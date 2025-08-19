ՄՇԱԿՈՒՅԹ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Պաղեստինը պատմական դեբյուտ կունենա «Միսս Տիեզերք» մրցույթում՝ Նադին Այուբի մասնակցությամբ
Նադին Այուբը, ով կլինի Պաղեստինի առաջին «Միսս Տիեզերք» մրցույթի մասնակիցը, ասել է, որ նոյեմբերին բեմ բարձրանալիս ինքը կներկայացնի «դիմակայունությունը, հույսը և հայրենիքի սրտի բաբախյունը»։
Միսս Պաղեստինը առաջին անգամ մասնակցելու է Միսս Տիեզերքի մրցույթին / Instagram
August 19, 2025

Պաղեստինը այս տարի առաջին անգամ կմասնակցի «Միսս Տիեզերք» մրցույթին, և մասնակից Նադին Այուբը, որը կներկայացնի երկիրը, նպատակ ունի համաշխարհային ասպարեզում ցուցադրել իր ժողովրդի դիմացկունությունն ու ուժը։

Նադին Այուբը՝ 27 տարեկան, առողջության և սննդի սերտիֆիկացված խորհրդատու, ով 2022 թվականին արժանացել է «Միսս Պաղեստին» տիտղոսին, պատմություն կգրի 2025 թվականի նոյեմբերին՝ դառնալով իր երկրի առաջին ներկայացուցիչը «Միսս Տիեզերք» մրցույթում, ըստ լրատվամիջոցների։

Այուբը մեծացել է Կանադայում, ԱՄՆ-ում և Արևմտյան ափում, իսկ ներկայումս իր ժամանակը բաժանում է Դուբայի և Ռամալլահի միջև։

«Պատիվ ունեմ հայտարարել, որ առաջին անգամ Պաղեստինը ներկայացված կլինի «Միսս Տիեզերք» մրցույթում», - նշել է Այուբը իր Ինստագրամի էջում։ «Այսօր ես բեմ եմ բարձրանում ոչ միայն տիտղոսով, այլև ճշմարտությամբ», - հավելել է նա։

«Քանի որ Պաղեստինը շարունակում է դիմակայել ցավին, հատկապես Գազայում, ես կրում եմ այն ժողովրդի ձայնը, որը հրաժարվում է լռել», - ասել է Այուբը՝ անդրադառնալով իր ժողովրդի տոկունությանն ու ուժին։

«Ես ներկայացնում եմ յուրաքանչյուր պաղեստինցի կնոջ և երեխայի, որոնց ուժը աշխարհը պետք է տեսնի։ Մենք ավելին ենք, քան մեր տառապանքը՝ մենք տոկունություն ենք, հույս և հայրենիքի սիրտ, որը ապրում է մեր միջոցով», - նշել է նա։

«Միսս Տիեզերք» մրցույթը, որը համարվում է աշխարհի ամենադիտվող գեղեցկության մրցույթներից մեկը, ընդգրկում է ավելի քան 80 երկրների մասնակիցներ։

Պաղեստինի առաջին մասնակցությունը ունի խորհրդանշական նշանակություն, հատկապես այն ժամանակ, երբ Գազայի պատերազմը գրավում է համաշխարհային ուշադրությունը, և ավելի շատ երկրներ սկսում են ճանաչել Պաղեստինի պետությունը։

Բացի գեղեցկությունն ու տաղանդը ցուցադրելուց, այս մրցույթը հաճախ ծառայել է որպես հարթակ՝ մասնակիցների համար իրենց ազգային ինքնությունը ներկայացնելու և տարբեր խնդիրներ բարձրաձայնելու համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
