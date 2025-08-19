ԱՇԽԱՐՀ
Մադուրոն միլիոնավոր մարդկանց է մոբիլիզացնում ԱՄՆ-ի «սպառնալիքների» աճի դեմ
Վաշինգտոնը կրկնապատկել է Մադուրոյի բռնելու համար առաջարկվող 50 միլիոն դոլար պարգևը և ռազմանավեր է ուղարկել Կարիբյան ավազան՝ թմրանյութերի դեմ պայքարի նոր նախաձեռնության շրջանակներում, ինչը Մադուրոյին դրդել է նոր միջոցներ ձեռնարկել։
Վենեսուելական ժողովրդական միլիցիան, ըստ պնդումների, մոտ 5 միլիոն անդամ ունի, թեև վերլուծաբանները կարծում են, որ իրական թիվը շատ ավելի փոքր է։ (Լուսանկար՝ AP) / AP
August 19, 2025

Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, որ կմոբիլիզացնի ավելի քան 4.5 միլիոն աշխարհազորայինների՝ իր երկիրը պաշտպանելու Միացյալ Նահանգների կողմից ներկայացվող «սպառնալիքներից»։ Մադուրոն հայտարարությունն արել է այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը մեծացրել է Վենեսուելայի առաջնորդի ձերբակալման համար նախատեսված պարգևը։

«Այս շաբաթ ես կակտիվացնեմ հատուկ ծրագիր՝ ավելի քան 4.5 միլիոն աշխարհազորայինով, որպեսզի ապահովեմ ամբողջ ազգային տարածքի պաշտպանությունը՝ աշխարհազորայիններ, որոնք պատրաստ են, ակտիվացված և զինված»,- ասաց Մադուրոն երկուշաբթի օրը հեռուստատեսային ելույթի ժամանակ։

Պաշտոնապես ստեղծված հանգուցյալ նախագահ Ուգո Չավեսի օրոք, աշխարհազորը պնդում է, որ ունի մոտ 5 միլիոն անդամ, թեև վերլուծաբանները նշում են, որ իրական թիվը շատ ավելի փոքր է։ Վենեսուելայի բնակչությունը կազմում է մոտ 30 միլիոն։

Վաշինգտոնի սպառնալիքները

Մադուրոն քննադատեց այն, ինչ նա անվանեց Վաշինգտոնի «զարմանալի, տարօրինակ և անհեթեթ սպառնալիքներ»։

Այս ամսվա սկզբին Թրամփի վարչակազմը կրկնապատկեց Մադուրոյի ձերբակալության համար սահմանված պարգևավճարը՝ հասցնելով այն 50 միլիոն դոլարի՝ հիմնվելով թմրանյութերի առևտրի մեղադրանքների վրա։ ԱՄՆ պաշտոնյաները նրան մեղադրում են այսպես կոչված «Արևերի կարտել» ղեկավարելու մեջ, որը Վենեսուելայի բանակում գործող հզոր կոկայինի ցանց է։

ԱՄՆ զինված ուժերը նաև ծովային ուժեր են տեղակայել Կարիբյան ծովի հարավում՝ թմրանյութերի դեմ պայքարի շրջանակներում։

Վենեսուելայի ներքին գործերի նախարար Դիոսդադո Կաբելյոն հայտարարել է, որ Կարակասը պատասխանել է՝ տեղակայելով ուժեր «Կարիբյան ծովի ողջ տարածքում… մեր ծովում, մեր սեփականությունում, Վենեսուելայի տարածքում»։

Առանց ուղղակիորեն անդրադառնալու ԱՄՆ վերջին քայլերին՝ Մադուրոն շնորհակալություն հայտնեց դաշնակիցներին իրենց աջակցության համար՝ այն, ինչ նա նկարագրեց որպես Վաշինգտոնի «սպառնալիքների փտած կրկներգ»։

Նա նաև կոչ արեց իր քաղաքական բազային ուժեղացնել տեղական զինված խմբերը, ներառյալ գյուղացիական և աշխատավորական աշխարհազորայինները՝ հայտարարելով. «Հրացաններ և հրթիռներ գյուղացիական ուժի համար՝ Վենեսուելայի տարածքը, ինքնիշխանությունն ու խաղաղությունը պաշտպանելու համար»։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
