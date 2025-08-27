ԱՇԽԱՐՀ
Դանիայի արտաքին գործերի նախարարը կանչել է ամերիկացի դիվանագետին Գրենլանդիայի հարցի պատճառով
Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենը հայտարարել է, որ Դանիայի ներքին գործերին միջամտելու ցանկացած փորձ անընդունելի է։
Դանիայի արտգործնախարար Լարս Լյոկե Ռասմուսենը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի chargé d'affaires-ին է կանչել զրույցի։ / Reuters
Դանիայի արտաքին գործերի նախարարը կանչել է ԱՄՆ դեսպանատան ամենաբարձրաստիճան դիվանագետին Կոպենհագենում՝ կապված այն հաղորդումների հետ, որ ԱՄՆ քաղաքացիները ազդեցության գործողություններ են իրականացրել Գրենլանդիայում, հաղորդում է հանրային հեռարձակող DR-ը՝ հղում կատարելով նախարարին։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է, որ Միացյալ Նահանգները ստանձնի հանքանյութերով հարուստ և ռազմավարական նշանակություն ունեցող Արկտիկական կղզու՝ Գրենլանդիայի վերահսկողությունը՝ ազգային և միջազգային անվտանգության նկատառումներով, և չի բացառել ուժի կիրառումը այդ նպատակով։

Դանիայի կառավարությունը կարծում է, որ առնվազն երեք ԱՄՆ քաղաքացի, որոնք կապ ունեն Թրամփի վարչակազմի հետ, ներգրավված են եղել Դանիայի տարածքում գաղտնի ազդեցության գործողություններում, հաղորդում է DR-ը՝ հղում կատարելով անանուն աղբյուրներին։

Հեռարձակողը չի նշել այդ անձանց անունները։

«Թագավորության (Դանիայի) ներքին գործերին միջամտելու ցանկացած փորձ, իհարկե, անընդունելի կլինի», - DR-ին ասել է արտաքին գործերի նախարար Լարս Լյոքե Ռասմուսենը։

«Այս համատեքստում ես խնդրել եմ Արտաքին գործերի նախարարությանը կանչել ամերիկյան գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին զրույցի համար», - հավելել է նախարարը։

ԱՄՆ դեսպանատան կայքում նշվում է, որ Կոպենհագենում ԱՄՆ առաքելությունը ներկայումս գլխավորում է գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մարկ Սթրոն։ Դեսպանատունը անմիջապես հասանելի չէր մեկնաբանության համար աշխատանքային ժամերից դուրս։

Դանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նույնպես անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
