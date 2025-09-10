Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարեց իր նոր՝ «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություններ» (SAFE) ծրագրի շրջանակներում 150 միլիարդ եվրոյի (175.6 միլիարդ դոլար) պաշտպանական հիմնադրամի նախնական հատկացման մասին, որը նախատեսված է ամբողջ դաշինքում պաշտպանական պատրաստվածությունը բարձրացնելու համար։
Հանձնաժողովի տվյալներով՝ ֆինանսավորումը կբաշխվի աջակցություն խնդրած 19 անդամ պետությունների միջև՝ նախնական հատկացման համակարգի հիման վրա։ Վերջնական գումարները կախված կլինեն յուրաքանչյուր երկրի պաշտպանական նախագծերից և պատրաստվածության մակարդակից։
Լեհաստանը կստանա ամենամեծ բաժինը՝ 43.7 միլիարդ եվրո։ Նրան հաջորդում են Ռումինիան (16.68 միլիարդ եվրո), Ֆրանսիան և Հունգարիան (յուրաքանչյուրը 16.21 միլիարդ եվրո), Իտալիան (14.9 միլիարդ եվրո), Բելգիան (8.34 միլիարդ եվրո), Լիտվան (6.37 միլիարդ եվրո), Պորտուգալիան (5.84 միլիարդ եվրո) և Լատվիան (5.68 միլիարդ եվրո)։
Այլ հատկացումների թվում են Բուլղարիան (3.26 միլիարդ եվրո), Էստոնիան (2.66 միլիարդ եվրո), Սլովակիան (2.31 միլիարդ եվրո), Չեխիան (2.06 միլիարդ եվրո), Խորվաթիան (1.7 միլիարդ եվրո), Կիպրոսի հունական վարչակազմը (1.18 միլիարդ եվրո), Իսպանիան և Ֆինլանդիան (յուրաքանչյուրը 1 միլիարդ եվրո), Հունաստանը (787 միլիոն եվրո) և Դանիան (46.7 միլիոն եվրո):
SAFE-ը, որը ԵՄ առաջնորդները ընդունել են մայիսին, կտրամադրի մրցունակ գներով երկարաժամկետ վարկեր՝ պաշտպանական անհետաձգելի գնումները արագացնելու համար:
Այն Եվրոպական հանձնաժողովի «ReArm Europe Plan/Readiness 2030» ծրագրի մի մասն է, որի նպատակն է մոբիլիզացնել ավելի քան 800 միլիարդ եվրո պաշտպանական ծախսեր:
Մինչդեռ վարկերը հասանելի կլինեն միայն ԵՄ անդամ պետությունների համար, Ուկրաինան և ԵՏՄ-ԵԱԱ-ԵԱԱ երկրները նույնպես կարող են մասնակցել ծրագրի շրջանակներում համատեղ գնումներին: