ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Ուկրաինայի ճգնաժամը ծագել է 2014 թվականին Կիևում տեղի ունեցած «հեղաշրջման» պատճառով, որը, նրա խոսքով, «հրահրվել է Արևմուտքի կողմից», հավելելով, որ Արևմուտքի փորձերը երկիրը ՆԱՏՕ-ի մեջ ներգրավելու համար ավելի են սրել լարվածությունը։
«Այս ճգնաժամը չի առաջացել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակման հետևանքով, այլ Ուկրաինայում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման հետևանքով, որը աջակցվել և հրահրվել է Արևմուտքի կողմից, իսկ հետո՝ զինված ուժեր օգտագործելու փորձերի արդյունքում՝ ճնշելու այն տարածաշրջանների և մարդկանց դիմադրությունը, ովքեր չեն ընդունել այս հեղաշրջումը», - ասաց ՌԴ նախագահ Պուտինը Չինաստանի հյուսիսային Տյանցզին նավահանգստային քաղաքում կայացած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) 25-րդ գագաթնաժողովում։
Պուտինը ասաց, որ Կիևի քաղաքական ղեկավարությունը, որը դեմ էր ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը, հեռացվել է 2014 թվականից հետո՝ ընդգծելով, որ Ուկրաինային դաշինք մտցնելու Արևմուտքի ջանքերը «ուղղակի սպառնալիք» են ներկայացնում Ռուսաստանի անվտանգության համար։
Մոսկվան ձգտում է Ուկրաինայի ճգնաժամի «երկարաժամկետ և կայուն» լուծման՝ լուծելով այն, ինչ նա անվանել է դրա արմատական պատճառները։
ՌԴ առաջնորդը նաև ՇՀԿ-ն անվանել է իրական բազմակողմանիության հաստատման «հզոր լոկոմոտիվ» և ասել, որ Հյուսիսային Ամերիկայի և Եվրոպայի կողմից գերիշխող աշխարհակարգի մոդելները «դառնում են անցյալի մաս»։
Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ «միակ մարդը, ով ցանկանում է այս պատերազմը, Ռուսաստանն է, այդ պատճառով մենք կշարունակենք ճնշումը»։
Նա մեղադրեց Մոսկվային պատերազմը երկարաձգելու փորձերի մեջ՝ չնայած հրադադարի մասին համաշխարհային կոչերին։
«Այժմ, Չինաստան կատարած այցի ժամանակ, Պուտինը կրկին կփորձի խուսափել դրանից։ Սա նրա համար մեկ խաղ է», - տեսաուղերձում ասաց Զելենսկին։
Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ անցյալ ամիս կայացած անձնական հանդիպումից հետո Պուտինը հայտարարեց, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ քննարկել է գագաթնաժողովի արդյունքները, որոնք նա որակել է որպես «Ուկրաինայում խաղաղության ճանապարհ բացելու» փորձ։
Նա հավելեց, որ Ռուսաստանը կգնահատի Չինաստանի և Հնդկաստանի առաջարկները Ուկրաինայի վերաբերյալ։
Միևնույն ժամանակ, Պուտինը և Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին երկուշաբթի օրը հանդիպել են Տյանցզինում։ Նրանք քննարկել են Ուկրաինայի պատերազմը, քանի որ Մոդին ողջունել է «խաղաղության հասնելու բոլոր ջանքերը»։
Մոսկվան Կիևի դեմ «հատուկ ռազմական գործողություն» սկսեց 2022 թվականի փետրվարին, և զինված հակամարտությունը շարունակվում է այդ ժամանակվանից ի վեր, որի արդյունքում Ուկրաինայում հազարավոր մարդիկ զոհվեցին և միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվեցին։