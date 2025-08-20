Մոհամեդ Սալահը դարձել է առաջին խաղացողը, որը երրորդ անգամ արժանացել է Պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների ասոցիացիայի (PFA) տարվա լավագույն տղամարդ խաղացողի մրցանակին՝ «Լիվերպուլին» Պրեմիեր լիգայի փառքի հասցնելուց հետո։
Եգիպտացին խփել է 29 գոլ և կատարել 18 գոլային փոխանցում՝ անցյալ մրցաշրջանում «կարմիրներին» հասցնելով ռեկորդային 20-րդ Անգլիայի բարձրագույն լիգայի տիտղոսին՝ խաղի ավարտից չորս խաղ առաջ։
Սալահը նաև նվաճել է այս մրցանակը 2017/18 և 2021/22 մրցաշրջաններում։
33-ամյա ֆուտբոլիստը վերջին ամիսներին արժանացել է Ֆուտբոլային լրագրողների ասոցիացիայի և Պրեմիեր լիգայի տարվա լավագույն խաղացողի մրցանակներին։
«Աստոն Վիլլայի» Մորգան Ռոջերսը նվաճել է տարվա երիտասարդ խաղացողի մրցանակը՝ առաջընթաց մրցաշրջանից հետո, որի ընթացքում հարձակվողական կիսապաշտպանը կատարել է իր նորամուտը Անգլիայի հավաքականի ավագների կազմում։
Սալահի հետ 2024/25 մրցաշրջանի PFA Պրեմիեր լիգայի տարվա թիմում ընդգրկվել են «Լիվերպուլի» թիմակիցներ Վիրջիլ վան Դեյկը, Ռայան Գրավենբերչը և Ալեքսիս Մակ Ալիստերը։
Ռեկորդ առ ռեկորդ
2017 թվականին «Լիվերպուլ» միանալուց ի վեր Սալահը բազմաթիվ ռեկորդներ է գերազանցել, ինչը շատերը անհնար էին համարում՝ հաշվի առնելով մի քանի տարի առաջ «Չելսիում» նրա անհաջող մրցաշրջանը։
Իր առաջին մրցաշրջանում նա Պրեմիեր լիգայում խփած գոլերի քանակով ռեկորդ սահմանեց՝ խփելով 32 գոլ մեկ մրցաշրջանում, գերազանցելով Կրիշտիանու Ռոնալդուի և Լուիս Սուարեսի 31 գոլի ռեկորդը։
Պրոֆեսիոնալ լիգայի գավաթը նվաճելուց մի քանի օր առաջ Սալահը նաև մեկ այլ ռեկորդ սահմանեց՝ գոլ խփելով Պրեմիեր լիգայի բացման խաղում՝ դառնալով առաջինը, ով գոլ է խփել Պրեմիեր լիգայի 10 անընդմեջ բացման խաղերում։
Նա Եգիպտոսի հավաքականի կազմում խփել է 58 գոլ՝ 68 գոլով զիջելով միայն Եգիպտոսի նախկին ավագ Հոսամ Հասանին։
Սալահը, որին «Լիվերպուլի» երկրպագուները անվանում են Եգիպտոսի թագավոր, ապրիլին երկամյա պայմանագիր է կնքել «Լիվերպուլի» հետ՝ վերջ դնելով ամիսներ շարունակ շրջանառվող խոսակցություններին, որոնք նրան կապում էին Սաուդյան Արաբիայի Պրոֆեսիոնալ լիգա տեղափոխվելու հետ։