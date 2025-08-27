ԱՄՆ-ում գործող ավելի քան 100 հավատքի, մարդու իրավունքների և քաղաքացիական իրավունքների կազմակերպություններ դիմել են Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին՝ միջամտելու 16-ամյա պաղեստինցի-ամերիկացի քաղաքացու ազատ արձակման համար, որը բանտարկված է Իսրայելի կողմից, ըստ երեքշաբթի հրապարակված նամակի:
Կոալիցիան, որի կազմում են «Ամերիկյան մուսուլմաններ Պաղեստինի համար» (AMP), «Հրեական ձայնը խաղաղության համար» (Jewish Voice for Peace Action), «Ամերիկա-իսլամական հարաբերությունների խորհուրդը» (CAIR), CODEPINK-ը և 26-ամյա թուրք-ամերիկացի Այսենուր Էզգի Էյգիի ընտանիքը, ով անցյալ տարի սպանվել է իսրայելական ուժերի կողմից, պահանջում է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Ֆլորիդայում ծնված Մոհամմադ Զահեր Իբրահիմի ազատ արձակման համար:
Պատանին իսրայելական զինվորականների կողմից պահվում է բանտում փետրվարից ի վեր, երբ ձերբակալվել է ընտանիքի հետ Արևմտյան ափում կատարած ուղևորության ժամանակ:
Կազմակերպությունները նշել են, որ Իբրահիմը պահվում է Օֆեր բանտում՝ «առանց դատավարության», որտեղ նա կորցրել է ավելի քան 30 ֆունտ քաշ և վարակվել է քոսով՝ «չարաշահող և անառողջ» պայմաններում:
Նրա փաստաբաններն ու ընտանիքը նշում են, որ նրան զրկել են բժշկական խնամքից, բավարար սննդից և որևէ կապից իր ծնողների հետ:
«Մոհամմադը ամերիկացի երեխա է, ում մասին խորը հոգ է տանում Ֆլորիդայի համայնքը: ԱՄՆ կառավարության պարտականությունն է պաշտպանել բոլոր ամերիկացի երեխաներին, ներառյալ պաղեստինցի-ամերիկացիներին»,- ասվում է նամակում:
«Մենք պահանջում ենք, որ ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը աշխատի Մոհամմադ Իբրահիմին իսրայելական բանտից անհապաղ ազատ արձակելու ուղղությամբ և պաշտպանի ԱՄՆ քաղաքացիներին, հատկապես երեխաներին»,- հավելել են նրանք:
Իբրահիմի հայրը՝ Զահերը, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ում գործող Zeteo News-ին ասել է, որ իր որդուն գիշերվա կեսին իրենց ընտանիքի տանից Սիլվադում տարել են ծանր զինված իսրայելական զինվորները: Տղան բանտում է դարձել 16 տարեկան:
Կազմակերպությունները նշել են, որ նրա կալանքը խախտում է Չորրորդ Ժնևյան կոնվենցիան, որը արգելում է անձանց տեղափոխումը օկուպացված տարածքից օկուպացնող ուժի տարածք:
Իսրայելական զինվորականները դեռևս չեն մեկնաբանել այս գործը: Պետդեպարտամենտը դեռևս չի արձագանքել կոալիցիայի նամակին: