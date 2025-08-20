ԱՇԽԱՐՀ
Իտալացի մարզիչները կոչ են անում Իսրայելին կասեցնել միջազգային ֆուտբոլից
Իտալացի մարզիչների ասոցիացիան պահանջել է միջոցներ ձեռնարկել Գազայի դեմ՝ «բարոյական հրամայականի» պատճառով։
Իտալիայի և Իսրայելի ՈՒԵՖԱ-ի ազգերի լիգայի խաղից առաջ արված արշավ ապահովելու աջակցությամբ Ուդինեում / AA
Իտալական ANSA լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ իտալացի ֆուտբոլային մարզիչները կոչ են անում Իսրայելին զրկել միջազգային մրցաշարերից։

Իտալիայի մարզիչների ասոցիացիան (AIAC) երեքշաբթի նամակ է հղել Իտալիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի (FIGC) նախագահ Գաբրիելե Գրավինային՝ կոչ անելով քայլեր ձեռնարկել Գազայի համար և առաջարկ ներկայացնել UEFA-ին և FIFA-ին՝ Իսրայելը ժամանակավորապես միջազգային մրցաշարերից հեռացնելու վերաբերյալ։

Իտալիայի ազգային ֆուտբոլի հավաքականը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին աշխարհի առաջնության որակավորման փուլում հանդիպելու է Իսրայելին։

Առաջարկ

Ասոցիացիայի նախագահ Ռենցո Ուլիվիերին նախաձեռնությունը նկարագրել է որպես «ոչ միայն խորհրդանշական քայլ, այլ անհրաժեշտ ընտրություն», որը պայմանավորված է «բարոյական պարտավորությամբ», որը կիսում է «ամբողջ ղեկավար թիմը»։

«Մարդկության արժեքները, որոնք հիմք են հանդիսանում սպորտի արժեքներին, մեզ պարտադրում են ընդդիմանալ ճնշումների գործողություններին, որոնք ունեն սարսափելի հետևանքներ», - նշել է Ուլիվիերին։

Իսրայելը 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանել է ավելի քան 62,000 պաղեստինցիների։ Պատերազմը ավերել է շրջանը և հանգեցրել սովի հետևանքով մահերի։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
