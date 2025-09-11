Նեպալի նախկին գլխավոր դատավոր Սուշիլա Կարկին անցումային կառավարության ղեկավարի առաջատար թեկնածուն է զանգվածային ցույցերից հետո, որոնք ստիպեցին նախկին վարչապետ Կ.Պ. Շարմա Օլիին հրաժարական տալ, հինգշաբթի օրը հայտարարել է «Z սերնդի» գլխավորած բողոքի շարժման ներկայացուցիչը։
Բանակի գլխավոր գեներալ Աշոկ Ռաջ Սիգդելը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ խորհրդակցություններ է անցկացրել համապատասխան շահագրգիռ կողմերի հետ և հանդիպում Z սերնդի ներկայացուցիչների հետ: Ռազմական խոսնակը չի տրամադրել բողոքի շարժումը նկարագրելու համար օգտագործվող այս ընդհանուր տերմինի վերաբերյալ լրացուցիչ մանրամասներ:
Բանակը փորձում է կարգուկանոն վերականգնել 30 միլիոն բնակչություն ունեցող Հիմալայան երկրում: Երեքշաբթի օրը վերջին երկու տասնամյակների ամենադաժան միջադեպերը հանգեցրին վարչապետի պաշտոնանկությանը և խորհրդարանի հրկիզմանը:
«Ներկայումս Սուշիլա Կարկիի անունը շրջանառվում է որպես ժամանակավոր կառավարությունը գլխավորող, հիմա մենք սպասում ենք, որ նախագահը քայլ կատարի», - ասաց հանդիպման մասնակիցներից մեկը՝ Ռաքշյա Բամը։
«Մենք բանակի հրամանատարի հետ քննարկեցինք ապագան», - հավելեց նա AFP-ին։ «Զրույցը վերաբերում էր նրան, թե ինչպես կարող ենք առաջ շարժվել՝ պահպանելով երկրի խաղաղությունն ու
«Մասնագետները պետք է միավորվեն և ուրվագծեն առաջ շարժվելու ուղին», - AFP-ին ասել է 73-ամյա գիտնական և Նեպալի առաջին կին Գերագույն դատարանի նախագահ Կարկին՝ հավելելով, որ «Խորհրդարանը դեռևս կանգուն է»։
Սակայն մյուսները զգուշացրել են, որ ցուցարարների ընտրությունը՝ առանց որևէ կուսակցության, միաձայն չէր։ Discord առցանց սոցիալական հարթակում հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ վիրտուալ հանդիպման ժամանակ երիտասարդները քննարկել են իրենց տարբեր օրակարգերը և փոխանակվել մտքերով այն մասին, թե ով պետք է ներկայացնի իրենց։
«Կան տարբեր տեսակետներ», - ասաց լրագրող Պրանայա Ռանան։ «Նման ապակենտրոնացված շարժման մեջ բնական է, որ կան մրցակցող շահեր և ձայներ»։
Երկուշաբթի օրը Կատմանդուում սկսվեցին ցույցեր՝ կառավարության կողմից սոցիալական ցանցերի արգելքի և կոռուպցիայի դեմ։ Սակայն դրանք վերածվեցին զայրույթի ամբողջ երկրում, և կառավարական շենքերը հրկիզվեցին, այն բանից հետո, երբ մահացու բռնաճնշումների հետևանքով զոհվեց առնվազն 25 մարդ։
Նեպալի բանակը կրակ է բացել բանտից փախուստը կանխելու համար
Միևնույն ժամանակ, Նեպալի բանակը հինգշաբթի առավոտյան կրակ է բացել բանտից փախուստը կանխելու համար, որի հետևանքով վիրավորվել է տասնյակից ավելի կալանավոր։ Դեպքի մասին հաղորդել են տեղական լրատվամիջոցները, քանի որ շարունակվում են ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու բանակցությունները։
Վերջին փախուստի փորձը բանտից տեղի է ունեցել Բագմատի նահանգի Ռամեչհապ շրջանում: Անվտանգության ուժերը կրակ են բացել, երբ կալանավորները փորձել են բացել գլխավոր դարպասը՝ մի քանի ներքին կողպեքներ կոտրելուց հետո:
«Մոտ 12-13 բանտարկյալ, որոնք հասան դարպասին, վիրավորվել են, երբ բանակը կրակ է բացել», - ասել է շրջանի ղեկավար Շյամ Կրիշնա Թհապան։
Բանտում պահվում է ավելի քան 300 կալանավոր։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ իրավիճակը վերահսկողության տակ է, և ոչ մի կալանավոր չի փախել։
Նեպալում բռնի բողոքի ցույցերից հետո բանտերից մի քանի փախուստի դեպք է գրանցվել, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում 15,000 կալանավորի հաջողվել է փախչել։