Պաղեստինը այս տարի առաջին անգամ կմասնակցի «Միսս Տիեզերք» մրցույթին, և մասնակից Նադին Այուբը, որը կներկայացնի երկիրը, նպատակ ունի համաշխարհային ասպարեզում ցուցադրել իր ժողովրդի դիմացկունությունն ու ուժը։
Նադին Այուբը՝ 27 տարեկան, առողջության և սննդի սերտիֆիկացված խորհրդատու, ով 2022 թվականին արժանացել է «Միսս Պաղեստին» տիտղոսին, պատմություն կգրի 2025 թվականի նոյեմբերին՝ դառնալով իր երկրի առաջին ներկայացուցիչը «Միսս Տիեզերք» մրցույթում, ըստ լրատվամիջոցների։
Այուբը մեծացել է Կանադայում, ԱՄՆ-ում և Արևմտյան ափում, իսկ ներկայումս իր ժամանակը բաժանում է Դուբայի և Ռամալլահի միջև։
«Պատիվ ունեմ հայտարարել, որ առաջին անգամ Պաղեստինը ներկայացված կլինի «Միսս Տիեզերք» մրցույթում», - նշել է Այուբը իր Ինստագրամի էջում։ «Այսօր ես բեմ եմ բարձրանում ոչ միայն տիտղոսով, այլև ճշմարտությամբ», - հավելել է նա։
«Քանի որ Պաղեստինը շարունակում է դիմակայել ցավին, հատկապես Գազայում, ես կրում եմ այն ժողովրդի ձայնը, որը հրաժարվում է լռել», - ասել է Այուբը՝ անդրադառնալով իր ժողովրդի տոկունությանն ու ուժին։
«Ես ներկայացնում եմ յուրաքանչյուր պաղեստինցի կնոջ և երեխայի, որոնց ուժը աշխարհը պետք է տեսնի։ Մենք ավելին ենք, քան մեր տառապանքը՝ մենք տոկունություն ենք, հույս և հայրենիքի սիրտ, որը ապրում է մեր միջոցով», - նշել է նա։
«Միսս Տիեզերք» մրցույթը, որը համարվում է աշխարհի ամենադիտվող գեղեցկության մրցույթներից մեկը, ընդգրկում է ավելի քան 80 երկրների մասնակիցներ։
Պաղեստինի առաջին մասնակցությունը ունի խորհրդանշական նշանակություն, հատկապես այն ժամանակ, երբ Գազայի պատերազմը գրավում է համաշխարհային ուշադրությունը, և ավելի շատ երկրներ սկսում են ճանաչել Պաղեստինի պետությունը։
Բացի գեղեցկությունն ու տաղանդը ցուցադրելուց, այս մրցույթը հաճախ ծառայել է որպես հարթակ՝ մասնակիցների համար իրենց ազգային ինքնությունը ներկայացնելու և տարբեր խնդիրներ բարձրաձայնելու համար։