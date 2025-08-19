Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, որ կմոբիլիզացնի ավելի քան 4.5 միլիոն աշխարհազորայինների՝ իր երկիրը պաշտպանելու Միացյալ Նահանգների կողմից ներկայացվող «սպառնալիքներից»։ Մադուրոն հայտարարությունն արել է այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը մեծացրել է Վենեսուելայի առաջնորդի ձերբակալման համար նախատեսված պարգևը։
«Այս շաբաթ ես կակտիվացնեմ հատուկ ծրագիր՝ ավելի քան 4.5 միլիոն աշխարհազորայինով, որպեսզի ապահովեմ ամբողջ ազգային տարածքի պաշտպանությունը՝ աշխարհազորայիններ, որոնք պատրաստ են, ակտիվացված և զինված»,- ասաց Մադուրոն երկուշաբթի օրը հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ։
Պաշտոնապես ստեղծված հանգուցյալ նախագահ Ուգո Չավեսի օրոք, աշխարհազորը պնդում է, որ ունի մոտ 5 միլիոն անդամ, թեև վերլուծաբանները նշում են, որ իրական թիվը շատ ավելի փոքր է։ Վենեսուելայի բնակչությունը կազմում է մոտ 30 միլիոն։
Վաշինգտոնի սպառնալիքները
Մադուրոն քննադատեց այն, ինչ նա անվանեց Վաշինգտոնի «զարմանալի, տարօրինակ և անհեթեթ սպառնալիքներ»։
Այս ամսվա սկզբին Թրամփի վարչակազմը կրկնապատկեց Մադուրոյի ձերբակալության համար սահմանված պարգևավճարը՝ հասցնելով այն 50 միլիոն դոլարի՝ հիմնվելով թմրանյութերի առևտրի մեղադրանքների վրա։ ԱՄՆ պաշտոնյաները նրան մեղադրում են այսպես կոչված «Արևերի կարտել» ղեկավարելու մեջ, որը Վենեսուելայի բանակում գործող հզոր կոկայինի ցանց է։
ԱՄՆ զինված ուժերը նաև ծովային ուժեր են տեղակայել Կարիբյան ծովի հարավում՝ թմրանյութերի դեմ պայքարի շրջանակներում։
Վենեսուելայի ներքին գործերի նախարար Դիոսդադո Կաբելյոն հայտարարել է, որ Կարակասը պատասխանել է՝ տեղակայելով ուժեր «Կարիբյան ծովի ողջ տարածքում… մեր ծովում, մեր սեփականությունում, Վենեսուելայի տարածքում»։
Առանց ուղղակիորեն անդրադառնալու ԱՄՆ վերջին քայլերին՝ Մադուրոն շնորհակալություն հայտնեց դաշնակիցներին իրենց աջակցության համար՝ այն, ինչ նա նկարագրեց որպես Վաշինգտոնի «սպառնալիքների փտած կրկներգ»։
Նա նաև կոչ արեց իր քաղաքական բազային ուժեղացնել տեղական զինված խմբերը, ներառյալ գյուղացիական և աշխատավորական աշխարհազորայինները՝ հայտարարելով. «Հրացաններ և հրթիռներ գյուղացիական ուժի համար՝ Վենեսուելայի տարածքը, ինքնիշխանությունն ու խաղաղությունը պաշտպանելու համար»։