Դանիայի արտաքին գործերի նախարարը կանչել է ԱՄՆ դեսպանատան ամենաբարձրաստիճան դիվանագետին Կոպենհագենում՝ կապված այն հաղորդումների հետ, որ ԱՄՆ քաղաքացիները ազդեցության գործողություններ են իրականացրել Գրենլանդիայում, հաղորդում է հանրային հեռարձակող DR-ը՝ հղում կատարելով նախարարին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է, որ Միացյալ Նահանգները ստանձնի հանքանյութերով հարուստ և ռազմավարական նշանակություն ունեցող Արկտիկական կղզու՝ Գրենլանդիայի վերահսկողությունը՝ ազգային և միջազգային անվտանգության նկատառումներով, և չի բացառել ուժի կիրառումը այդ նպատակով։
Դանիայի կառավարությունը կարծում է, որ առնվազն երեք ԱՄՆ քաղաքացի, որոնք կապ ունեն Թրամփի վարչակազմի հետ, ներգրավված են եղել Դանիայի տարածքում գաղտնի ազդեցության գործողություններում, հաղորդում է DR-ը՝ հղում կատարելով անանուն աղբյուրներին։
Հեռարձակողը չի նշել այդ անձանց անունները։
«Թագավորության (Դանիայի) ներքին գործերին միջամտելու ցանկացած փորձ, իհարկե, անընդունելի կլինի», - DR-ին ասել է արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոքե Ռասմուսենը։
«Այս համատեքստում ես խնդրել եմ Արտաքին գործերի նախարարությանը կանչել ամերիկյան գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին զրույցի համար», - հավելել է նախարարը։
ԱՄՆ դեսպանատան կայքում նշվում է, որ Կոպենհագենում ԱՄՆ առաքելությունը ներկայումս գլխավորում է գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մարկ Սթրոն։ Դեսպանատունը անմիջապես հասանելի չէր մեկնաբանության համար աշխատանքային ժամերից դուրս։
Դանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։