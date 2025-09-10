ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Լեհաստանը խոցել է ռուսական անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք խախտել են օդային տարածքը
Օդային տարածքի խախտումը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը հարվածել է Ուկրաինային, այդ թվում՝ Լվովին, որը գտնվում է Լեհաստանի սահմանից ընդամենը 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Ukrainian service member controls a reconnaissance drone after its launch near a front line in Kharkiv region / Reuters
Լեհաստանը հայտարարեց, որ ուկրաինական թիրախների վրա ռուսական հարվածների ժամանակ բազմիցս խախտել է իր օդային տարածքը խախտած անօդաչու թռչող սարքերով։

«ՌԴ կողմից Ուկրաինայի տարածքում այսօրվա հարձակման արդյունքում անօդաչու թռչող սարքերի կողմից տեղի է ունեցել Լեհաստանի օդային տարածքի աննախադեպ խախտում։ Մենք ընդգծում ենք, որ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, և կոչ ենք անում մարդկանց մնալ տանը», - չորեքշաբթի օրը X սոցցանցում գրեց Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։

Այդ գործողությունը «իրական սպառնալիք է ստեղծել» երկրի համար, և լեհական ուժերը զենք են օգտագործել ներխուժող օբյեկտների դեմ։

Լեհական և դաշնակիցների ռադարները հետևել են մի քանի տասնյակ օբյեկտների, և օդային տարածքը խախտած որոշ անօդաչու թռչող սարքեր (ԱԹՍ) կարող էին սպառնալիք ներկայացնել և խոցվել են։

Իշխանությունները հրամայել են ամենաշատ վտանգված շրջանների՝ Պոդլասկիե, Մազովեցկիե և Լյուբելսկիե նահանգների բնակիչներին մնալ տանը, քանի դեռ ռազմական գործողությունները շարունակվում են։

Խփված անօդաչու թռչող սարքերի որոնում

Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հաստատեց, որ գործողություն է ընթանում, և որ բանակը զենք է օգտագործում այդ օբյեկտների դեմ։

Նա ասաց, որ մշտական ​​կապի մեջ է նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի և պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշի հետ։

Տուսկը նշել է, որ նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեին տեղեկացրել է ստեղծված իրավիճակի և իրենց օդային տարածքը խախտող օբյեկտների վերաբերյալ ձեռնարկված միջոցառումների մասին։

Կոսինյակ-Կամիշը նշելց, որ Լեհաստանը մշտական ​​կապի մեջ է ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության հետ։ Նա ասել է, որ Տարածքային պաշտպանության ուժերը ակտիվացել են խփված անօդաչու թռչող սարքերի ցամաքային որոնումների համար։

Օդանավակայանները փակ են

Անվտանգության իրավիճակի պատճառով Լեհաստանը նաև փակել է խոշոր օդանավակայաններ, այդ թվում՝ Վարշավայի միջազգային օդանավակայանը, Մոդլինը, Լյուբլինը և Ժեշով-Յասյոնկան։

Ավիացիայի հաղորդագրությունները հաստատել են օդանավակայանների փակումը շարունակվող գործողություններին։

Տուսկը խոստացել էր «վճռական գործողություններ» ձեռնարկել օդային տարածքի խախտումների դեմ՝ ուրբաթ օրը հայտարարելով, որ Լեհաստանը «շատ վճռականորեն կարձագանքի նման սադրանքներին»։

Անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է բնակելի շենքի

Անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է բնակելի շենքի Վիրիկիում՝ Լեհաստանի արևելքում, սակայն ոչ ոք չի տուժել, հաղորդում է մասնավոր հեռարձակող «Polsat News»-ը՝ հղում անելով տեղական ոստիկանությանը։

Ռուսաստանը նույնպես հարձակման տակ է

Ռուսական հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները գիշերը ոչնչացրել են 122 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք, չորեքշաբթի օրը հաղորդել է «RIA» լրատվական գործակալությունը՝ հղում անելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներին։

Ուկրաինան կոչ է անում ուժեղ արձագանքի

Ռուսաստանի առաջնորդը սրում է իր պատերազմը Ուկրաինայի դեմ և փորձարկում է Արևմուտքը, չորեքշաբթի օրը հայտարարեց Կիևը, այն բանից հետո, երբ խոցվեցին Լեհաստանի օդային տարածքը խախտող անօդաչու թռչող սարքերը։

«Ուկրաինայի վրա զանգվածային հարձակման ժամանակ Լեհաստան թռչող ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը ցույց են տալիս, որ Պուտինի անպատժելիության զգացումը շարունակում է աճել, քանի որ նա պատշաճ կերպով չի պատժվել իր նախկին հանցագործությունների համար։ Պուտինը պարզապես շարունակում է սրել իրավիճակը, ընդլայնել իր պատերազմը և փորձարկել Արևմուտքը։ Որքան երկար նա չհանդիպի որևէ ուժի, այնքան ավելի ագրեսիվ կդառնա։ Թույլ պատասխանը հիմա ավելի կգրգռի Ռուսաստանին, և այդ դեպքում ռուսական հրթիռներն ու անօդաչու թռչող սարքերը կթռչեն ավելի խորը դեպի Եվրոպա։», - X սոցցանցում գրեց Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։

ՀարաբերականTRT World - Poland scrambles jets amid Russian strikes on western Ukraine
