Չորս լրագրողներ, այդ թվում՝ ֆոտոլրագրողներ Մուազ Աբու Թահան և Մարիամ Աբու Դաքքան, պաղեստինյան հեռուստաընկերության օպերատոր Հուսամ ալ-Մասրին և «Ալ Ջազիրա»-ի լրագրող Մոհամմեդ Սալամահը, զոհվել են Իսրայելի կողմից Խան Յունիսում գտնվող Նասեր բժշկական համալիրի վրա հասցված ավիահարվածների հետևանքով։
Լրագրող Ահմեդ Աբու Ազիզը մահացել է իր ստացած վերքերից՝ Իսրայելի հարվածի հետևանքով, ինչը լրագրողների զոհերի թիվը հասցրել է հինգի, հայտնել է բժշկական աղբյուրը Anadolu գործակալությանը։
Պաշտոնական Պաղեստինյան հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ զոհվածների թվում է եղել իր օպերատոր Հուսամ ալ-Մասրին, մինչդեռ Քաթարի «Ալ Ջազիրա» հեռուստաալիքը հաստատել է, որ իր լուսանկարիչ Մոհամմադ Սալաման նույնպես զոհվել է։
Anadolu-ի կողմից մեջբերված բժշկական աղբյուրը հաստատել է նաև լուսանկարիչ Մարիամ Աբու Դաքքայի մահը։
Լուսանկարիչ Մոազ Աբու Թահան նույնպես զոհվել է հիվանդանոցին ուղղված Իսրայելի հարվածի հետևանքով։
Պաղեստինի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունը հայտարարել է, որ հարվածի ժամանակ զոհվել է հրշեջ մեքենայի վարորդը, իսկ նրա թիմի յոթ անդամներ վիրավորվել են՝ փորձելով փրկել զոհերին և դուրս բերել մարմինները։
Anadolu-ի թղթակիցների փոխանցմամբ՝ Իսրայելի բանակը թիրախավորել է շտապ օգնության շենքի վերին հարկը, որը հայտնի է որպես «Ալ-Յասին» հարկ։
Ավելի վաղ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել էր, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է ութ մարդ, իսկ մի քանի այլոք վիրավորվել են։
Նախարարությունը հավելել է, որ Իսրայելի բանակը երկու օդային հարված է հասցրել համալիրի շենքերից մեկի չորրորդ հարկին՝ նշելով, որ երկրորդ հարվածը տեղի է ունեցել, երբ փրկարարական թիմերը ժամանել են վիրավորներին տարհանելու և զոհվածներին դուրս բերելու համար։
Այս սպանությունները հաջորդում են օգոստոսի 10-ին Գազայի քաղաքում տեղի ունեցած հարվածին, որի հետևանքով զոհվել է «Ալ Ջազիրա»-ի վեց լրագրող։ Իսրայելի իշխանությունները հետագայում մեղադրել են զոհվածներից մեկին՝ Համասի հրամանատար լինելու մեջ, սակայն ապացույցներ չեն ներկայացրել։
2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի պատերազմի մեկնարկից ի վեր, ըստ TRT World-ի հաշվարկների, առնվազն 244 լրագրող և մեդիա աշխատող զոհվել են Իսրայելի հարվածների հետևանքով։
Ավելին, ավելի քան 500 լրագրող և մեդիա աշխատող վիրավորվել են, տեղահանվել կամ ստիպված են եղել արտագաղթել։
Իսրայելը հերքում է, որ դիտավորյալ թիրախավորում է լրագրողներին, սակայն վերահսկող խմբեր, ներառյալ «Լրագրողների առանց սահմանների» (RSF) և «Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան» (IFJ), դատապարտել են այն, ինչ նրանք անվանում են «լրագրողների նկատմամբ աննախադեպ բռնություն» և պահանջել են անկախ միջազգային հետաքննություններ։