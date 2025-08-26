ԱՇԽԱՐՀ
Կանադացի ֆոտոլրագրողը «Reuters»-ին մեղադրում է Իսրայելի կողմից Գազայի 246 լրագրողների սպանության մեջ
Վալերի Զինկն ասաց, որ գործակալությունը նպաստել է Իսրայելի քարոզչությանը և չի կարողացել պաշտպանել Գազայում սպանված գործընկերներին։
Canadian photojournalist Valerie Zink shared her torn Reuters press badge on Facebook as a symbolic act of resignation after 8 years with the agency. / User Upload
Կանադացի ֆոտոլրագրող Վալերի Զինկը իր անձնական Ֆեյսբուքյան էջում հայտարարել է, որ հրաժարական է տալիս «Reuters» լրատվական գործակալությունից՝ 8 տարի աշխատելուց հետո, նշելով, որ այլևս չի կարող աշխատել այն գործակալության համար, որին մեղադրում է Իսրայելի կողմից Գազայում լրագրողների համակարգված սպանությունները «արդարացնելու և հնարավոր դարձնելու» մեջ։

Զինկը, որի աշխատանքները հրապարակվել են «New York Times»-ում, «Al Jazeera»-ում և Հյուսիսային Ամերիկայի, Եվրոպայի և Ասիայի լրատվամիջոցներում, ասաց, որ «Reuters»-ի լուսաբանումը նպաստել է այն պայմաններին, որոնցում Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայում իր կոտորածը սկսելուց ի վեր սպանվել է 246 լրագրող։

Նա որպես օրինակ բերել է Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր «Al Jazeera»-ի թղթակից Անաս ալ-Շարիֆի դեպքը, որը իր անձնակազմի հետ սպանվել է օգոստոսի 10-ին Գազա քաղաքում։

«Reuters»-ը որոշեց հրապարակել Իսրայելի բացարձակապես անհիմն պնդումը, որ ալ-Շարիֆը ՀԱՄԱՍ-ի գործակալ էր՝ անթիվ ստերից մեկը, որը «Reuters»-ի նման լրատվամիջոցները հնազանդորեն կրկնել և հարգանքի տուրք մատուցել են», - ասաց Զինկը։

Իսրայելի քարոզչությունը շարունակել

Նա նաև դատապարտեց «Reuters»-ի արձագանքը սեփական աշխատակիցների սպանությանը։

Երկուշաբթի օրը օպերատոր Հոսամ ալ-Մասրին Նասեր հիվանդանոցի վրա Իսրայելի հարվածի հետևանքով զոհված 20 մարդկանց թվում էր։

Զինկը այն նկարագրեց որպես «կրկնակի հարված»՝ քաղաքացիական վայրի վրա նախնական հարված, որին հաջորդեց երկրորդ հարվածը՝ ուղղված բժիշկներին, փրկարարներին և լրագրողներին։

«Արևմտյան լրատվամիջոցները անմիջականորեն մեղավոր են այն պայմանների ստեղծման համար, որոնցում դա կարող է տեղի ունենալ», - ասաց նա՝ մեջբերելով լրագրող Ջերեմի Սքահիլի քննադատությունը, որ «յուրաքանչյուր խոշոր լրատվամիջոց՝ սկսած «New York Times»-ից մինչև «Reuters», ծառայել է որպես իսրայելական քարոզչության փոխադրող գոտի՝ ախտահանելով պատերազմական հանցագործությունները և անմարդկայնացնելով զոհերին։

Զինկը պնդեց, որ Իսրայելի ռազմական պնդումները առանց ստուգման կրկնելով՝ արևմտյան լրատվամիջոցները «հնարավոր են դարձրել երկու տարվա ընթացքում ավելի շատ լրագրողների սպանությունը մեկ փոքրիկ հողակտորի վրա, քան Առաջին և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմներում, Կորեայում, Վիետնամում, Աֆղանստանում, Հարավսլավիայում և Ուկրաինայում միասին վերցրած»։

Նա մեղադրեց «Reuters»-ին Ալ-Շարիֆին լքելու մեջ, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ նա նրանց Պուլիցերյան մրցանակ շնորհեց։

«Դա նրանց չստիպեց պաշտպանել նրան, երբ իսրայելական ուժերը նրան ներառեցին թիրախային ցուցակում կամ երբ նա պաշտպանության խնդրեց, երբ իսրայելական մամուլի խոսնակը հրապարակավ սպառնաց նրան։ Դա նրանց չստիպեց անկեղծորեն հաղորդել նրա մահվան մասին, երբ նրան որսացին և սպանեցին շաբաթներ անց», - ասաց Ալ-Շարիֆին։

Զինկն ասաց, որ այլևս չի կարող կրել իր «Reuters»-ի մամուլի անցաթուղթը՝ առանց «խորը ամոթի և վշտի»։

Նա խոստացավ վերաուղղորդել իր աշխատանքը՝ ի պատիվ Գազայի լրագրողների, որոնց նա անվանեց «ամենախիզախ և լավագույնը, որ երբևէ ապրել է»։

Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հայտարարել է, որ միջազգային հանրությունը պետք է պատասխանատվության ենթարկի Իսրայելին «մամուլի վրա շարունակական անօրինական հարձակումների» համար։

Իսրայելի դաշնակիցները մտահոգություն են հայտնել։

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հարվածները անվանել է «անտանելի»՝ ասելով, որ լրագրողները «պետք է պաշտպանված լինեն բոլոր հանգամանքներում»։

Գերմանիան և Իսպանիան պահանջել են անկախ հետաքննություն։

Մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարար Դեյվիդ Լամմին ասաց, որ «սարսափած է»՝ կոչ անելով անհապաղ հրադադարի։

Թուրքիան, Քաթարը, Իրանը, Եգիպտոսը և Սաուդյան Արաբիան բոլորը խիստ դատապարտել են լրատվամիջոցների և բժշկական աշխատողների սպանությունները՝ որակելով դրանք որպես ռազմական հանցագործություններ։

Ջիդդայում կայացած Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը հայտարարել է, որ դա հարձակում է մամուլի ազատության վրա։

Ալ Ջազիրայի փոխանցմամբ՝ հարվածը Գազայում 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանված լրագրողների և լրատվամիջոցների աշխատողների թիվը հասցրել է առնվազն 273-ի։

