ԹՈՒՐՔԻԱ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Իզմիրում զոհվել է 2 ոստիկան, ևս 2-ը վիրավորել։ 16-ամյա կասկածյալը ձերբակալվել է
Թուրքիայի Իզմիր քաղաքում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով ձերբակալվել է 16-ամյա կասկածյալ, վիրավորվել են երկու այլ ոստիկաններ։
Իզմիրում զոհվել է 2 ոստիկան, ևս 2-ը վիրավորել։ 16-ամյա կասկածյալը ձերբակալվել է
Police immediately fanned out across the area, imposing tight security measures, media reports said. / AA
8 سبتمبر 2025

Երկուշաբթի օրը Թուրքիայի արևմտյան Իզմիր քաղաքում ոստիկանական բաժանմունքի վրա կրակոցների հետևանքով զոհվել է երկու ոստիկան, ևս երկուսը՝ վիրավորվել։ 16-ամյա կասկածյալը ձերբակալվել է։
Դեռահասը հրացանից կրակ է բացել Իզմիրի Բալկովա շրջանի Սալիհ Իսգորենի ոստիկանական բաժանմունքի վրա։

Ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայան ասաց, որ քաղաքից մի փոքր արևմուտք գտնվող Բալկովա շրջանի ոստիկանական բաժանմունքի վրա «սարսափելի» հարձակման հետևանքով զոհվել երկու ոստիկան, իսկ երրորդը՝ «ծանր վիրավորվել», իսկ մեկ ուրիշը ստացել է «աննշան վնասվածքներ»։

«Կասկածյալը՝ 16-ամյա Է.Բ.-ն, ձերբակալվել է, և սկսվել է հետաքննություն», - ասաց նախարար Երլիքայան X սոցցանցում։

Վիրավոր ոստիկանը տեղափոխվել է Դոքուզ Էյլուլ համալսարանի հետազոտական ​​և կիրառական հիվանդանոց։

Առաջարկ

Արդարադատության նախարար Յըլմազ Թունջը հայտարարեց, որ Իզմիրի գլխավոր դատախազությունը սկսել է հարձակման դատական ​​հետաքննություն։

«Իզմիրի գլխավոր դատախազությունը անհապաղ դատական ​​հետաքննություն է սկսել միջադեպի կապակցությամբ, և նշանակվել են 2 գլխավոր դատախազի տեղակալներ և 6 դատախազներ», - գրեց նախարար Թունջը X սոցցանում՝ դատապարտելով զինված հարձակումը։

ԶԼՄ-ների հաղորդագրությունների համաձայն՝ ոստիկանությունն անմիջապես տարածվել է տարածքում՝ ձեռնարկելով խիստ անվտանգության միջոցառումներ։ Իզմիրի քաղաքապետ Ջեմիլ Թուգայը X սոցցանցում գրառման մեջ դատապարտել է «դավաճանական» հարձակումը և ցավակցություն է հայտնել նահատակների ընտանիքներին։

Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us