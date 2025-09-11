ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Նիդեռլանդները կիրառում է Եվրոպայի մասշտաբով արգելք Իսրայելի ծայրահեղ աջ նախարարներ Սմոտրիչի և Բեն-Գվիրի նկատմամբ
Հոլանդիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ արգելքը ներառվել է Շենգենի տեղեկատվական համակարգում, ինչը պարտավորեցնում է Եվրոպայի բոլոր սահմանային իշխանություններին մերժել իսրայելցի նախարարների մուտքը:
Իսրայելցի նախարարներ Բեն Գվիրն ու Սմոտրիչը՝ բռնության կոչի, Ղազայի ամբռնմանը աջակցելու և պաղեստինցիների վտարմանը աջակցելու համար արգելվել են։ [Նկարը արխիվից] / AP
Նիդերլանդները երեքշաբթի օրը հայտարարեցին, որ Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իթամար Բեն-Գվիրը և ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը պաշտոնապես արգելված են մուտք գործել Շենգենի գոտու 29 երկրներ։

Նիդերլանդների կառավարությունը, որը հուլիսին արդեն հայտարարել էր երկու իսրայելական նախարարներին արգելելու մտադրության մասին, այժմ պաշտոնապես նրանց հայտարարել է «persona non grata» (անցանկալի անձ), վկայակոչելով Գազայի դեմ Իսրայելի «ցեղասպանական պատերազմի» հետ կապված «արտառոց հանգամանքներ»։

Արգելքը գրանցվել է Շենգենի տեղեկատվական համակարգում, ինչը պարտավորեցնում է Եվրոպայի բոլոր սահմանային իշխանություններին մերժել նախարարների մուտքը։

Այնուամենայնիվ, «Հաարեց» թերթը հաղորդում է, որ որոշ կառավարություններ կարող են իրենց սահմանային իշխանություններին հրահանգել անտեսել արգելքը, ինչը կարող է հանգեցնել անհամապատասխանությունների Եվրոպական Միության ներսում։

Միջազգային արգելքների ալիք

Նիդերլանդների կառավարության վերջին որոշումը հաջորդում է Իսպանիայի նմանատիպ քայլին, որը արգելել էր Բեն-Գվիրին և Սմոտրիչին այն բանից հետո, երբ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը հայտարարեց երկու իսպանացի նախարարների մուտքի սահմանափակումների մասին։

Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը նշել է, որ այս որոշումը պատասխան քայլ է՝ ուղղված պաշտոնյաներին, որոնք «ուղղակիորեն ներգրավված են ցեղասպանության, մարդու իրավունքների խախտումների կամ պատերազմական հանցագործությունների մեջ»։

Այս քայլը մաս է կազմում Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կողմից հայտարարված ավելի լայն միջոցառումների, որոնք նպատակ ունեն ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա Գազայի պատերազմի կապակցությամբ։

Իսպանիան արդեն իրականացրել է ինը միջոցառումներից ութը, ներառյալ զենքի էմբարգոն, արգելելով զենք կամ ռազմական վառելիք տեղափոխող նավերին և ինքնաթիռներին օգտագործել իսպանական նավահանգիստներն ու օդային տարածքը։ Մադրիդը նաև քննարկում է Իսրայելի նկատմամբ մշտական զենքի էմբարգո սահմանելու հարցը։

Այս տարվա սկզբին Սլովենիան դարձավ առաջին ԵՄ անդամը, որը Բեն-Գվիրին և Սմոտրիչին հայտարարեց անցանկալի անձ՝ մեղադրելով նրանց «ցեղասպանական հայտարարություններ» անելու մեջ։

Սլովենիայի կառավարությունը նշել է, որ երկու նախարարները, որոնք աջակցում են Արևմտյան ափում անօրինական հրեական բնակավայրերի խմբերին, ակտիվորեն հրահրել են բռնություն պաղեստինցիների դեմ Իսրայելի հարձակումների ընթացքում։

Բալկանյան այս երկիրը նաև Իսրայելի նկատմամբ սահմանել է համապարփակ զենքի էմբարգո՝ արգելելով զենքի ներմուծումը, արտահանումը և տարանցումը՝ վկայակոչելով ԵՄ անգործությունը։

