Իսրայելի բանակի ուժերը շարունակեցին իրենց ներխուժումները Սիրիայի հարավային Քունեյթրա շրջանի գյուղական տարածքներում՝ երկրի ինքնիշխանության հերթական խախտման շրջանակներում, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։
Պետական «Ալ-Իխբարիյա» հեռուստատեսության հաղորդմամբ՝ Իսրայելի ուժերը չորեքշաբթի օրը առաջխաղացում են իրականացրել Ռասմ ալ-Ռավադի շրջանում և Սամդանիյա ալ-Ղարբիյա գյուղի մոտ՝ Քունեյթրա շրջանի գյուղական տարածքում, որը գտնվում է Գոլանի բարձունքներում գտնվող ապամիջնորդման գոտու սահմաններում։
Իսրայելի բանակը դեռևս չի մեկնաբանել այս հաղորդումը։
Օգոստոսի ընթացքում Իսրայելի բանակը հինգ ներխուժում է իրականացրել Քունեյթրա նահանգի տարածքում, որոնցից վերջինը տեղի է ունեցել երեքշաբթի վաղ առավոտյան՝ որի ընթացքում մեկ մարդ է զոհվել։
Մահացու անօդաչու հարված
Սիրիան չորեքշաբթի օրը դատապարտեց Իսրայելի մահացու անօդաչու հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է վեց զինվոր Դամասկոսի շրջանի հարավային հատվածում։
«Այս ագրեսիան լուրջ խախտում է միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի Կանոնադրության, ինչպես նաև Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հանդեպ բացահայտ ոտնձգություն է», - ասվում է Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։
Նախարարությունը Իսրայելի հարձակումը որակել է որպես «Իսրայելի օկուպացիայի կողմից իրականացվող կրկնվող ագրեսիվ քաղաքականության մաս, որը նպատակ ունի խաթարել տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը»։
Նախարարությունը վերահաստատել է Սիրիայի հանձնառությունը՝ «իր հողն ու ժողովրդին պաշտպանելու օրինական իրավունքը՝ միջազգային իրավունքի դրույթներին համապատասխան»։
Նա կոչ է արել միջազգային հանրությանը, հատկապես Անվտանգության խորհրդին, «իրավական և բարոյական պատասխանատվություն ստանձնել՝ վերջ դնելու այս կրկնվող ագրեսիաներին և պարտավորեցնել Իսրայելի օկուպացիոն իշխանություններին դադարեցնել Սիրիայի, նրա ժողովրդի և ազգային հաստատությունների դեմ շարունակական խախտումները»։
Աջակցություն Դամասկոսին
Թուրքիան ավելի վաղ խստորեն դատապարտել էր Իսրայելի ընդլայնված հարվածները Սիրիայում՝ դրանք որակելով որպես երկրի տարածքային ամբողջականության և միասնության խախտում՝ կոչ անելով դադարեցնել դրանք և վերահաստատելով Սիրիայի կայունության և ինքնիշխանության հանդեպ իր աջակցությունը։
Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը և Հորդանանը նույնպես դատապարտել են Սիրիայում շարունակվող Իսրայելի ներխուժումները՝ դրանք որակելով որպես ինքնիշխանության, միջազգային իրավունքի և 1974 թվականի Իսրայելի հետ ապամիջնորդման համաձայնագրի բացահայտ խախտումներ։
Ռիյադը վերահաստատել է Սիրիայի միասնության և վերականգնման հանդեպ իր աջակցությունը՝ մերժելով ցանկացած անջատողական օրակարգեր և կոչ անելով համաշխարհային գործողությունների՝ վերջ դնելու Իսրայելի հարձակումներին։
Դոհան ներխուժումները որակել է որպես միջազգային կամքի մարտահրավեր և կոչ արել վճռական միջոցներ ձեռնարկել Իսրայելի դեմ՝ նախազգուշացնելով տարածաշրջանային և համաշխարհային անվտանգության սպառնալիքների մասին։
Ամմանը նույնպես դատապարտել է գործողությունները՝ դրանք որակելով որպես վտանգավոր սրացումներ, որոնք խաթարում են Սիրիայի ինքնիշխանությունն ու տարածաշրջանային կայունությունը՝ ընդգծելով իր լիակատար համերաշխությունը Սիրիայի ժողովրդի և տարածքային ամբողջականության հետ։