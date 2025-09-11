ԱՄՆ Յուտա նահանգի Յուտա Վելի համալսարանում բացօթյա միջոցառման ժամանակ կրակոցներից սպանված 31-ամյա պահպանողական մեկնաբան և Turning Point USA-ի հիմնադիր Չարլի Քըրքի մահը բուռն արձագանք է առաջացրել քաղաքական բոլոր սպեկտրների շրջանում։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Քըրքին անվանեց «Մեծ, նույնիսկ լեգենդար»՝ հավելելով. «Ոչ ոք ԱՄՆ-ում երիտասարդների սրտերը այնպես չէր հասկանում, ինչպես Չարլին։ Նրան սիրում և հիանում էին ԲՈԼՈՐԸ, հատկապես ես, բայց նա այլևս մեզ հետ չէ։ Մենք մեր ցավակցությունն ենք հայտնում Մելանիային, նրա գեղեցիկ կնոջը՝ Էրիկային, և նրանց ընտանիքին։ Չարլի, մենք սիրում ենք քեզ»։
Փոխնախագահ ՋեյԴի Վենսը գրել է. «Հավերժական հանգիստ շնորհիր նրան, Տեր»։
ԱՄՆ գյուղատնտեսության նախարար Բրուք Ռոլինսը իր «ամենաքաղցր ընկերոջ և Քրիստոսի ու Ամերիկայի համար պայքարող մարտիկի» մահը նկարագրել է որպես ողբերգություն, որը «անկախ ձեր քաղաքական հայացքներից» նաև ողբերգություն է ազգի համար։
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն Քըրքին անվանել է «Իսրայելի առյուծասիրտ ընկեր»՝ ասելով. «Նա պայքարում էր ստերի դեմ և կանգնած էր հուդեա-քրիստոնեական քաղաքակրթության համար։ Երկու շաբաթ առաջ ես խոսեցի նրա հետ և հրավիրեցի Իսրայել։ Ցավոք, այդ այցը տեղի չի ունենա»։
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Յվեթ Քուփերը նշել է, որ «խորը ցնցված է» սպանությունից՝ ընդգծելով, որ «քաղաքական բռնությանը տեղ չկա մեր հասարակություններում»։
Դոնալդ Թրամփ կրտսերը գրել է. «Ես սիրում եմ քեզ, եղբայր։ Դու շատերին քաջություն տվեցիր խոսելու, և մենք երբեք չենք լռի»։
Հանրապետական ազգային կոմիտեի նախագահ Ջո Գրութերսը Քըրքի մահը անվանել է «սարսափելի»՝ հավելելով. «Հանրապետականներն ու դեմոկրատները միասին պետք է դատապարտեն այս դաժանությունը, որը տեղ չունի Ամերիկայում»։
Յուտայի սենատոր Մայք Լին Քըրքի սպանությունը անվանել է «վախկոտ բռնության ակտ»՝ նշելով. «Սա հարձակում էր ազատության չեմպիոնների, ինչպես նաև քաղաքակիրթ բանավեճի համար հավաքված ուսանողների և բոլոր ամերիկացիների վրա, ովքեր խաղաղորեն պայքարում են մեր ազգը փրկելու համար։ Տեռորիստները չեն հաղթի։ Չարլին կհաղթի»։
ԱՄՆ սենատոր Բերնի Սանդերսը նույնպես իր ցավակցություններն է հայտնել։ «Իմ մտքերը Չարլի Քըրքի և նրա ընտանիքի հետ են»,- գրել է նա X-ում։
Քաղաքական մեկնաբանները, ներառյալ Պաղեստինի կողմնակիցները, նույնպես իրենց ցավակցություններն են հայտնել։
«Ես չեմ կարող սա հասկանալ»,- գրել է պահպանողական մեկնաբան Քենդիս Օուենսը X-ում։
Պաղեստինի կողմնակից ակտիվիստ Շոն Քինգը, ով իսլամ է ընդունել Գազայի ցեղասպանությունից հետո, Քըրքի սպանությունը անվանել է «սարսափելի»։ «Չարլի Քըրքի գնդակահարությունը բացարձակ սարսափելի էր։ Ինձ համար կարևոր չէ, թե ինչ տեսակետներ ուներ նա։ Դուք չեք կարող պարզապես գնդակահարել այն մարդկանց, ում հետ համաձայն չեք։ Սա անընդունելի է»,- գրել է Քինգը X-ում։
ԱՄՆ նախկին նախագահներ Ջո Բայդենն ու Բարաք Օբաման կոչ են արել վերջ տալ երկրի քաղաքական բռնությանը։
«Մեր երկրում այսպիսի բռնությանը տեղ չկա։ Այն պետք է ավարտվի հիմա։ Ջիլը և ես աղոթում ենք Չարլի Քըրքի ընտանիքի և սիրելիների համար»,- նշել է Բայդենը X-ում։
«Մենք դեռ չգիտենք, թե ինչն էր դրդել այն մարդուն, ով գնդակահարեց Չարլի Քըրքին, բայց այսպիսի զզվելի բռնությանը տեղ չկա մեր ժողովրդավարությունում։ Միշելն ու ես աղոթում ենք Չարլիի ընտանիքի համար այս գիշեր, հատկապես նրա կնոջ՝ Էրիկայի և նրանց երկու փոքր երեխաների համար»,- գրել է Օբաման։