Առաջարկ

Ավստրալիան, Կանադան, Նոր Զելանդիան, Նորվեգիան և Մեծ Բրիտանիան արդեն հայտարարել են Բեն-Գվիրի և Սմոտրիչի նկատմամբ պատժամիջոցներ՝ «պաղեստինցիների դեմ բռնություն հրահրելու» համար։

Ցեղասպանական հռետորաբանություն

Երկու իսրայելական ծայրահեղ աջ նախարարները հայտնի են իրենց սադրիչ հռետորաբանությամբ, որը հաճախ միջազգային մակարդակով դատապարտվում է որպես բռնության և նույնիսկ ցեղասպանության հրահրում։

Բեն-Գվիրը պահանջել է Գազայի «ամբողջական շրջափակում», արգելափակելով օգնությունը և հայտարարելով, որ «գոտում չկան անմեղ քաղաքացիական անձինք», որտեղ Իսրայելը սպանել է ավելի քան 64,000 պաղեստինցի։

Մինչդեռ Սմոտրիչը բացահայտորեն կոչ է արել Գազայի վերագրավմանը և պաղեստինցիների բնակչության նվազեցմանը՝ պնդելով, որ Իսրայելը պետք է «դադարի վախենալ օկուպացիա բառից»։

Այս կոշտ դիրքորոշմանը համահունչ՝ Սմոտրիչը կոչ է արել Իսրայելի լայնածավալ պատասխանին այն բանից հետո, երբ պաղեստինյան դիմադրության ուժերը հարձակվել են Արևելյան Երուսաղեմում գտնվող ավտոբուսի կանգառի վրա՝ սպանելով իսրայելցի զինվոր և ևս հինգ հոգի։ «Պաղեստինյան իշխանությունը պետք է անհետանա քարտեզից, իսկ այն գյուղերը, որտեղից եկել են ահաբեկիչները, պետք է նմանվեն Ռաֆահին և Բեյթ Հանունին»,- հայտարարել է նա։

Նրա հայտարարությունները կապված են նրա ավելի վաղ առաջարկների հետ, որոնցում նա կոչ էր անում Իսրայելին բռնակցել Արևմտյան ափի 82 տոկոսը՝ որպես հակաքայլ այն արևմտյան երկրներին, որոնք քննարկում են Պաղեստինի ճանաչումը։ Նա նաև ճնշում է գործադրել Նեթանյահուի կառավարության վրա՝ ամբողջությամբ բռնակցելու Գազան՝ շրջափակված գոտի, որտեղ 1.6 միլիոն պաղեստինցի շարունակում են մնալ առանց սննդի, ջրի կամ այլ անհրաժեշտությունների։

Բեն-Գվիրը նման մարտական մոտեցում է ցուցաբերել նաև խորհրդանշական գործողությունների միջոցով։ Անցյալ ամիս բանտ այցելության ժամանակ նա կանգնել է Գազայի ավերածությունների մեծ լուսանկարների առջև, որոնք ցուցադրված էին պաղեստինցի կալանավորների համար։ Ցույց տալով մի լուսանկար՝ նա պնդել է, որ կալանավորը ճանաչել է իր տունը, ապա ավելացրել. «Ահա թե ինչպես պետք է լինի»։

Մի քանի օր առաջ նա ծաղրել էր բանտարկված պաղեստինյան առաջնորդ Մարվան Բարգութիին՝ նախազգուշացնելով, որ նրանք, ովքեր հարձակվում են իսրայելցիների վրա, «կվերացվեն»։

Այն երկրների աճող ցանկը, որոնք սահմանափակումներ են դնում Բեն-Գվիրի և Սմոտրիչի նկատմամբ, ընդգծում է միջազգային մակարդակով աճող անհանգստությունը Իսրայելի ծայրահեղ աջ ղեկավարության և նրա դերի վերաբերյալ Գազայի պատերազմում։

Թեև արգելքների կիրառումը կարող է տարբեր լինել Եվրոպայում, այս միջոցառումները ցույց են տալիս, թե ինչպես են համաշխարհային տերությունները փորձում պատասխանատվության ենթարկել առանձին իսրայելական պաշտոնյաներին՝ բռնությունը խթանող և հումանիտար ճգնաժամը խորացնող հռետորաբանության և քաղաքականության համար։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
