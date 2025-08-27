ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2-րդ րոպե ընթերցելու
Իսրայելական բանակը շարունակում է Սիրիայի հարավում սահմանային ռմբակոծությունները
Պետական ​​լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ իսրայելական ուժերը առաջխաղացում են իրականացրել դեպի Ռասմ ալ-Ռավադի և Սամդանիա ալ-Ղարբիյա շրջաններ՝ Քունեյտրա գյուղական շրջանում։
Իսրայելական բանակը շարունակում է Սիրիայի հարավում սահմանային ռմբակոծությունները
Իսրայելը ընդլայնեց Սիրիական Գոլան բարձունքների իր օկուպացիան՝ խախտելով 1974թ. զինվորականների անջատման պայմանագիրը։ / AP
27 أغسطس 2025

Իսրայելի բանակի ուժերը շարունակեցին իրենց ներխուժումները Սիրիայի հարավային Քունեյթրա շրջանի գյուղական տարածքներում՝ երկրի ինքնիշխանության հերթական խախտման շրջանակներում, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։

Պետական «Ալ-Իխբարիյա» հեռուստատեսության հաղորդմամբ՝ Իսրայելի ուժերը չորեքշաբթի օրը առաջխաղացում են իրականացրել Ռասմ ալ-Ռավադի շրջանում և Սամդանիյա ալ-Ղարբիյա գյուղի մոտ՝ Քունեյթրա շրջանի գյուղական տարածքում, որը գտնվում է Գոլանի բարձունքներում գտնվող ապամիջնորդման գոտու սահմաններում։

Իսրայելի բանակը դեռևս չի մեկնաբանել այս հաղորդումը։

Օգոստոսի ընթացքում Իսրայելի բանակը հինգ ներխուժում է իրականացրել Քունեյթրա նահանգի տարածքում, որոնցից վերջինը տեղի է ունեցել երեքշաբթի վաղ առավոտյան՝ որի ընթացքում մեկ մարդ է զոհվել։

Մահացու անօդաչու հարված

Սիրիան չորեքշաբթի օրը դատապարտեց Իսրայելի մահացու անօդաչու հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել է վեց զինվոր Դամասկոսի շրջանի հարավային հատվածում։

«Այս ագրեսիան լուրջ խախտում է միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի Կանոնադրության, ինչպես նաև Սիրիայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հանդեպ բացահայտ ոտնձգություն է», - ասվում է Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։

Նախարարությունը Իսրայելի հարձակումը որակել է որպես «Իսրայելի օկուպացիայի կողմից իրականացվող կրկնվող ագրեսիվ քաղաքականության մաս, որը նպատակ ունի խաթարել տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը»։

Առաջարկ

Նախարարությունը վերահաստատել է Սիրիայի հանձնառությունը՝ «իր հողն ու ժողովրդին պաշտպանելու օրինական իրավունքը՝ միջազգային իրավունքի դրույթներին համապատասխան»։

Նա կոչ է արել միջազգային հանրությանը, հատկապես Անվտանգության խորհրդին, «իրավական և բարոյական պատասխանատվություն ստանձնել՝ վերջ դնելու այս կրկնվող ագրեսիաներին և պարտավորեցնել Իսրայելի օկուպացիոն իշխանություններին դադարեցնել Սիրիայի, նրա ժողովրդի և ազգային հաստատությունների դեմ շարունակական խախտումները»։

Աջակցություն Դամասկոսին

Թուրքիան ավելի վաղ խստորեն դատապարտել էր Իսրայելի ընդլայնված հարվածները Սիրիայում՝ դրանք որակելով որպես երկրի տարածքային ամբողջականության և միասնության խախտում՝ կոչ անելով դադարեցնել դրանք և վերահաստատելով Սիրիայի կայունության և ինքնիշխանության հանդեպ իր աջակցությունը։

Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը և Հորդանանը նույնպես դատապարտել են Սիրիայում շարունակվող Իսրայելի ներխուժումները՝ դրանք որակելով որպես ինքնիշխանության, միջազգային իրավունքի և 1974 թվականի Իսրայելի հետ ապամիջնորդման համաձայնագրի բացահայտ խախտումներ։

Ռիյադը վերահաստատել է Սիրիայի միասնության և վերականգնման հանդեպ իր աջակցությունը՝ մերժելով ցանկացած անջատողական օրակարգեր և կոչ անելով համաշխարհային գործողությունների՝ վերջ դնելու Իսրայելի հարձակումներին։

Դոհան ներխուժումները որակել է որպես միջազգային կամքի մարտահրավեր և կոչ արել վճռական միջոցներ ձեռնարկել Իսրայելի դեմ՝ նախազգուշացնելով տարածաշրջանային և համաշխարհային անվտանգության սպառնալիքների մասին։

Ամմանը նույնպես դատապարտել է գործողությունները՝ դրանք որակելով որպես վտանգավոր սրացումներ, որոնք խաթարում են Սիրիայի ինքնիշխանությունն ու տարածաշրջանային կայունությունը՝ ընդգծելով իր լիակատար համերաշխությունը Սիրիայի ժողովրդի և տարածքային ամբողջականության հետ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us