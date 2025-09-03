Կիրակի օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ժամանել է Չինաստանի Տյանցզին նավահանգստային քաղաք՝ որպես պատվավոր հյուր մասնակցելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) 25-րդ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։
Միջոցառման շրջանակներում իր դիվանագիտական հանդիպումները սկսելով՝ նախագահ Էրդողանը կիրակի օրը հանդիպել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի և Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆի հետ, իսկ երկուշաբթի օրը նախատեսված է ելույթ ունենալ ՇՀԿ գագաթնաժողովի ընդլայնված նիստում։ Միջոցառման շրջանակներում նա նաև երկկողմ բանակցություններ կանցկացնի մասնակից մյուս առաջնորդների հետ։
Այցը նախագահ Էրդողանի առաջին այցն է Չինաստան հինգ տարվա ընթացքում և տեղի է ունենում Անկարայի և Պեկինի միջև ռազմավարական կապերի աճի ֆոնին։
Այս տարվա ՇՀԿ գագաթնաժողովը լրացուցիչ նշանակություն ունի համաշխարհային անկայունության ֆոնին՝ Ռուսաստան-Ուկրաինա հրադադարի շուրջ անորոշության և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սակագնային քաղաքականության պատճառով համաշխարհային տնտեսության վրա աճող լարվածության ֆոնին։
Մեկնաբանելով Թուրքիայի մասնակցության կարևորությունը ՇՀԿ-ին՝ Ղրղզստանի նախկին վարչապետ Ջումարտ Օտորբաևը Բիշքեկից հեռախոսազրույցի ժամանակ TRT World-ին ասաց, որ Անկարայի ներկայությունը գագաթնաժողովին ընդգծում է նրա «գիտակցված ռազմավարությունը՝ հավասարակշռել արևմտյան դաշինքները՝ միաժամանակ խորացնելով ներգրավվածությունը Եվրասիայի հետ»։
Օտորբաևը Թուրքիան բնութագրել է որպես «ՀՇԿ-ում ՆԱՏՕ-ի միակ ձայնը»՝ նշելով, որ 2012 թվականից ի վեր այն առաջին և միակ ՆԱՏՕ-ի անդամն է, որն ունի ՀՇԿ երկխոսության գործընկերոջ կարգավիճակ: «Այս հազվագյուտ դիրքորոշումը ընդգծում է Անկարայի միտումնավոր ռազմավարությունը՝ հավասարակշռել արևմտյան դաշինքները՝ միաժամանակ խորացնելով ներգրավվածությունը Եվրասիայի հետ», - ասաց Օտորբաևը։
Ղրղզստանը, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ղազախստանի և Տաջիկստանի հետ միասին, 1996 թվականին ստեղծված «Շանհայի հնգյակի» հիմնադիր անդամների շարքում էր: Խումբը հետագայում՝ 2001 թվականին, վերածվեց Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ), որի կազմում էր նաև Ուզբեկստանը։
Այդ ժամանակվանից ի վեր ՇՀԿ-ն զգալիորեն ընդլայնվել է: Հնդկաստանը և Պակիստանը դարձան լիիրավ անդամներ 2018 թվականին, որին հաջորդեցին Իրանը 2023 թվականին և Բելառուսը 2024 թվականին: Այսօր կազմակերպությունը միավորում է 10 անդամ պետություն, երկու դիտորդ և 14 երկխոսության գործընկեր, որոնք միասին ներկայացնում են աշխարհի բնակչության ավելի քան 41 տոկոսը, համաշխարհային ՀՆԱ-ի (ՀՆԱ) ավելի քան 34 տոկոսը և աշխարհի ցամաքային տարածքի գրեթե մեկ քառորդը:
Օտորբաևը մատնանշեց Թուրքիայի ընդլայնվող դերը կազմակերպությունում նախագահ Էրդողանի օրոք՝ հիշելով 2017 թվականին ՇՀԿ-ի էներգետիկ ոլորտում նրա նախագահությունը, Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ էներգետիկ և առևտրային կապերի խորացումը, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի անդամներ Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Ուզբեկստանի հետ աճող համագործակցությունը: Քանի որ Ադրբեջանն այժմ դիմում է ՇՀԿ-ի լիիրավ անդամակցության համար, Օտորբաևը պնդեց. «Թուրքիայի եվրասիական չափումը դառնում է ավելի դժվար անտեսել»:
«Թուրքիայի և ՇՀԿ-ի միջև կա բնական կապ, քանի որ հիմնադիր անդամներից երեքը՝ Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Ուզբեկստանը, թուրքալեզու են: Նախագահ Էրդողանի մասնակցությունը Տյանցզինի գագաթնաժողովին կամրապնդի թյուրքալեզու ազգերի միջև կապերը», - ասաց Օտորբաևը՝ կանխատեսելով, որ Անկարան ապագայում կարող է դառնալ լիիրավ անդամ:
Անցյալ տարի Էրդողանը ցանկություն հայտնեց Թուրքիան դարձնել ՇՀԿ-ի լիիրավ անդամ:
«Մեր նպատակն է դառնալ մշտական անդամ: Թուրքիան պետք է միանա «Շանհայի հնգյակին» որպես մշտական անդամ, այլ ոչ թե դիտորդ պետություն», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Օտորբաևը շեշտեց, որ այսօրվա անհանգիստ համաշխարհային համատեքստում՝ Ուկրաինայի պատերազմով, Մերձավոր Արևելքի անկայունությամբ, ԱՄՆ-Չինաստան մրցակցության սրմամբ և առևտրային լարվածության վերսկսմամբ, Թուրքիայի ներկայությունը ՇՀԿ-ում նրան տալիս է այնպիսի լծակներ, որոնք քչերն ունեն:
«Որպես ՇՀԿ սեղանի շուրջ գտնվող միակ ՆԱՏՕ-ի անդամ՝ այն կարող է խոսել երկու ճամբարների հետ՝ միջնորդելով վեճերը և ձևավորելով բանավեճեր՝ տարբեր խզվածքներով», - ասաց Օտորբաևը։
Խաղաղության և արդարության ընդհանուր ուղի» վերնագրով հոդվածում Էրդողանը ընդգծել է Թուրքիայի դերը Սևծովյան հացահատիկի նախաձեռնության և ռուս-ուկրաինական խաղաղության բանակցությունների անցկացման գործում, ինչպես նաև ընդգծել է դիվանագիտությունն ու երկխոսությունը որպես ճգնաժամերի լուծման ուղի՝ նշելով, որ «պատերազմում հաղթողներ և արդար խաղաղության մեջ պարտվողներ չկան։