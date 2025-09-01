Ուկրաինայի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Անդրեյ Պարուբին շաբաթ օրը սպանվել է Լվովի արևմտյան քաղաքում, և մարդասպանի որոնումները շարունակվում են։
Գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ զինված անձը մի քանի կրակոց է արձակել Պարուբիի վրա՝ նրան տեղում սպանելով։ Հարձակվողը փախուստի է դիմել, և հայտարարվել է մարդասպանի որոնում։
54-ամյա Պարուբին խորհրդարանի անդամ էր, 2016 թվականի ապրիլից մինչև 2019 թվականի օգոստոսը եղել է խորհրդարանի խոսնակ։
Նա նաև Ուկրաինայի Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար էր 2014 թվականի փետրվարից մինչև օգոստոս, այն ժամանակահատվածում, երբ Ուկրաինայի արևելքում սկսվեցին մարտական գործողությունները, և Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմի թերակղզին։
Պաշտոնյաները անմիջապես չեն նշել, թե արդյոք սպանությունն ուղղակի կապ ունի Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի պատերազմի հետ։
«Ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոն և գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոն հենց նոր հաղորդեցին Լվովում տեղի ունեցած սարսափելի սպանության առաջին հայտնի հանգամանքների մասին։ Անդրեյ Պարուբին սպանվել է», - գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին X սոցցանցում։
Նա իր ցավակցությունն է հայտնել Պարուբիի ընտանիքին և սիրելիներին։
«Մարդասպանի հետաքննության և որոնման գործում ներգրավված են բոլոր անհրաժեշտ ուժերն ու միջոցները», - ասաց Զելենսկին։
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ Լվովում կրակոցների մասին հաղորդվել է կեսօրին (GMT-ի ժամը 09:00-ին):
Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովյին ասել է, որ մարդասպանին գտնելը և հարձակման հանգամանքները պարզելը չափազանց կարևոր է:
«Սա անվտանգության հարց է պատերազմող երկրում, որտեղ, ինչպես տեսնում ենք, բացարձակապես անվտանգ վայրեր չկան», - գրել է Սադովյին Telegram-ում:
Հարգանքի տուրք է մատուցվում
Նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Telegram-ում ասաց, որ Պարուբիի սպանությունը, որը Ազգային անվտանգության, պաշտպանության և հետախուզության խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ էր, «կրակոց էր Ուկրաինայի սրտին»:
«Անդրին մեծ մարդ էր և իսկական ընկեր: Ահա թե ինչու են նրանք վրեժխնդիր լինում, ահա թե ինչից են նրանք վախենում», - ասաց Սադովյին՝ գովաբանելով Պարուբիի ներդրումը ուկրաինական բանակի կառուցման գործում:
Telegram-ում արված հայտարարության մեջ ԱԳ նախարար Անդրեյ Սիբիհան Պարուբիին բնութագրել է որպես «հայրենասեր և պետական գործիչ, որը հսկայական ներդրում է ունեցել Ուկրաինայի ազատության, անկախության և ինքնիշխանության պաշտպանության գործում: Նա մարդ էր, որը իրավամբ պատկանում է պատմության գրքերին»:
Ուկրաինայի իրավապահ մարմինները որևէ տեղեկություն չեն տրամադրել մարդասպանի ինքնության կամ դրդապատճառների մասին։
Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն կոչ է արել անհապաղ հետաքննել սպանությունը՝ այն անվանելով «խորը կորուստ» երկրի համար։
«Դուք միշտ մնացել եք Ուկրաինայի հայրենասեր և մեծ ներդրում եք ունեցել մեր պետության ձևավորման գործում», - գրել է նա X-ում։