցիտը կրճատելու իր ծրագրերի պատճառով, որը ամենամեծն է եվրոգոտում։

Լըկորնյուն, ով վերջերս պաշտպանության նախարար էր, պաշտոնը հանձնելու արարողությունից հետո կարճ ելույթում ասաց, որ կառավարությունը պետք է «ավելի ստեղծագործ, երբեմն ավելի տեխնիկական, ավելի լուրջ լինի» ընդդիմության հետ աշխատելու հարցում։

Սակայն նա նաև ասաց, որ «խզումները անհրաժեշտ կլինեն»։

Լըկորնյուի անմիջական մարտահրավերը կլինի այն, թե ինչպես վարել 2026 թվականի արդյունավետ բյուջեն խորհրդարանում, որը բաժանված է երեք տարբեր գաղափարախոսական բլոկների։ Կուսակցությունները լայնորեն համաձայն են Ֆրանսիայի դեֆիցիտը կրճատելու անհրաժեշտության հարցում, որը 2024 թվականին հասել էր ՀՆԱ-ի 5.8 տոկոսի, բայց ոչ թե այն հարցում, թե ինչպես դա անել։

Լըկորնյուն պետք է տեքստի ամբողջական նախագիծը խորհրդարան ուղարկի մինչև հոկտեմբերի 7-ը, չնայած մինչև հոկտեմբերի 13-ը կա որոշակի ճկունություն, որից հետո օրենսդիրները կսպառեն բյուջեն տարեվերջին ընդունելու ժամանակը։

Երեքշաբթի օրը Լըկորնյուի նշանակման վերաբերյալ արձագանքները ընդգծեցին նրա առջև ծառացած մարտահրավերը։

«Ամեն ինչ արգելափակել» բողոքի ցույցեր

Մինչդեռ ծայրահեղ ձախերը հայտարարեցին, որ կփորձեն անմիջապես անվստահության հարցով տապալել Լըկորնյունին, ծայրահեղ աջ «Ազգային միաբանությունը» ազդարարեց նրա հետ բյուջեի շուրջ համագործակցելու նախնական պատրաստակամություն՝ պայմանով, որ իր բյուջետային պահանջները բավարարվեն։

Լըկորնյունի մյուս ուղին ներառում է սոցիալիստների միավորումը, որոնք ցանկանում են մեղմացնել բյուջետային կրճատումները և հարկել հարուստներին, իր նախկին «Հանրապետականներ» կուսակցության հետ, որոնք կտրականապես դեմ են ցանկացած հարկերի բարձրացմանը։

Մակրոնը, անսովոր քայլով, երեքշաբթի օրը զանգահարեց Սոցիալիստական ​​կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորին՝ նրան ասելու, որ չի նշանակի ձախակողմյան մեկին որպես վարչապետ։

Չորեքշաբթի օրը Ֆորը, կարծես, դուռը կիսաբաց էր թողել Լըկորնյունի հետ աշխատելու համար, միաժամանակ ասելով, որ կաջակցի անվստահության քվեի որոշմանը, եթե զգա, որ կառավարությունը չի հաշվի առնում իր բյուջետային առաջնահերթությունները։

Մինչդեռ, Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոցներ՝ այսպես կոչված «Ամեն ինչ արգելափակեք» բողոքի ակցիաների շրջանակներում, որոնք Մակրոնի, առաջարկվող բյուջետային կրճատումների և ամբողջ քաղաքական դասի նկատմամբ լայն դժգոհության արտահայտություն էին։

«Զայրույթը տիրում է ամիսներ, նույնիսկ տարիներ շարունակ։ Մենք Մակրոնի երկրորդ ժամկետի ընթացքում հինգերորդ վարչապետն ենք, և դա երբեք ոչինչ չի փոխել», - ասաց Դանիել Բրետոնեսը՝ Մարսելում բողոքի ակցիա անցկացնող արհմիության անդամը։

