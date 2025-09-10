ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Թրամփը կոչ է անում ԵՄ-ին՝ Չինաստանի և Հնդկաստանի նկատմամբ 100% տուրքեր սահմանել՝ Պուտինի վրա ճնշում գործադրելու համար
ԱՄՆ նախագահը զգուշացնում է, որ համակարգված մաքսատուրքերը կխզեն Ռուսաստանի նավթային կենսական նշանակությունը։ Սպիտակ տունը ցանկանում է համաձայնվել ԵՄ քայլերի հետ։
ԱՄՆ նախագահը հայտարարեց, որ համակարգված մաքսատուրքերը կկտրեն Ռուսաստանի նավթային կապը. Սպիտակ Տունը ցուցաբերեց պատրաստակամություն մոդելավորել Եվրամիության քայլերը։ / Reuters
10 septembre 2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել Եվրամիությանը 100% մաքսատուրքեր սահմանել Չինաստանի և Հնդկաստանի նկատմամբ: Խնդրանքը ներկայացվել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրա ճնշում գործադրելու համար: Financial Times-ի տվյալներով՝ առաջարկը բարձրացվել է Վաշինգտոնում ԱՄՆ և ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպման ժամանակ:

Այս պահանջը հնչել է Վաշինգտոնում կայացած բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ, որտեղ ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները քննարկում էին Մոսկվայի նկատմամբ տնտեսական ճնշումը սրելու տարբերակները։

Թրամփը հեռախոսազանգով միացել է քննարկումներին և ուղղակիորեն կոչ է արել բանակցողներին գործել։ «Ակնհայտ մոտեցումը սա է՝ եկեք բոլորս սահմանենք խիստ մաքսատուրքեր և պահենք դրանք, մինչև չինացիները համաձայնվեն դադարեցնել նավթի գնումները։ Իրականում այդ նավթը շատ այլ տեղեր չի կարող գնալ», - ասել է նա, ըստ զեկույցի։

Մեկ այլ ամերիկացի պաշտոնյա նշել է, որ վարչակազմը պատրաստ է «համապատասխանել» ԵՄ-ի կողմից սահմանված ցանկացած մաքսատուրքերին՝ առաջարկելով, որ Վաշինգտոնը կարող է բարձրացնել Հնդկաստանի և Չինաստանի ներմուծման մաքսատուրքերը նույն մակարդակի։

Առաջարկը ընդգծում է Սպիտակ տան աճող հիասթափությունը, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է իր օդային հարվածների արշավը Ուկրաինայում։

Խաղաղության համաձայնագրի հստակ ուղի չլինելու պայմաններում Թրամփը դիմել է առևտրային գործիքներին՝ պնդելով, որ համատեղ մաքսատուրքերը կարող են կտրել Ռուսաստանի տնտեսական կապերը՝ ստիպելով Չինաստանին և Հնդկաստանին՝ Մոսկվայի նավթի երկու խոշոր գնորդներին, կրճատել գնումները։

Հնդկաստանը զգալիորեն ավելացրել է ռուսական նավթի ներմուծումը 2022 թվականի փետրվարի ներխուժումից հետո, մինչդեռ Չինաստանը մնում է ընդհանուր առմամբ ամենամեծ գնորդը։

Առաջարկ

Միասին նրանք կազմում են Ռուսաստանի ծովային նավթի արտահանման մեծ մասը՝ ապահովելով եկամտի կարևոր աղբյուր, որը մեղմել է արևմտյան պատժամիջոցների ազդեցությունը։

Միացյալ տրանսատլանտյան ճակատ ստեղծելու կոչով Թրամփը հույս ունի, որ Եվրոպան և ԱՄՆ-ը կարող են խեղդել Ռուսաստանի ֆինանսները՝ օգտագործելով համաշխարհային առևտրային հոսքերը։

«Հաղորդագրությունը պարզ է՝ Արևմուտքը պետք է օգտագործի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր գործիքները՝ Կրեմլին ճնշելու համար», - ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։

Դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես կարձագանքի Բրյուսելը, քանի որ ԵՄ անդամները շարունակում են բաժանված մնալ նոր առևտրային սահմանափակումների հարցում։

Որոշ կառավարություններ դիմադրել են լայնածավալ մաքսատուրքերին՝ վկայակոչելով մատակարարման շղթաների և ներքին գնաճի ռիսկերը։

Այնուամենայնիվ, Թրամփի կոչը Վաշինգտոնի կողմից Մոսկվայի նկատմամբ տնտեսական ճնշումը ընդլայնելու ամենաուժեղ քայլն է՝ ուղղակիորեն թիրախավորելով երրորդ երկրներին, որոնք շարունակում են աջակցել նրա էներգետիկ առևտրին։

