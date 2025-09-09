ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Իսրայելը հարձակվել է Քաթարում հրադադարի մասին քննարկելու համար հավաքված Համասի առաջնորդների վրա
Քաթարը արագ դատապարտել է այն, ինչ այն անվանել է իր հողի վրա «խոցելի» իսրայելական հարձակում:
Իսրայելը հարձակվել է Քաթարում հրադադարի մասին քննարկելու համար հավաքված Համասի առաջնորդների վրա
Դոհայում մի քանի պայթյուններից հետո ծուխ է բարձրանում։ / Reuters
9 سبتمبر 2025

Իսրայելը հաստատել է, որ իրականացրել է հարված, որը նպատակաուղղված էր Համասի բարձրագույն ղեկավարությանը, Reuters հաղորդում է, թեև հարձակման վայրի մասին մանրամասներ չեն տրամադրվել։

Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյան տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ հարվածը նպատակաուղղված էր Համասի առաջնորդ Խալիլ ալ-Հայյային և բարձրաստիճան պաշտոնյա Զահեր Ջաբարեին։

Համասի առաջնորդ Խալիլ ալ-Հայյայի որդին, ով նրա գրասենյակի տնօրենն էր, սպանվել է Դոհայում Իսրայելի հարձակման հետևանքով, Al Jazeera լրատվամիջոցին հայտնել է խմբի բարձրաստիճան անդամ Սուհաիլ ալ-Հինդին։

Համասի ղեկավարության պատվիրակությունը ողջ է մնացել Դոհայի հարձակման ժամանակ, Al Jazeera լրատվամիջոցին հայտնել է խմբի բարձրաստիճան ղեկավարներից մեկը։

Իսրայելի պաշտոնյաները նաև Reuters լրատվամիջոցին հայտնել են, որ հարվածը ուղղված էր Կատարում գտնվող Համասի ղեկավարներին։

Առաջարկ

Համասի աղբյուրի վրա հղում կատարելով՝ Al Jazeera TV հաղորդել է, որ խմբի բանակցությունների թիմը թիրախավորվել է Դոհայում հանդիպման ժամանակ, որտեղ քննարկվում էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հրադադարի առաջարկը։

Քաթարը արագորեն դատապարտել է իր տարածքում տեղի ունեցած իսրայելական հարձակումը՝ այն անվանելով «վախկոտ» գործողություն և նշելով, որ հարվածը «միջազգային իրավունքի կոպիտ խախտում» է։

Քաթարը հավելել է, որ միջադեպի վերաբերյալ հետաքննություն է ընթանում «ամենաբարձր մակարդակով»։

Մինչդեռ Իսրայելի Channel 12 հեռուստաալիքը, հղում կատարելով իսրայելական պաշտոնյայի, հայտնել է, որ Թրամփը «կանաչ լույս» է տվել Կատարում Համասի ղեկավարության դեմ գործողությանը։ Պաշտոնյան հավելել է, որ Վաշինգտոնին նախապես տեղեկացվել է հարձակման մասին։

Սա զարգացող պատմություն է։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
