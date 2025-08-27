Երկրի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Գերմանիան մերժել է իր սահմաններում ավելի քան 10,000 անօրինական ներգաղթյալների մուտքը, երբ մայիսին իշխանության եկավ նոր պահպանողական գլխավորած կոալիցիոն կառավարությունը։
Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի մտերիմ դաշնակից Ալեքսանդր Դոբրինդտը «Stern» շաբաթաթերթին ասաց, որ սահմանային ավելի խիստ միջոցառումները հաջողությամբ են պսակվել, և կառավարությունը նախատեսում է դրանք երկարաձգել սեպտեմբերից հետո։
«Մայիսի 8-ից ի վեր մենք մերժեցինք մեր սահմաններում գտնվող ավելի քան 10,000 անօրինական ներգաղթյալների, այդ թվում՝ մոտ 550 ապաստան խնդրողների։ Հայտնի է դարձել, որ սահմանին դա այլևս տարբերություն չի ստեղծում, այդ իսկ պատճառով էլ ապաստանի դիմումները նվազում են», - ասաց Դոբրինդտը։
Դոբրինդտը պնդել է, որ կառավարության ավելի խիստ միջոցառումները ապացուցել են իրենց «բարձր արդյունավետությունը» և փոխել են համաշխարհային ընկալումը՝ բոլորին տեղեկացնելով, որ Գերմանիայի միգրացիոն քաղաքականությունը փոխվել է։
«Այս հաջողությունը շարունակելու համար մենք կերկարաձգենք այս վերահսկողությունը սեպտեմբերից հետո։ Բոլոր միջոցառումները գտնվում են ազգային և եվրոպական օրենսդրության սահմաններում», - ասացԴոբրինդտը։
Գերմանիան՝ ԵՄ ամենամեծ տնտեսությունը, ներկայումս ընդունում է մոտ 3.5 միլիոն փախստականների, որոնց հիմնականում ուկրաինացիներ, սիրիացիներ և աֆղաններ են, ովքեր փախել են պատերազմից և հակամարտությունից իրենց հայրենիքում։
Փետրվարյան ընտրարշավի ժամանակ կանցլեր Մերցի պահպանողական քրիստոնյա դեմոկրատները խոստացան խիստ միջոցներ ձեռնարկել անկանոն միգրացիան զսպելու համար։
Մայիսին կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելուց հետո նրանք ավելի համապարփակ սահմանային վերահսկողություն իրականացրին հարևան երկրների հետ, չնայած այդ երկրները ԵՄ անդամներ են։
Գերմանիայի սահմանային վերահսկողությունը լարվածություն է ստեղծել, մասնավորապես իր արևելյան հարևան Լեհաստանի հետ։
Վարշավան անցյալ ամիս փոխադարձ ժամանակավոր ստուգումներ է սահմանել իր սեփական սահմանին, իսկ լեհ բարձրաստիճան քաղաքական գործիչները մեղադրել են Գերմանիային միգրանտներին Լեհաստանի տարածք ուղղորդելու մեջ։
ԵՄ կանոնների համաձայն, անդամ պետությունները կարող են ժամանակավոր սահմանային հսկողություն իրականացնել անձնագրային Շենգենյան տարածքում միայն բացառիկ հանգամանքներում, օրինակ՝ հասարակական կարգին լուրջ սպառնալիքների դեպքում։
Եվրահանձնաժողովը բազմիցս հայտարարել է, որ նման միջոցառումները պետք է կիրառվեն միայն որպես «վերջին միջոց» և պետք է մնան «ժամանակավոր»։
Մերցի պահպանողականները պնդում են, որ ԵՄ ապաստանի մասին օրենքը պահանջում է, որ միգրանտները իրենց դիմումները ներկայացնեն առաջին մուտք գործող անդամ պետությունում, ինչպիսիք են Հունաստանը կամ Իտալիան, այլ ոչ թե շարունակեն ճանապարհը դեպի Գերմանիա։