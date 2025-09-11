ԱՇԽԱՐՀ
1-րդ րոպե ընթերցելու
Լեհաստանը սահմանափակել է իր օդային տարածքը
Այս քայլը հաջորդել է Լեհաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ ենթադրյալ ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի խոցմանը, ինչը Ուկրաինայի պատերազմում դաշինքի անդամի կողմից ռուսական ուժերի վրա կրակ բացելու առաջին հայտնի դեպքն է։
Լեհաստանը սահմանափակել է իր օդային տարածքը
Poland says UN Security Council will meet on drone incursions / Reuters
September 11, 2025

Լեհաստանը սահմանափակել է Բելառուսի և Ուկրաինայի հետ իր արևելյան սահմանների երկայնքով՝ սեպտեմբերի 10-ին իր օդային տարածք ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի բազմաթիվ ենթադրյալ ներխուժումներից հետո, հինգշաբթի օրը հայտարարեց Զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։

«TVP World»-ի հաղորդմամբ՝ Լեհաստանի օդային նավիգացիայի գործակալությունը հայտարարեց, որ չորեքշաբթի ուշ երեկոյան ուժի մեջ մտած սահմանափակումները կմնան ուժի մեջ մինչև դեկտեմբերի 9-ը։

«Արևամուտից մինչև արևածագ թռիչքների լիակատար արգելք կա, բացառությամբ ռազմական ինքնաթիռների», - հավելվում է հայտարարության մեջ՝ նշելով, որ քաղաքացիական անօդաչու թռչող սարքերը արգելված են ամբողջ օրվա ընթացքում EP R129 գոտում։

Քայլը կատարվել է Լեհաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռների աջակցությամբ կասկածելի ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի խոցումից մեկ օր անց, ինչը առաջին դեպքն է, երբ դաշինքի անդամը կրակ է բացել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի ժամանակ։

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ իր անօդաչու թռչող սարքերը լայնածավալ հարված են հասցրել Ուկրաինայի արևմուտքում գտնվող ռազմական թիրախներին, սակայն հերքել է Լեհաստանի տարածքը հարվածելու որևէ մտադրություն։

Զորքերի զանգվածային տեղակայում

Առաջարկ

Սեպտեմբերի 12-ին մեկնարկող ռուս-բելառուսական «Զապադ» զորավարժություններին ի պատասխան՝ Լեհաստանը նախատեսում է իր արևելյան սահմանի երկայնքով տեղակայել մոտ 40,000 զինվոր՝ մոտ 10,000-ի փոխարեն։

«Լեհ և ՆԱՏՕ-ի զինվորներն անհրաժեշտ են «Զապադ-2025»-ին համարժեք արձագանքելու համար», - ասաց պաշտպանության փոխնախարար Չեզարի Տոմչիկը՝ զորավարժությունները որակելով որպես «հարձակողական բնույթի»։

Լեհաստանի խնդրանքով ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը կհրավիրի արտակարգ նիստ՝ քննարկելու իր օդային տարածքի խախտումները։

ՀարաբերականTRT Global - ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համակարգերը Լեհաստանի օդային տարածքում բախվել են ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի
Հետազոտել
Չվերթները չեղարկվել են, ուղղությունները փոխվել՝ Պակիստանի և Հնդկաստանի միջև լարվածության աճի պատճառո
Ասադի անկումից հետո ԵՄ-ում սիրիացի ապաստանի հայտերի թիվը հասել է տասնամյակի ամենացածր մակարդակին
Սպիտակ տուն. «Դեռևս վերջնական որոշումներ չկան» արտասահմանյան ֆիլմերի մաքսատուրքերի վերաբերյալ
Հռոմի պապի հրաժեշտի նվերը Գազային. «Պապի մոբիլը» վերածվել է երեխաների համար նախատեսված առողջապահական
Իրանն ու ԱՄՆ-ն այս շաբաթավերջին Օմանում կսկսեն միջուկային բանակցությունների չորրորդ փուլը
Էրդողան․ Հուսով եմ, որ մոտ ապագայում կհանդիպեմ Թրամփի հետ
Ֆրանսիան կհյուրընկալի Ալ-Շարաային, որը կնշանավորի Սիրիայի նախագահի առաջին եվրոպական այցը
Կրեմլ. Սի Ցզինպինը մայիսի 7-10-ը կայցելի Ռուսաստան
Իսրայելի նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելի նպատակը Գազան «ամբողջությամբ օկուպացնելն» է
Էրդողան. Թուրքական Կարմիր մահիկը կանգնած է Գազայի կողքին Իսրայելի հարձակումների սկզբից ի վեր
Ալգորիթմի ծուղակը. մուսուլմաններ, ասիացիներ և արհեստական ​​բանականության կողմնակալությունները
Թրամփը չի բացառել Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական միջամտությունը
Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը այցելել է Պակիստան՝ Հնդկաստանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար
Պուտինը հույս ունի, որ միջուկային զենքը չի օգտագործվելու Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմում
Էրդողան․ Մենք՝ որպես թուրք ազգ և կիպրոսցի թուրքեր, այս հողերի տերերն ենք
Նայեք TRT Global-ին: Կիսեք ձեր կարծիքը:
Contact us