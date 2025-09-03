Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստացան ամրապնդել իրենց երկրների հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում: Երկու առաջնորդները քննարկեցին իրենց աճող գործընկերության առջև ծառացած մարտահրավերներն ու հնարավորությունները:
Երկու առաջնորդները հանդիպել են Պեկինում՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Սա նշանակալի հանդիպում էր, որը միավորել է տարածաշրջանի պետությունների ղեկավարներին։
Պուտինը նշել է, որ վերջերս երկկողմ առևտուրը նվազել է՝ ընդգծելով, որ երկու կողմերն էլ պետք է վերլուծեն պատճառները և միջոցներ ձեռնարկեն առևտուրը մեծացնելու համար։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ Պուտինը Շարիֆին ասել է. «Մենք պետք է ուսումնասիրենք, թե ինչու է առևտրի ծավալը նվազել և քայլեր ձեռնարկենք իրավիճակը շտկելու համար»։
Ռուսաստանի առաջնորդը ցավակցություն հայտնեց Պակիստանին հասցված ավերիչ ջրհեղեղների համար՝ ասելով. «Մենք մեր անկեղծ ցավակցությունն ենք հայտնում Պակիստանի բոլոր ժողովրդին այս ծանր աղետների առջև։ Մենք հավատում ենք, որ ձեր ղեկավարության ներքո Պակիստանը կհաղթահարի այս մարտահրավերները»։
Մյուս կողմից, Շարիֆը ընդգծեց վերջին շրջանում գրանցված առաջընթացը՝ նշելով, որ անցյալ տարի Ռուսաստանից հում նավթի ներմուծումը զգալի խթան է հանդիսացել երկկողմ առևտրի համար։ «Երկու երկրներն էլ զգալի ջանքեր են գործադրում երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու համար, մասնավորապես՝ առևտրի և տնտեսության ոլորտներում», - ասաց նա։
Պակիստանի վարչապետը նաև ընդգծեց Բելառուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Աֆղանստանը և Պակիստանը կապող առևտրային միջանցքի կարևորությունը։ «Այս նախաձեռնությունը կխթանի տարածաշրջանային կապը և բարգավաճումը», - ասաց նա։
Երկու առաջնորդներն էլ դրական գնահատեցին անցյալ տարի Աստանայում կայացած հանդիպումը, որը հիմք հանդիսացավ բարձր մակարդակի մի շարք հանդիպումների և համաձայնագրերի կնքման համար։ Շարիֆը գովաբանեց Պուտինի «անձնական նվիրվածությունն ու հետաքրքրությունը» հարաբերությունների նկատմամբ՝ նշելով, որ Պակիստանը «ցանկանում է ավելի ամրապնդել երկկողմ հարաբերությունները»։
Այդ ժամանակվանից ի վեր երկու երկրների պատվիրակությունները ստորագրել են արձանագրություններ, որոնք վերաբերում են գյուղատնտեսությանը, երկաթի և պողպատի արդյունաբերությանը, էներգետիկային և տրանսպորտին: Հուլիսին Մոսկվան և Իսլամաբադը համաձայնեցին վերակենդանացնել և ընդլայնել Կարաչիում գտնվող Պակիստանի պողպատաձուլական գործարանը, որը կառուցվել է Ռուսաստանի աջակցությամբ 1970-ականներին։
Ընդունելով Պուտինի Մոսկվա այցելելու հրավերը՝ Շարիֆը նշել է, որ երկար տարիներ չի եղել Ռուսաստանում: «Ես կցանկանայի վերադառնալ՝ հիշելու իմ երիտասարդությունը», - ասել է նա:
Հավասարակշռված մոտեցում Հարավային Ասիայում
Շարիֆը շեշտեց, որ Պակիստանը հարգում է Ռուսաստանի խորը արմատներ ունեցող հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ և ցանկանում է անձամբ նպաստել Մոսկվայի հետ հարաբերությունների զարգացմանը: «Մենք հարգում ենք ձեր հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ, ինչը լիովին նորմալ է, բայց մենք նաև ցանկանում ենք ամուր կապեր հաստատել ձեզ հետ», - ասաց նա։
Դիտորդները նշում են, որ Պակիստանի կապը Ռուսաստանի հետ կապված է նրա էներգետիկ կարիքների և բազմազան գործընկերության ձգտման հետ: Իսլամաբադը նպատակ ունի ապահովել Մոսկվայից նավթի զեղչված ներմուծում և նպատակ ունի ընդլայնել համագործակցությունը ենթակառուցվածքային նախագծերի և տարածաշրջանային տրանսպորտի ոլորտում:
Ռուսաստանի համար Պակիստանի հետ մերձեցումը հնարավորություն է տալիս հավասարակշռել իր ավանդաբար Հնդկաստանին միտված հարավասիական դիվանագիտությունը և խորացնել էներգիայի արտահանման և տարածաշրջանային ներգրավվածության նախաձեռնությունները: Պուտինը Պակիստանը բնութագրել է որպես «ավանդական գործընկեր» և ընդգծել հարաբերությունների կարևորությունը: «Մենք գնահատում ենք այս կապերը», - ասել է նա՝ հավելելով, որ համագործակցությունը ներառում է նաև խորհրդարանական փոխանակումներ և համակարգում Միավորված Ազգերի Կազմակերպությունում: Պակիստանն այժմ զբաղեցնում է ոչ մշտական տեղ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում:
Պեկինի հանդիպումը ՇՀԿ-ի ավելի լայն դիվանագիտության մաս էր կազմում, որի ընթացքում առաջնորդները քննարկեցին անվտանգության, առևտրի և էներգետիկայի հարցեր: Պուտինը Մոսկվայի գնահատանքը հայտնեց Պակիստանի դերի և տարածաշրջանային կայունության համար կազմակերպությունում:
Շարիֆը գործընկերությունը նկարագրեց որպես տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման և կայունության ապահովման տարածաշրջանային ռազմավարության մի մաս: Նա շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանին Հարավային Ասիայի բարդ աշխարհաքաղաքական լանդշաֆտը կայունացնելու գործում «տարածաշրջանում հավասարակշռող դերի» համար։
Երկու առաջնորդներն էլ համաձայնեցին ակտիվացնել տնտեսական կապերը ամրապնդելու ջանքերը՝ չնայած համաշխարհային ճգնաժամերի և պատժամիջոցների հետևանքով առաջացած մարտահրավերներին: Բանակցություններում ընդգծվեց էներգետիկայի, ենթակառուցվածքների, գյուղատնտեսության և տրանսպորտի նման ոլորտներում կապերը ամրապնդելու հանձնառությունը՝ չնայած երկկողմ առևտրի առջև ծառացած շարունակական մարտահրավերներին:
Շարիֆը հայտարարել է, որ հարաբերությունները «կնպաստեն տարածաշրջանի առաջընթացին և բարգավաճմանը», Պուտինին բնութագրելով որպես «դինամիկ առաջնորդ», հավելելով, որ նրա աջակցությունը կենտրոնական դեր է խաղացել վերջին զարգացումներում: Պուտինը վերահաստատել է իր լավատեսությունը Պակիստանի դիմադրողականության վերաբերյալ վերջին ճգնաժամերի առջև։
Պուտինը ընդգծել է առևտրի ընդլայնման համար կոնկրետ քայլերի անհրաժեշտությունը և հույս հայտնել, որ առաջիկա բարձր մակարդակի հանդիպումները, ինչպիսին է նոյեմբերին կայանալիք ՇՀԿ կառավարությունների ղեկավարների գագաթնաժողովը, նոր թափ կհաղորդեն։