Նախագահ Էրդողան․ Թուրքիան ակտիվացնում է ջանքերը Չինաստանի հետ կապերը ամրապնդելու համար
«Անկարան ընդգծել է, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը կարող է լուծվել բանակցությունների միջոցով», - ասաց նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Erdogan and Xi meet at the Shanghai Cooperation Organization summit in Tianjin, China on August 31, 2025. (Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar) / AA
Երեքշաբթի օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նշել է Չինաստանի կողմից Թուրքիայի տարածաշրջանային կարևորության և ազդեցության գիտակցությունը՝ հավելելով, որ Անկարան ջանքեր է գործադրում Պեկինի հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար։

Նախագահ Էրդողանի խոսքերը հնչել են Չինաստանի Տյանցզին քաղաքից վերադառնալիս, որտեղ նա մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ՇՀԿ գագաթնաժողովին։

ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև Ալյասկայում վերջերս կայացած գագաթնաժողովի մասին Թուրքիայի նախագահն ասաց, որ այդ բանակցությունները ողջամիտ են՝ ընդգծելով, որ միայն խաղաղության վրա հիմնված երկխոսությունը կարող է վերջ դնել Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմին։

Նախագահ Էրդողանն ասաց, որ Անկարան սկզբից ի վեր ընդգծել է, որ Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմը կարող է լուծվել բանակցությունների միջոցով։

«Ստամբուլում կայացած բանակցությունները ապացուցեցին, որ այս ճանապարհը բաց է», - ասաց նախագահ Էրդողանը։

Նախագահը նաև կոչ արեց Ռուսաստան-Ուկրաինա խաղաղության հույսերը վերածել «լուծման վրա հիմնված մոտեցման և շոշափելի արդյունքների»՝ ընդգծելով գործընթացում ղեկավարության մակարդակի ներգրավվածությունը։

«Զանգեզուրի միջանցքի շնորհիվ խաղաղությունը կակտիվացնի տարածաշրջանի ճանապարհային, երկաթուղային ցանցերը, կբացի սահմանային դարպասները և դրականորեն կազդի առևտրի, շատ այլ ոլորտների վրա»․ ասաց նախագահ Էրդողանը՝ խոսելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ստորագրված վերջին համաձայնագրի մասին։

