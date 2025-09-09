Իշխանությունները հայտնել են, որ 5.2 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել Հունաստանի Եվբեա կղզու մոտ և ուժեղ զգացվել է Աթենքում։
Աթենքի ազգային աստղադիտարանի գեոդինամիկայի ինստիտուտը հայտնել է, որ երկրաշարժը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով ժամը 00:30-ին (21:30 GMT)՝ Հունաստանի մայրաքաղաքից 45 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։
Ինստիտուտը հայտնել է, որ էպիկենտրոնը գտնվել է Հունաստանի երկրորդ ամենամեծ կղզու՝ Եվբեայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Նեա Ստիրա ծովափնյա հանգստավայրից չորս կիլոմետր հեռավորության վրա։
Զոհերի կամ ավերածությունների մասին անհապաղ հաղորդագրություններ չկան։
Մոտակա Մարաթոն քաղաքի քաղաքապետ Ստերիոս Ցիրկասը «ERT» հեռուստատեսությանը տված մեկնաբանություններում երկրաշարժը որակել է որպես «շատ ուժեղ»։
Անկայուն գոտի
Մայիսին 6.1 մագնիտուդով ուժեղ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Հունաստանի Կրետե կղզու մոտ և զգացվել է մինչև Եգիպտոս, ինչպես նաև Հունաստանի մայրաքաղաքում։
Հունվարին և փետրվարին Եգեյան ծովի Սանտորինի կղզին, որը Հունաստանի խոշոր զբոսաշրջային վայր է, բացառիկ սեյսմիկ ակտիվություն է ունեցել։
Այնտեղ տեղի ունեցած հազարավոր ցնցումները ստիպեցին մի քանի հազար բնակիչների փախչել, բայց նրանք այդ ժամանակվանից ի վեր վերադարձել են իրենց տները։
Գտնվելով Հարավարևելյան Միջերկրական ծովի մի քանի բեկվածքների վրա՝ Հունաստանը պարբերաբար ցնցումների է ենթարկվում։
Վերջին մահացու երկրաշարժը տեղի է ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերին՝ Եգեյան ծովի Սամոս կղզում։
Յոթ մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը Սամոսում խլեց երկու մարդու կյանք, իսկ թուրքական Իզմիր նավահանգստային քաղաքում՝ ավելի քան 100 մարդու կյանք։