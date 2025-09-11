Լեհաստանը սահմանափակել է Բելառուսի և Ուկրաինայի հետ իր արևելյան սահմանների երկայնքով՝ սեպտեմբերի 10-ին իր օդային տարածք ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի բազմաթիվ ենթադրյալ ներխուժումներից հետո, հինգշաբթի օրը հայտարարեց Զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։
«TVP World»-ի հաղորդմամբ՝ Լեհաստանի օդային նավիգացիայի գործակալությունը հայտարարեց, որ չորեքշաբթի ուշ երեկոյան ուժի մեջ մտած սահմանափակումները կմնան ուժի մեջ մինչև դեկտեմբերի 9-ը։
«Արևամուտից մինչև արևածագ թռիչքների լիակատար արգելք կա, բացառությամբ ռազմական ինքնաթիռների», - հավելվում է հայտարարության մեջ՝ նշելով, որ քաղաքացիական անօդաչու թռչող սարքերը արգելված են ամբողջ օրվա ընթացքում EP R129 գոտում։
Քայլը կատարվել է Լեհաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռների աջակցությամբ կասկածելի ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի խոցումից մեկ օր անց, ինչը առաջին դեպքն է, երբ դաշինքի անդամը կրակ է բացել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի ժամանակ։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ իր անօդաչու թռչող սարքերը լայնածավալ հարված են հասցրել Ուկրաինայի արևմուտքում գտնվող ռազմական թիրախներին, սակայն հերքել է Լեհաստանի տարածքը հարվածելու որևէ մտադրություն։
Զորքերի զանգվածային տեղակայում
Սեպտեմբերի 12-ին մեկնարկող ռուս-բելառուսական «Զապադ» զորավարժություններին ի պատասխան՝ Լեհաստանը նախատեսում է իր արևելյան սահմանի երկայնքով տեղակայել մոտ 40,000 զինվոր՝ մոտ 10,000-ի փոխարեն։
«Լեհ և ՆԱՏՕ-ի զինվորներն անհրաժեշտ են «Զապադ-2025»-ին համարժեք արձագանքելու համար», - ասաց պաշտպանության փոխնախարար Չեզարի Տոմչիկը՝ զորավարժությունները որակելով որպես «հարձակողական բնույթի»։
Լեհաստանի խնդրանքով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը կհրավիրի արտակարգ նիստ՝ քննարկելու իր օդային տարածքի խախտումները։