ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Թրամփը Զելենսկու լեգիտիմության վերաբերյալ Ռուսաստանի կասկածները «ցուցամոլություն» է անվանել
ԱՄՆ նախագահն ասել է. «Կարևոր չէ, թե ինչ են ասում։ Բոլորը ցուցադրում են իրենց։ Դա բոլորը անհեթեթություն է», հավելելով, որ խաղաղության բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ այս տարի։
Թրամփը Զելենսկու լեգիտիմության վերաբերյալ Ռուսաստանի կասկածները «ցուցամոլություն» է անվանել
Տրամփը Ռուսաստանի կողմից Զելենսկու լեգիտիմության վերաբերյալ կասկածները մերժեց՝ անվանելով դրանք «պոզ» / AP
August 27, 2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անտեսել է Ռուսաստանի վերջին հայտարարությունները, որոնք կասկածի տակ են դնում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու լեգիտիմությունը՝ դրանք անվանելով «ցուցադրական»։

«Կարևոր չէ, թե ինչ են ասում։ Բոլորը պարզապես դիրքավորում են։ Դա պարզապես անհեթեթություն է»,- ասաց Թրամփը լրագրողներին երեքշաբթի օրը՝ Սպիտակ տանը ավելի քան երեք ժամ տևած Կառավարության նիստից հետո։

Նա արձագանքում էր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի մեկնաբանություններին, ով կիրակի օրը կասկած էր հայտնել Զելենսկու սահմանադրական լեգիտիմության վերաբերյալ։

«(Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր) Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Զելենսկու հետ, երբ օրակարգը պատրաստ լինի գագաթնաժողովի համար»,- ասել է Լավրովը NBC News-ին։

«Լեգիտիմությունը այլ հարց է։

Առաջարկ

Մենք ճանաչում ենք նրան (Զելենսկուն) որպես փաստացի ռեժիմի ղեկավար, և այս կարգավիճակով պատրաստ ենք հանդիպել նրա հետ։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է իրավական փաստաթղթերի ստորագրմանը... մեզ անհրաժեշտ կլինի շատ հստակ ըմբռնում, որ ստորագրող անձը լեգիտիմ է, և ըստ Ուկրաինայի Սահմանադրության՝ պարոն Զելենսկին այս պահին այդպիսին չէ»,- պնդել է նա։

Լավրովը նաև նշել է, որ Պուտինը Թրամփի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ընթացքում հայտնել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը շարունակել ուղիղ խաղաղ բանակցությունները Կիևի հետ, սակայն զգուշացրել է, որ Պուտինի և Զելենսկու միջև բարձր մակարդակի գագաթնաժողովը պետք է «շատ լավ պատրաստված լինի»։

Օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում Պուտինի հետ հանդիպմանը Թրամփը առաջարկել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարները կարող են ուղիղ հանդիպել՝ խաղաղ բանակցություններ վարելու համար, որոնք ուղղված կլինեն պատերազմի դադարեցմանը։

Երեքշաբթի օրվա Կառավարության նիստում Թրամփի հատուկ դեսպան Սթիվ Վիթքոֆը նշել է, որ այս շաբաթ կանցկացվեն քննարկումներ հակամարտության վերաբերյալ և հույս է հայտնել, որ պատերազմը կարող է ավարտվել մինչև տարվա վերջ։

Ավելի վաղ երեքշաբթի օրը Զելենսկին հայտարարել է, որ Կիևը կապի մեջ է այն երկրների հետ, որոնք կարող են հյուրընկալել նման գագաթնաժողովը ռուսական կողմի հետ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us