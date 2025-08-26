ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՆ ներկայացուցիչ. Իսրայելը կհեռանա հարավային Լիբանանից, եթե «Հեզբոլլահը» վայր դնի զենքը
Օգոստոսի 5-ին Լիբանանի կառավարությունը հաստատեց բոլոր զենքերը պետական ​​վերահսկողության տակ դնելու ծրագիրը։
August 26, 2025

ԱՄՆ-ի Սիրիայի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Թոմ Բարաքը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իսրայելը համաձայնել է դուրս գալ հարավային Լիբանանից, եթե «Հեզբոլլահը» վայր դնի իր զենքը։

Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունի հետ հանդիպումից հետո Բեյրութում կայացած մամուլի ասուլիսում Բարաքը հայտարարեց, որ Իսրայելը կհեռանա «նույն տեմպերով, ինչ «Հեզբոլլահի» զինաթափման դեպքում», հավելելով, որ Լիբանանի կառավարությունը օգոստոսի 31-ին կներկայացնի ծրագիր՝ «Հեզբոլլահին» զինաթափվել համոզելու համար։

Կառավարությունը բանակին հանձնարարել է մշակել այս նպատակին հասնելու ծրագիր՝ մինչև ամսվա վերջ, և այն իրականացնել մինչև 2025 թվականի ավարտը։

Լիբանանյան շիա խմբավորումը մերժել է այս որոշումը՝ այն անվանելով «ծանր մեղք»։

ԱՄՆ-ի բանագնացը նշեց, որ Վաշինգտոնը կերկարաձգի ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերի՝ UNIFIL-ի առաքելությունը հարավային Լիբանանում՝ ՄԱԿ-ի միջոցով «մեկ տարով»։

Սիրիա-Լիբանան հարաբերությունների վերաբերյալ Բարաքը ընդգծեց, որ Սիրիայի նախագահ Ահմադ ալ-Շարաան «չի ցանկանում ունենալ թշնամական հարաբերություններ Լիբանանի հետ որևէ կերպ»։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
