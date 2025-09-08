Թուրքիայի կանանց վոլեյբոլի ազգային հավաքականը պատմություն կերտեց՝ 3-1 հաշվով հաղթելով Ճապոնիային 2025 թվականի FIVB կանանց աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում, որը տեղի ունեցավ Բանգկոկում, Թաիլանդ, և առաջին անգամ դուրս եկավ մրցաշարի եզրափակիչ։
Ճապոնիան ուժեղ մեկնարկեց՝ առաջին սեթը վերահսկելով ամուր պաշտպանությամբ և արդյունավետ հարձակումներով՝ հաղթելով 25-16 հաշվով։ Թուրքիեն պատասխանեց երկրորդ փուլում Մելիսա Վարգասը և Էդա Էրդեմ Դունդարը առաջատար դիրք գրավեցին, և թիմը գերիշխեց՝ հաշիվը դարձնելով 25-17 և հավասարեցնելով հաշիվը։
Պահպանելով իր թափը՝ Թուրքիան շարունակեց ճնշում գործադրել Ճապոնիայի վրա երրորդ փուլում՝ վաղ շրջանում առաջ անցնելով և պահպանելով առավելությունը՝ 25-18 հաշվով և առաջ անցնելով 2-1 հաշվով։
Չորրորդ փուլը լարված էր, երկու թիմերն էլ փոխանակվեցին միավորներով, և հաշիվը դարձավ 24-24։ Թուրքիան պահպանեց իր ոգին վերջին պահերին՝ հաղթելով 27-25 հաշվով՝ ապահովելով 3-1 հաղթանակ։
Կիրակի օրը՝ ժամը 12:30-ին, Թուրքիայի հավաքականը առաջնության խաղում կմրցի Իտալիայի կամ Բրազիլիայի հետ։
Թուրքիան հաղթեց Շվեդիային 85-79 հաշվով և դուրս եկավ Եվրոբասկետ 2025-ի քառորդ եզրափակիչ
Թուրքիայի տղամարդկանց բասկետբոլի ազգային հավաքականը քառորդ եզրափակիչում, որը նախատեսված է սեպտեմբերի 9-ին, կմրցի Լեհաստան-Բոսնիա և Հերցեգովինա խաղի հաղթողի հետ։ Շվեդիան վաղ շրջանում ջախջախեց Թուրքիային՝ իրացնելով իր առաջին 10 նետումներից 9-ը և ամբողջ առաջին խաղակեսի ընթացքում պահպանելով խաղի վերահսկողությունը՝ ընդմիջմանը առաջատար լինելով 42-37 հաշվով։
Գլխավոր մարզիչ Էրգին Ատամանի երկրորդ խաղակեսում կատարած շտկումները հանգեցրին 14-0 հաշվով հաղթանակի, յոթ միավորի տարբերությունը վերածելով առաջատարության։
Երրորդ քառորդի վերջում Թուրքիան 11 միավորի առավելություն ստեղծեց, սակայն Շվեդիան կարողացավ վերականգնել իր առավելությունը Լյուդվիգ Հաքանսոնի և Սիմոն Բիրգանդերի շնորհիվ՝ վերջին խաղակեսում երկու անգամ հավասարեցնելով հաշիվը։
Վերջին րոպեներին հաշվի մեջ լարվածության պատճառով Ալպերեն Սենգունը ստանձնեց պատասխանատվությունը՝ վաստակելով անընդմեջ 6 միավոր, այդ թվում՝ հզոր դանկ, և ամրապնդելով հաղթանակը։
Սենգունը հավաքեց 24 միավոր և 16 անդրադարձ, իսկ Չեդի Օսմանը հավաքեց 17 միավոր, իսկ Էրջան Օսմանին՝ 14 միավոր և 9 անդրադարձ։