Թրամփը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ը կպահանջի մահապատիժ Վաշինգտոն,Դի Սի-ում կատարված սպանությունների համար
«Եթե ինչ-որ մեկը սպանի ինչ-որ մեկին մայրաքաղաքում, Վաշինգտոն, Դի Սի-ում, մենք կպահանջենք մահապատիժ», ասում է ԱՄՆ նախագահը
«Եթե մայրաքաղաքում՝ Վաշինգտոնում, մարդ սպանեն, մենք մահապատժի կդիմենք», - ասում է ԱՄՆ նախագահը։ / AP
August 27, 2025

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ դաշնային դատախազները կպահանջեն մահապատիժ այն անձանց համար, ովքեր մեղավոր են ճանաչվել մայրաքաղաքում սպանություն կատարելու մեջ։

Այս հայտարարությունը արվեց երեքշաբթի օրը, երբ Թրամփը Վաշինգտոնում հայտարարեց «հանցագործությունների արտակարգ իրավիճակ»՝ վերցնելով քաղաքի ոստիկանության վերահսկողությունը և դաշնային գործակալներ ու զորքեր տեղակայելով փողոցներում։

«Եթե ինչ-որ մեկը մայրաքաղաքում սպանություն է կատարում, մենք կպահանջենք մահապատիժ», - ասաց Թրամփը լրագրողներին Սպիտակ տանը Կառավարության նիստի ընթացքում։

«Սա շատ ուժեղ կանխարգելիչ միջոց է, և բոլորը, ովքեր լսել են, համաձայն են դրա հետ։ Չգիտեմ՝ արդյոք մեր երկիրը պատրաստ է դրան, բայց մենք այն ունենք»։

Մահապատիժը Վաշինգտոնում չեղարկվել է 1972 թվականին, երբ Գերագույն դատարանը այն անվավեր ճանաչեց՝ համաձայն Մահապատժի տեղեկատվական կենտրոնի։

1992 թվականին այն կրկին մերժվեց ընտրողների կողմից, երբ երկու երրորդը դեմ քվեարկեց Կոնգրեսի կողմից հրավիրված հանրաքվեի ժամանակ։

Այդ քվեարկությունը տեղի ունեցավ հանցագործությունների աճի ժամանակաշրջանում, երբ Վաշինգտոնն ուներ երկրի ամենաբարձր սպանությունների մակարդակը։

Առաջարկ

Հանցագործությունների մակարդակը կտրուկ նվազել է։

Քաղաքում սպանությունների թիվը 15 տոկոսով նվազել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ՝ 2025 թվականին գրանցվելով 102 դեպք։

Այս թիվը զգալիորեն ցածր է 2023 թվականի 274 սպանությունների 20-ամյա առավելագույն ցուցանիշից։

Այնուամենայնիվ, Թրամփի վարչակազմը կասկածի տակ է դրել մի շարք ամերիկյան քաղաքների, այդ թվում՝ Վաշինգտոնի և Բալթիմորի, հանցագործությունների տվյալները՝ առանց ապացույցներ ներկայացնելու։

Թրամփը մատնանշել է մայրաքաղաքում 13 օր առանց սպանության պաշտոնական գրանցման՝ անվանելով դա աննախադեպ։ Սակայն քաղաքի գրառումները ցույց են տալիս, որ այս տարվա փետրվարից մարտ ընկած ժամանակահատվածում եղել է 16-օրյա նմանատիպ շրջան։

Նախագահի քայլը՝ Վաշինգտոնում մահապատիժը վերականգնելու ուղղությամբ, ակնկալվում է, որ կբախվի ուժեղ իրավական մարտահրավերների, ինչպես նաև քաղաքական դիմադրության տեղական առաջնորդների կողմից, ովքեր երկար ժամանակ դեմ են եղել մահապատժին։

