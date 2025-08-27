ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անտեսել է Ռուսաստանի վերջին հայտարարությունները, որոնք կասկածի տակ են դնում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու լեգիտիմությունը՝ դրանք անվանելով «ցուցադրական»։
«Կարևոր չէ, թե ինչ են ասում։ Բոլորը պարզապես դիրքավորում են։ Դա պարզապես անհեթեթություն է»,- ասաց Թրամփը լրագրողներին երեքշաբթի օրը՝ Սպիտակ տանը ավելի քան երեք ժամ տևած Կառավարության նիստից հետո։
Նա արձագանքում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի մեկնաբանություններին, ով կիրակի օրը կասկած էր հայտնել Զելենսկու սահմանադրական լեգիտիմության վերաբերյալ։
«(Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր) Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Զելենսկու հետ, երբ օրակարգը պատրաստ լինի գագաթնաժողովի համար»,- ասել է Լավրովը NBC News-ին։
«Լեգիտիմությունը այլ հարց է։
Մենք ճանաչում ենք նրան (Զելենսկուն) որպես փաստացի ռեժիմի ղեկավար, և այս կարգավիճակով պատրաստ ենք հանդիպել նրա հետ։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է իրավական փաստաթղթերի ստորագրմանը... մեզ անհրաժեշտ կլինի շատ հստակ ըմբռնում, որ ստորագրող անձը լեգիտիմ է, և ըստ Ուկրաինայի Սահմանադրության՝ պարոն Զելենսկին այս պահին այդպիսին չէ»,- պնդել է նա։
Լավրովը նաև նշել է, որ Պուտինը Թրամփի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում հայտնել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը շարունակել ուղիղ խաղաղ բանակցությունները Կիևի հետ, սակայն զգուշացրել է, որ Պուտինի և Զելենսկու միջև բարձր մակարդակի գագաթնաժողովը պետք է «շատ լավ պատրաստված լինի»։
Օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում Պուտինի հետ հանդիպմանը Թրամփը առաջարկել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարները կարող են ուղիղ հանդիպել՝ խաղաղ բանակցություններ վարելու համար, որոնք ուղղված կլինեն պատերազմի դադարեցմանը։
Երեքշաբթի օրվա Կառավարության նիստում Թրամփի հատուկ դեսպան Սթիվ Վիթքոֆը նշել է, որ այս շաբաթ կանցկացվեն քննարկումներ հակամարտության վերաբերյալ և հույս է հայտնել, որ պատերազմը կարող է ավարտվել մինչև տարվա վերջ։
Ավելի վաղ երեքշաբթի օրը Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը կապի մեջ է այն երկրների հետ, որոնք կարող են հյուրընկալել նման գագաթնաժողովը ռուսական կողմի հետ։