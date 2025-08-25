ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Գազայի հատվածում Նասեր բժշկական համալիրի մոտ Իսրայելի կողմից իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել
Առնվազն 244 լրագրող և լրատվամիջոցների աշխատակից զոհվեց Ղազայում 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի կողմից սկսված պատերազմի հետևանքով։
Գազայի հատվածում Նասեր բժշկական համալիրի մոտ Իսրայելի կողմից իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել
Մեդիայի ներկայացուցիչը ստուգում է վնասվածքները Իսրայելի հարվածից հետո Ղազայի քաղաքում լրագրողների կողմից օգտագործվող վրում, 2025թ., օգոստոսի 11։ / Reuters
Չորս լրագրողներ, այդ թվում՝ ֆոտոլրագրողներ Մուազ Աբու Թահան և Մարիամ Աբու Դաքքան, պաղեստինյան հեռուստաընկերության օպերատոր Հուսամ ալ-Մասրին և «Ալ Ջազիրա»-ի լրագրող Մոհամմեդ Սալամահը, զոհվել են Իսրայելի կողմից Խան Յունիսում գտնվող Նասեր բժշկական համալիրի վրա հասցված ավիահարվածների հետևանքով։

Լրագրող Ահմեդ Աբու Ազիզը մահացել է իր ստացած վերքերից՝ Իսրայելի հարվածի հետևանքով, ինչը լրագրողների զոհերի թիվը հասցրել է հինգի, հայտնել է բժշկական աղբյուրը Anadolu գործակալությանը։

Պաշտոնական Պաղեստինյան հեռուստատեսությունը հաղորդել է, որ զոհվածների թվում է եղել իր օպերատոր Հուսամ ալ-Մասրին, մինչդեռ Քաթարի «Ալ Ջազիրա» հեռուստաալիքը հաստատել է, որ իր լուսանկարիչ Մոհամմադ Սալաման նույնպես զոհվել է։

Anadolu-ի կողմից մեջբերված բժշկական աղբյուրը հաստատել է նաև լուսանկարիչ Մարիամ Աբու Դաքքայի մահը։

Լուսանկարիչ Մոազ Աբու Թահան նույնպես զոհվել է հիվանդանոցին ուղղված Իսրայելի հարվածի հետևանքով։

Պաղեստինի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայությունը հայտարարել է, որ հարվածի ժամանակ զոհվել է հրշեջ մեքենայի վարորդը, իսկ նրա թիմի յոթ անդամներ վիրավորվել են՝ փորձելով փրկել զոհերին և դուրս բերել մարմինները։

Anadolu-ի թղթակիցների փոխանցմամբ՝ Իսրայելի բանակը թիրախավորել է շտապ օգնության շենքի վերին հարկը, որը հայտնի է որպես «Ալ-Յասին» հարկ։

Ավելի վաղ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել էր, որ հարձակման հետևանքով զոհվել է ութ մարդ, իսկ մի քանի այլոք վիրավորվել են։

Նախարարությունը հավելել է, որ Իսրայելի բանակը երկու օդային հարված է հասցրել համալիրի շենքերից մեկի չորրորդ հարկին՝ նշելով, որ երկրորդ հարվածը տեղի է ունեցել, երբ փրկարարական թիմերը ժամանել են վիրավորներին տարհանելու և զոհվածներին դուրս բերելու համար։

Այս սպանությունները հաջորդում են օգոստոսի 10-ին Գազայի քաղաքում տեղի ունեցած հարվածին, որի հետևանքով զոհվել է «Ալ Ջազիրա»-ի վեց լրագրող։ Իսրայելի իշխանությունները հետագայում մեղադրել են զոհվածներից մեկին՝ Համասի հրամանատար լինելու մեջ, սակայն ապացույցներ չեն ներկայացրել։

2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի պատերազմի մեկնարկից ի վեր, ըստ TRT World-ի հաշվարկների, առնվազն 244 լրագրող և մեդիա աշխատող զոհվել են Իսրայելի հարվածների հետևանքով։

Ավելին, ավելի քան 500 լրագրող և մեդիա աշխատող վիրավորվել են, տեղահանվել կամ ստիպված են եղել արտագաղթել։

Իսրայելը հերքում է, որ դիտավորյալ թիրախավորում է լրագրողներին, սակայն վերահսկող խմբեր, ներառյալ «Լրագրողների առանց սահմանների» (RSF) և «Լրագրողների միջազգային ֆեդերացիան» (IFJ), դատապարտել են այն, ինչ նրանք անվանում են «լրագրողների նկատմամբ աննախադեպ բռնություն» և պահանջել են անկախ միջազգային հետաքննություններ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
