Նայիբ Բուկելեն անցյալ տարի վերընտրվեց՝ չնայած սահմանադրական արգելքին
«Նոր գաղափարներ» կուսակցությունը և նրա դաշնակիցները հաստատում են բարեփոխումներ, որոնք թույլ կտան նախագահ Բուկելեին անսահմանափակ ժամկետով պաշտոնավարել, երկարաձգել պաշտոնավարման ժամկետը և վերացնել երկրորդ փուլի քվեարկությունը։
August 1, 2025

Սալվադորի օրենսդիրները ընդունել են սահմանադրական բարեփոխում՝ վերացնելու նախագահական ժամկետի սահմանափակումները և թույլ տալու ներկայիս առաջնորդ Նայիբ Բուկելեին, ով վայելում է խորհրդարանում ճնշող մեծամասնության աջակցությունը, անորոշ ժամանակով առաջադրվել։

Արագացված ընթացակարգով վերանայված բարեփոխումը, որը նաև երկարաձգում է պաշտոնավարման ժամկետը հինգից մինչև վեց տարի, ընդունվել է հինգշաբթի օրը 57-3 քվեարկությամբ։

«Նոր գաղափարներ» կուսակցությունից օրենսդիր Անա Ֆիգերոան առաջարկել էր փոփոխություններ կատարել սահմանադրության հինգ հոդվածներում։

Առաջարկը նաև ներառում էր ընտրությունների երկրորդ փուլի վերացումը, որտեղ մրցելու են առաջին փուլում ամենաշատ ձայներ ստացած երկու թեկնածուները։

«Նոր գաղափարներ»-ը և նրա դաշնակիցները խորհրդարանում արագորեն հաստատեցին առաջարկները՝ իրենց ունեցած գերմեծամասնությամբ։

Բուկելեն անցյալ տարի ճնշող մեծամասնությամբ վերընտրվեց՝ չնայած սահմանադրական արգելքին, այն բանից հետո, երբ նրա կուսակցության կողմից ընտրված Գերագույն դատարանի դատավորները 2021 թվականին որոշեցին, որ դա թույլ է տալիս վերընտրվել երկրորդ հնգամյա ժամկետով։

Պայքար փողոցային ավազակախմբերի դեմ

Ֆիգերոան հինգշաբթի օրը պնդեց, որ դաշնային օրենսդիրներն ու քաղաքապետերը արդեն կարող են վերընտրվել այնքան անգամ, որքան ցանկանում են։

«Նրանցից բոլորը հնարավորություն են ունեցել վերընտրվելու համաժողովրդական քվեարկության միջոցով, միակ բացառությունը մինչ օրս եղել է նախագահականը», - ասաց Ֆիգերոան։

Բուկելեն մեծ ժողովրդականություն է վայելում, հիմնականում երկրի հզոր փողոցային ավազակախմբերի դեմ իր կոշտ պայքարի շնորհիվ։

Ընտրողները պատրաստ են եղել անտեսել այն ապացույցները, որ նրա վարչակազմը, ինչպես նախկինում, բանակցություններ է վարել ավազակախմբերի հետ, նախքան արտակարգ դրություն մտցնելը, որը կասեցրել էր որոշ սահմանադրական իրավունքներ և թույլ էր տվել իշխանություններին ձերբակալել և բանտարկել տասնյակ հազարավոր մարդկանց։

Նրա հաջողությունները անվտանգության և քաղաքականության մեջ ոգեշնչել են տարածաշրջանում նմանակողներին, որոնք ձգտում են կրկնօրինակել նրա ոճը։

