Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ օգոստոսին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ գագաթնաժողովում ձեռք բերված «փոխըմբռնումները» բացում են Ուկրաինայում խաղաղության ճանապարհ, որը նա կքննարկի Չինաստանում տարածաշրջանային գագաթնաժողովին մասնակցող առաջնորդների հետ։
Պուտինը, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին և Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի, Հարավային Ասիայի և Հարավարևելյան Ասիայի առաջնորդները մասնակցում են Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ֆորումին Տյանցզին քաղաքում, որը հյուրընկալում է նախագահ Սի Ցզինպինը։
«Մենք բարձր ենք գնահատում Չինաստանի և Հնդկաստանի ջանքերն ու առաջարկները, որոնք ուղղված են ուկրաինական ճգնաժամի լուծմանը։ Հուսով եմ, որ Ալյասկայում վերջերս կայացած Ռուսաստան-ԱՄՆ հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված փոխըմբռնումները նույնպես կնպաստեն այս նպատակին», - ասաց ՌԴ նախագահ Պուտինը։
Նախագահը ասաց, որ կիրակի օրը Սիին արդեն մանրամասն ներկայացրել է Թրամփի հետ իր բանակցությունների նվաճումները և հակամարտությունը լուծելու «արդեն ընթացքի մեջ գտնվող» աշխատանքները, և ավելի մանրամասն կներկայացնի Չինաստանի առաջնորդի և այլոց հետ երկկողմ հանդիպումների ժամանակ։
«Որպեսզի ուկրաինական կարգավորումը լինի կայուն և երկարաժամկետ, պետք է լուծվեն ճգնաժամի արմատական պատճառները», - ասաց ՌԴ նախագահ Պուտինը։
Պուտինը կրկին շեշտեց, որ հակամարտության աղբյուրը մասամբ «կայանում է Արևմուտքի կողմից Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի մեջ ներգրավելու շարունակական փորձերի մեջ»։