ԱՇԽԱՐՀ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Երկրաշարժ Հունաստանում
Էպիկենտրոնը գտնվել է Նեա Ստիրա ծովափնյա հանգստավայրից չորս կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն զոհերի կամ ավերածությունների մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։
Երկրաշարժ Հունաստանում
September 9, 2025

Իշխանությունները հայտնել են, որ 5.2 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել Հունաստանի Եվբեա կղզու մոտ և ուժեղ զգացվել է Աթենքում։

Աթենքի ազգային աստղադիտարանի գեոդինամիկայի ինստիտուտը հայտնել է, որ երկրաշարժը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով ժամը 00:30-ին (21:30 GMT)՝ Հունաստանի մայրաքաղաքից 45 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։

Ինստիտուտը հայտնել է, որ էպիկենտրոնը գտնվել է Հունաստանի երկրորդ ամենամեծ կղզու՝ Եվբեայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Նեա Ստիրա ծովափնյա հանգստավայրից չորս կիլոմետր հեռավորության վրա։

Զոհերի կամ ավերածությունների մասին անհապաղ հաղորդագրություններ չկան։

Մոտակա Մարաթոն քաղաքի քաղաքապետ Ստերիոս Ցիրկասը «ERT» հեռուստատեսությանը տված մեկնաբանություններում երկրաշարժը որակել է որպես «շատ ուժեղ»։

Անկայուն գոտի

Առաջարկ

Մայիսին 6.1 մագնիտուդով ուժեղ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Հունաստանի Կրետե կղզու մոտ և զգացվել է մինչև Եգիպտոս, ինչպես նաև Հունաստանի մայրաքաղաքում։

Հունվարին և փետրվարին Եգեյան ծովի Սանտորինի կղզին, որը Հունաստանի խոշոր զբոսաշրջային վայր է, բացառիկ սեյսմիկ ակտիվություն է ունեցել։

Այնտեղ տեղի ունեցած հազարավոր ցնցումները ստիպեցին մի քանի հազար բնակիչների փախչել, բայց նրանք այդ ժամանակվանից ի վեր վերադարձել են իրենց տները։

Գտնվելով Հարավարևելյան Միջերկրական ծովի մի քանի բեկվածքների վրա՝ Հունաստանը պարբերաբար ցնցումների է ենթարկվում։

Վերջին մահացու երկրաշարժը տեղի է ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերին՝ Եգեյան ծովի Սամոս կղզում։

Յոթ մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը Սամոսում խլեց երկու մարդու կյանք, իսկ թուրքական Իզմիր նավահանգստային քաղաքում՝ ավելի քան 100 մարդու կյանք։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us