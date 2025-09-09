Եթովպիայի վարչապետ Աբիյ Ահմեդը երեքշաբթի օրը բացեց Աֆրիկայի ամենամեծ հիդրոէլեկտրակայանի՝ «Մեծ Եթովպական Վերածննդի» (GERD) նախագիծը՝ 4.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ, արարողությանը, որին ներկա էին տարածաշրջանային առաջնորդներ և օտարերկրյա պաշտոնյաներ։
2011 թվականին հանգուցյալ վարչապետ Մելես Զենավիի օրոք մեկնարկած «Կապույտ Նեղոս» նախագիծը նախատեսված է 5150 մեգավատ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար՝ քրոնիկ պակասը մեղմելու և արտահանումը ընդլայնելու համար։
Կառուցված լինելով որպես լիովին տեղական միջոցներով, Եգիպտոսն ու Սուդանը վաղուց մտահոգություն են հայտնել նախագծի իրենց ջրային անվտանգության վրա ազդեցության վերաբերյալ։
Եթովպիան պնդեց, որ ամբարտակը ազգային միասնության խորհրդանիշ է և քայլ դեպի տարածաշրջանային համագործակցություն, որը նաև մեծ օգուտ կբերի հոսանքն ի վար գտնվող երկրներին։
Եթովպիայի համար «GERD»-ը պատմական մասշտաբի ազգային նախագիծ է և հազվագյուտ միավորող խորհրդանիշ՝ երկրում, որը մասնատվում է շարունակական ներքին հակամարտություններից։
145 մետր բարձրությամբ և Սուդանի սահմանի մոտ Կապույտ Նեղոսի վրայով գրեթե երկու կիլոմետր ձգվող 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ մեգակառուցվածքը նախագծված է 74 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր պահելու և 5000 մեգավատ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար՝ ավելի քան կրկնակի գերազանցելով Եթովպիայի ներկայիս հզորությունը։
Աշխարհաքաղաքական վերելք
Տոնակատարությունները սկսվեցին երկուշաբթի երեկոյան՝ «աշխարհաքաղաքական վերելք» և «ցատկ դեպի ապագա» կարգախոսներով լապտերների, լազերների և անօդաչու թռչող սարքերի շլացուցիչ ցուցադրությամբ, որոնք գրված էին «աշխարհաքաղաքական վերելք» և «ցատկ դեպի ապագա», որոնց հետևում էր վարչապետ Աբիյ Ահմեդը, ով նախագիծը դարձրել է իր կառավարման անկյունաքարը։
Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն՝ Եթովպիայի 130 միլիոն բնակչության մոտ 45 տոկոսը զրկված է էլեկտրաէներգիայից, իսկ Ադիս Աբեբայում հաճախակի անջատումները ստիպում են բիզնեսներին և տնային տնտեսություններին ապավինել գեներատորներին։
Վերլուծաբանները պնդեցին, որ 2011 թվականից կառուցվող «GERD»-ն կարող է վերափոխել Եթովպիայի տնտեսությունը՝ խթանելով արդյունաբերական արտադրությունը, հնարավորություն տալով անցում կատարել էլեկտրական մեքենաների և մատակարարելով էներգակիր հարևաններին տարածաշրջանային միջկապակցման գծերի միջոցով, որոնք ձգվում են մինչև Տանզանիա։
Գոյության սպառնալիք
Հարևան Եգիպտոսը, որը իր ջրի 97 տոկոսը կախված է Նեղոսից, կանգնած է մոտալուտ աղետի առջև։
110 միլիոն բնակչությամբ և քիչ տեղումներով Եգիպտոսի կախվածությունը գետից բացարձակ է։
Նախագահ Աբդել Ֆաթթահ ալ Սիսին բազմիցս ամբարտակն անվանել է «գոյության սպառնալիք» և խոստացել է, որ Եգիպտոսը կձեռնարկի միջազգային իրավունքի բոլոր միջոցները՝ իր ջրային անվտանգությունը պաշտպանելու համար։
«Ով կարծում է, որ Եգիպտոսը կփակի իր ջրային իրավունքների վրա աչք, սխալվում է», - անցյալ ամիս լրագրողներին ասաց նախագահ Աբդել Ֆաթթահ ալ Սիսին։
Այս դիմակայությունը սրել է տարածաշրջանային մրցակցությունը։ Եգիպտոսը ամրապնդել է կապերը Էրիթրեայի և Սոմալիի հետ, որոնք երկուսն էլ լարված հարաբերություններ ունեն Եթովպիայի հետ, և սերտորեն համագործակցում է Սուդանի հետ, որը նույնպես մտահոգված է հոսքի կրճատմամբ։
ԱՄՆ-ի, Համաշխարհային բանկի, Ռուսաստանի, ԱՄԷ-ի և Աֆրիկյան միության միջնորդության փորձերը ձախողվել են վերջին տասնամյակում։