Պահպանողական մեկնաբան Չարլի Քըրքը, ով ԱՄՆ-ում աջակողմյան երիտասարդական շարժման առաջատար դեմքերից է և նախագահ Դոնալդ Թրամփի մտերիմ դաշնակից, սպանվել է Յուտա Վելիի համալսարանում անցկացվող միջոցառման ժամանակ։
Երկու երեխաների 31-ամյա հայր Քըրքը հարձակման է ենթարկվել իր «Ամերիկյան վերադարձի շրջագայության» առաջին կանգառի ժամանակ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Միջոցառման կադրերում երևում է կրակոց, երբ նա նստած է եղել ուսանողների հարցերին պատասխանելու համար նախատեսված «Ապացուցեք, որ սխալվում եմ» սեղանի մոտ։ Պարանոցին կրակոց ստանալուց հետո Քըրքը փլուզվել է գետնին, և ուսանողները խուճապահար փախել են։ Քըրքը տեղափոխվել է հիվանդանոց, սակայն բոլոր ջանքերին չնայած՝ նրան փրկել չի հաջողվել։
Պահպանողական երիտասարդության առաջնորդ
Ծնված լինելով Չիկագոյի արվարձանում 1993 թվականի հոկտեմբերի 14-ին, Քըրքը կարճ ժամանակով սովորել է համայնքային քոլեջում, նախքան ուսումը թողնելը՝ լրիվ դրույքով ակտիվիզմով զբաղվելու համար։ 2012 թվականին, 18 տարեկան հասակում, նա հիմնադրել է Turning Point USA (TPUSA) ոչ առևտրային կազմակերպությունը՝ «ուսանողներին բացահայտելու, կրթելու և կազմակերպելու նպատակով ազատ շուկաների և սահմանափակ կառավարության սկզբունքները խթանելու» առաքելությամբ։
Քըրքի ղեկավարությամբ TPUSA-ն դարձել է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ պահպանողական երիտասարդական ակտիվիստական կազմակերպությունը։ Այն գործում է ավելի քան 3000 ավագ դպրոցների և քոլեջների տարածքում՝ ներգրավելով ավելի քան 650,000 ուսանող անդամ և ավելի քան 450,000 հետևորդ։
Թրամփի դաշնակիցը
Քըրքը դարձավ Թրամփի ամենաակնառու կողմնակիցներից մեկը՝ ելույթ ունենալով 2016 և 2020 թվականների Հանրապետական ազգային համագումարներում և 2025 թվականի հունվարին Թրամփի երդմնակալության շքերթում։ Ավելի ուշ Թրամփը նրան նշանակեց Ռազմաօդային քոլեջի ակադեմիայի այցելուների խորհրդի անդամ։
Մահվան լուրից հետո Թրամփը Truth Social-ում գրել է. «Մեծ և նույնիսկ լեգենդար Չարլի Քըրքը մահացել է: Միացյալ Նահանգներում ոչ ոք այնքան չէր հասկանում կամ չէր պահպանում երիտասարդների սրտերը, որքան Չարլին: Նրան սիրում և հիանում էին բոլորը, հատկապես ես, բայց նա այլևս մեզ հետ չէ»:
Ավելի ուշ Թրամփը «Նյու Յորք Փոստ»-ին ասել էր. «Նա իմ շատ, շատ լավ ընկերն էր և հիանալի մարդ»։
Քըրքը գրել է չորս գիրք, այդ թվում՝ 2020 թվականի «Նյու Յորք Թայմս»-ի բեսթսելլեր «ՄԱԳԱ դոկտրինա. միակ գաղափարները, որոնք կհաղթեն ապագան» գիրքը: 2022 թվականին նա հրատարակեց «Քոլեջի խաբեությունը» գիրքը, որում քննադատում էր ԱՄՆ բարձրագույն կրթությունը՝ այն անվանելով շահագործող և «Ամերիկայի երիտասարդության ուղեղը լվանող և նրանց ապագան գողացող» համակարգ: Նրա հաջորդ գիրքը, որը նախատեսված է հրատարակել 2024 թվականին, կոչվում է «Աջակողմյան հեղափոխություն. ինչպես հաղթել արթնացողներին և փրկել Արևմուտքը»:
Քըրքը, որը ներառված էր Forbes-ի «30 Under 30» ցուցակում, հաճախակի էր անցկացնում ուսանողների հետ «Ապացուցեք, որ սխալվում եմ» բանավեճեր և հայտնի էր իր բանավիճային ոճով։
Մինչ Քըրքը պահպանողականների կողմից գովաբանվում էր երիտասարդ ընտրողներին մոբիլիզացնելու համար, քննադատները նրան մեղադրում էին բևեռացնող հռետորաբանության և ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ։
Քըրքը, որը 2020 թվականի ընտրություններում տարածել էր խարդախության մեղադրանքներ և հանրային սկեպտիկություն տարածել COVID-19-ի վերաբերյալ, դեմ էր ծնելիության վերահսկման մեթոդներին և «Մեծ փոխարինման» դավադրության տեսության կողմնակից էր։
Այնուամենայնիվ, նա կոչ արեց հանրապետականներին 2022 թվականից հետո ընդունել փոստային քվեարկությունը՝ ասելով. «Պարտությունը շատ ավելի վատ է զգացվում, քան ընտրությունների ամսվան հարմարվելը»։
Իսլամաֆոբ և իսրայելամետ
Երբ խոսքը վերաբերում է Իսրայելին, Քըրքը Իսրայելի ամենամեծ աջակիցներից մեկն է եղել 2023 թվականին Ղազայում ցեղասպանության սկսվելուց ի վեր։ Նա հերքեց, որ Իսրայելը Գազայում սովամահ է անում պաղեստինցիներին, կարճ ժամանակ անց այն բանից հետո, երբ հայտնվեցին հաղորդագրություններ, որ իսրայելցի զինվորները խոչընդոտում են օգնության մուտքը Գազա և դիտավորյալ կրակում են օգնություն փնտրողների վրա։
Հուլիսին իր X-գրառման մեջ Քըրքն ասել է. «Ո՛չ, Իսրայելը չի սովամահ անում Ղազայի ժողովրդին»։
Քըրքը, որը հաճախակի հակասական դիտողություններ է անում մուսուլմանների և իսլամի մասին, մեղադրել է մուսուլմաններին ծայրահեղականության մեջ և պնդել, որ իսլամը անհամատեղելի է արևմտյան արժեքների հետ։ Մուսուլմաններին թիրախավորող իր վերջին X-գրառման մեջ նա ասել է. «Իսլամը այն սուրն է, որը ձախերն օգտագործում են Ամերիկայի կոկորդը կտրելու համար»։