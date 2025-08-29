Թրամփի վարչակազմը առաջ է քաշել նոր կանոն, որը կսահմանափակի միջազգային ուսանողների, մշակութային փոխանակման այցելուների և օտարերկրյա լրագրողների Միացյալ Նահանգներում մնալու ժամկետը։
Այդ համակարգը թույլ էր տալիս վիզա ունեցողներին մնալ իրենց ծրագրի կամ առաջադրանքի տևողության ընթացքում, քանի դեռ նրանք համապատասխանում էին վիզայի պայմաններին։
Փոխարենը, Հայրենիքի անվտանգության նախարարությունը (DHS) ցանկանում է ներդնել ֆիքսված ժամկետներ։
Կանոնի նախագծի համաձայն, ուսանողական և փոխանակման այցելուի վիզաները կսահմանափակվեն չորս տարով։
Օտարերկրյա լրագրողները կսահմանափակվեն 240 օրով, կամ ընդամենը 90 օրով՝ չինացի քաղաքացիների դեպքում։
Ներկայումս վիզաները ուժի մեջ են մնում այնքան ժամանակ, քանի դեռ վիզա ունեցողները հետևում են իրենց պայմաններին առանց երկարաձգման համար դիմելու անհրաժեշտության։
Վիզայի չարաշահում
Առաջարկվող փոփոխությունը կստիպի վիզա ունեցողներին խնդրել երկարաձգում, եթե նրանց ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ իրենց ուսումը կամ առաջադրանքներն ավարտելու համար։
Պաշտոնյաները նշել են, որ նոր համակարգը նախատեսված է «վիզաների չարաշահման» դեմ պայքարելու և կառավարության կարողությունը բարելավելու համար՝ «պատշաճ կերպով ստուգելու և վերահսկելու» ԱՄՆ մուտք գործողներին այս կատեգորիաների ներքո։
Կանոնը մտահոգություն է առաջացրել համալսարանների և լրատվամիջոցների կազմակերպությունների շրջանում, որոնք հույսը դնում են միջազգային ուսանողների և օտարերկրյա լրագրողների վրա։
Քննադատները նշում են, որ փոփոխությունը կարող է անորոշություն և վարչական բեռ ստեղծել այն հաստատությունների և անհատների համար, ովքեր արդեն անցնում են լայնածավալ ստուգում մուտք գործելուց առաջ։
Հանրությունը 30 օր ունի առաջարկի վերաբերյալ իրենց կարծիքը ներկայացնելու համար՝ դաշնային էլեկտրոնային կանոնակարգերի պորտալի միջոցով։