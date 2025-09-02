Երեքշաբթի օրը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նշել է Չինաստանի կողմից Թուրքիայի տարածաշրջանային կարևորության և ազդեցության գիտակցությունը՝ հավելելով, որ Անկարան ջանքեր է գործադրում Պեկինի հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար։
Նախագահ Էրդողանի խոսքերը հնչել են Չինաստանի Տյանցզին քաղաքից վերադառնալիս, որտեղ նա մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ՇՀԿ գագաթնաժողովին։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև Ալյասկայում վերջերս կայացած գագաթնաժողովի մասին Թուրքիայի նախագահն ասաց, որ այդ բանակցությունները ողջամիտ են՝ ընդգծելով, որ միայն խաղաղության վրա հիմնված երկխոսությունը կարող է վերջ դնել Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմին։
Նախագահ Էրդողանն ասաց, որ Անկարան սկզբից ի վեր ընդգծել է, որ Ուկրաինա-Ռուսաստան պատերազմը կարող է լուծվել բանակցությունների միջոցով։
«Ստամբուլում կայացած բանակցությունները ապացուցեցին, որ այս ճանապարհը բաց է», - ասաց նախագահ Էրդողանը։
Նախագահը նաև կոչ արեց Ռուսաստան-Ուկրաինա խաղաղության հույսերը վերածել «լուծման վրա հիմնված մոտեցման և շոշափելի արդյունքների»՝ ընդգծելով գործընթացում ղեկավարության մակարդակի ներգրավվածությունը։
«Զանգեզուրի միջանցքի շնորհիվ խաղաղությունը կակտիվացնի տարածաշրջանի ճանապարհային, երկաթուղային ցանցերը, կբացի սահմանային դարպասները և դրականորեն կազդի առևտրի, շատ այլ ոլորտների վրա»․ ասաց նախագահ Էրդողանը՝ խոսելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ստորագրված վերջին համաձայնագրի մասին։