Անգլիայի եկեղեցին խոստովանել է տվյալների արտահոսքը՝ զոհերի տեղեկատվության արտահոսքի պատճառով
Եկեղեցին հայտարարել է, որ տեղյակ է «խորապես անհանգստացնող տվյալների միջադեպի» մասին և որ Քենեդիի իրավաբանական դպրոցը կրում է տվյալների խախտման ամբողջական պատասխանատվությունը։
Եվս մեկ հարված է եկեղեցու համար, որը փորձում է վերականգնել վստահությունը՝ սեռական հարձակումների մի շարք դեպքերից հետո: / AA
August 27, 2025

Անգլիայի եկեղեցում բռնության զոհերը հայտարարել են, որ գրեթե 200 զոհերի անձնական տվյալները արտահոսել են փոխհատուցում տրամադրելու համար ստեղծված սխեմայի շրջանակներում ստեղծված տվյալների արտահոսքի ժամանակ։

Այս քայլը ևս մեկ հարված է եկեղեցուն, որը ցնցվել է սեռական բռնության մի շարք դեպքերից և պայքարում է վստահությունը վերականգնելու համար Քենթերբերիի արքեպիսկոպոս Ջասթին Ուելբիի հրաժարականից հետո՝ նոյեմբերին՝ երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի քննության ձախողումների պատճառով։

Անգլիայի Եկեղեցին՝ 85 միլիոն անգլիկանների կենտրոնը ամբողջ աշխարհում, իր կառավարող մարմնի փետրվարյան նիստում հաստատեց անկախ փոխհատուցման ծրագիր զոհերի համար՝ միաժամանակ վերափոխելով իր անվտանգության կառուցվածքը։

194 զոհերի տվյալները ներառվել էին էլեկտրոնային նամակում, որը ուղարկվել էր երեքշաբթի ուշ երեկոյան փոխհատուցման համար գրանցված անձանց, ինչպես նաև իրավաբանական ընկերություններին և Եկեղեցու պաշտոնյաներին, ըստ «Վերապրողների Տուն» խմբի, որը հիմնադրվել է եկեղեցական բռնության զոհերի կողմից։

Խումբը նշել է, որ նամակը ուղարկվել է փոխհատուցման ծրագիրը կառավարող Kennedys Law իրավաբանական ընկերության կողմից և մի քանի րոպե անց հետ է կանչվել։

«Վերապրողների Տուն» խումբը հավելել է, որ արտահոսքը «ուժեղացրեց հենց այն ձախողումները, որոնք փոխհատուցման ծրագիրը նախատեսված էր լուծելու»։

«Խորապես ցավալի տվյալների միջադեպ»

Առաջարկ

Եկեղեցին հայտնել է, որ տեղեկացված է «խորապես ցավալի տվյալների միջադեպի» մասին և որ Kennedys Law-ը լիովին ստանձնել է խախտման պատասխանատվությունը։

«Մենք գիտակցում ենք, թե ինչպիսի վիշտ է սա պատճառել, հատկապես այն վերապրողների համար, ովքեր վստահել էին ծրագրին՝ իրենց տվյալները խնամքով և գաղտնիությամբ կառավարելու համար»,- ասվում է Եկեղեցու հայտարարության մեջ։

Իրավաբանական ընկերությունը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։

Մեծ Բրիտանիայի գաղտնիության վերահսկող մարմնի՝ Տեղեկատվության Հանձնաժողովի Գրասենյակի խոսնակը հայտնել է, որ տեղյակ են միջադեպի մասին և գնահատում են տրամադրված տեղեկատվությունը։

Բռնության զոհերի շահերի պաշտպան Դեյվիդ Գրինվուդը կոչ է արել Եկեղեցուն փոխհատուցել տուժածներին։

Նա նշել է, որ իր հաճախորդներից մեկը, ով չի ցանկացել բացահայտվել, բողոք է ներկայացրել՝ ասելով. «Ես օրենքով ունեմ ցմահ անանունության իրավունք։ Այս պաշտպանությունը այժմ լրջորեն խախտվել է՝ առանց իմ ընտրության»։

