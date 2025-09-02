Երեքշաբթի օրը Վիետնամը անցկացրեց իր պատմության մեջ ամենամեծ հանրային տոնակատարությունը՝ նշելով անկախության հռչակագրի 80-ամյակը, որտեղ հայրենասերների լեգեոնները երթով շարժվեցին ծածանվող դրոշների ներքո։
Մոտ 40,000 զինվորականներ և քաղաքացիական անձինք սկսեցին շքերթ անցկացնել մայրաքաղաք Հանոյում՝ նշելով այն օրը, երբ կոմունիստ հեղափոխական Հո Շի Մինը 1945 թվականին հռչակեց «Վիետնամի Դեմոկրատական Հանրապետություն»՝ ազատագրված ֆրանսիական տիրապետությունից։
Տանկեր, անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռային մարտկոցներ անցան փողոցներով, մինչդեռ ուղղաթիռներ և ինքնաթիռներ սլանում էին հարյուր հազարավոր մարդկանց ամբոխի վրայով՝ շոգ առավոտյան արևի տակ։
78-ամյա վետերան Ֆամ Թան Վանը կրում էր իր զինվորական համազգեստը՝ զարդարված ամերիկյան զորքերի դեմ մարտնչելիս վաստակած մեդալներով, երբ դիտում էր Հո Շի Մինի դամբարանի առաջին շարքից։
Հանոյի բարձրագույն ղեկավար Տո Լամը շքերթի գագաթնակետը նշեց ելույթով, որին հետևում էր Չինաստանի երրորդ պաշտոնյան՝ Ազգային ժողովրդական կոնգրեսի նախագահ Չժաո Լեջին՝ ազդեցիկ Կամբոջայի նախկին վարչապետ Հուն Սենի և Կուբայի նախագահ Միգել Դիաս-Կանելի հետ միասին։
«Այս սրբազան պահին մենք հարգանքով հիշում ենք մեր նախնիներին։ Մեր ազգը հաղթահարել է անթիվ դժվարություններ և մարտահրավերներ։ Մեր երկիրը գաղութից վերածվել է անկախ և միասնական ազգի՝ հաստատուն կերպով առաջ շարժվելով դեպի արդիականություն և խորը ինտեգրացիա», - ասաց Լամը։
Չինացի և ռուս զինվորները քայլեցին իրենց վիետնամցի գործընկերների հետ միասին մոտ երկու ժամ տևած երթով, որը սկսվեց մայրաքաղաքի վրայով ազգային դեղին աստղի դրոշը և մուրճ-մանգաղի դրոշները բարձրացնող ուղղաթիռների էսկադրիլիայից։
Ներքևում ավանդական հագուստով երիտասարդներ պտտեցնում էին հսկայական ծաղկեպսակներ, այն բանից հետո, երբ հրետանին կրակ բացեց արարողակարգային ողջույնի համար, իսկ ոստիկանների պատվո պահակախումբը քայլում էր անաղարտ սպիտակ հագուստով։
«Դա ցուցադրեց Վիետնամի ուժը։ Մենք՝ ժողովուրդս, ողջունեցինք նրանց բոլորին։ Սա ցույց տվեց Վիետնամի բարձր հայրենասիրությունը», - ասաց տպավորված հանդիսատեսը՝ 34-ամյա Տրան Նգուեն Տրունգ Չիենը։
Խիստ բեմադրված տոնակատարությունները գերազանցեցին ապրիլին Սայգոնի անկման 50-ամյակի առթիվ կազմակերպված տոնակատարությունները, երբ կոմունիստական Հյուսիսային Վիետնամը պարտության մատնեց ԱՄՆ-ի կողմից աջակցվող Հարավին։
Տոնակատարությունները, որոնք պետական լրատվամիջոցները անվանեցին «աննախադեպ մասշտաբով», նաև գերազանցեցին միակուսակցական պետության կողմից 1985 թվականին ազատագրման տոնակատարությունների համար հավաքված 30,000 մարդու մասնակցությամբ ուժի ցուցադրության ռեկորդը։
Համալսարանի ուսանողուհի Վու Թհի Տրանգը կիրակի օրը կեսգիշերից՝ շքերթի մեկնարկից 30 ժամ առաջ, իր տրամադրությունը չխաթարեց մուսսոնային անձրևներից։
«Ինձ ներսում ինչ-որ բան պարզապես մղեց այստեղ լինել։ «Ես շնորհակալ եմ նախորդ սերնդի զոհաբերությունների համար, որպեսզի մենք ունենանք խաղաղություն և ազատություն մեծանալու համար»։», - ասաց 19-ամյա աղջիկը։
Ֆրանսիական ազդեցությունը դեռևս տեսանելի է ամբողջ Վիետնամում՝ Հանոյի առանձնատների գաղութային ճակատներում, ֆյուժն խոհանոցում և դպրոցներում, որտեղ ֆրանսերենը դասավանդվում է որպես հեղինակության նշան։
Սակայն տոնակատարությունները կենտրոնացած էին Վիետնամի անկախ նվաճումների վրա, այդ թվում՝ նրա տնտեսական վերափոխման վրա՝ դառնալով համաշխարհային արտադրական տերություն։
Հոշի Մինի 1945 թվականի անկախության հռչակագիրը չճանաչվեց Ֆրանսիայի կողմից, որը կառավարում էր Վիետնամը, ինչպես նաև հարևան Լաոսը և Կամբոջան՝ որպես գաղութային ակտիվներ, որոնք գնահատվում էին իրենց կաուչուկի, բրնձի և սուրճի համար։
Սակայն 1954 թվականին Դիեն Բիեն Ֆուի մոտ կրած աղետալի ռազմական պարտությունը հանգեցրեց Ֆրանսիայի լիակատար նահանջին տարածաշրջանից։
«Մենք անկախություն ձեռք բերեցինք նախորդ սերունդների արյան և քրտինքի շնորհիվ», - շաբաթ օրը ասաց 36-ամյա դրոշավաճառ Դանգ Խոան։