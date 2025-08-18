Հյուսիսարևմտյան Պակիստանում ուժեղ անձրևները երկուշաբթի ստիպեցին դադարեցնել փրկարարական և օգնության աշխատանքները մի քանի ժամով, նախքան դրանք վերսկսվեցին: Տարածաշրջանում հանկարծակի ջրհեղեղների հետևանքով ուրբաթ օրվանից ավելի քան 300 մարդ է զոհվել, հայտնում են պաշտոնյաները։
Ազգային աղետների կառավարման մարմնի տվյալներով՝ հյուսիսային մի շարք շրջաններում ուժեղ անձրևները մարդկային զոհեր և ավերածություններ են առաջացրել, որոնց մեծ մասը՝ հանկարծակի ջրհեղեղների հետևանքով։
Լեռնային շրջաններում անձրևները հանկարծակի ջրհեղեղներ, ինչպես նաև ցեխի և ժայռերի սահքեր են առաջացրել, որոնք քշել են տներ, շինություններ, տրանսպորտային միջոցներ և ունեցվածք։
«Դա նման էր աշխարհի վերջի տեսարանի», - ասել է 24-ամյա համալսարանի ուսանող Սահիլ Խանը Reuters TV-ին՝ նկարագրելով հանկարծակի ջրհեղեղները։ «Բոլորը վախեցած են։ Երեխաները վախեցած են։ Նրանք չեն կարողանում քնել»։
Բուներ շրջանը ամենաշատն է տուժել՝ ավելի քան 200 զոհերով։
Խայբեր Փախտունխվա նահանգի աղետների կառավարման մարմինը երկուշաբթի օրը հայտարարեց 800 միլիոն պակիստանյան ռուփի (մոտ 2.82 միլիոն դոլար) օգնության ֆոնդի հատկացում՝ տուժած շրջանների վարչություններին՝ նահանգային կառավարության ցուցումներով, հաղորդում է Dawn։
Բուներ շրջանի համար առանձին 500 միլիոն ռուփի (մոտ 1.76 միլիոն դոլար) օգնության ֆոնդ է նախատեսվել։
Տուժած շրջաններում, այդ թվում՝ Բուներում, ուժեղ անձրևները երկուշաբթի ստիպեցին փրկարարական թիմերին դադարեցնել օգնության աշխատանքները մի քանի ժամով, ասել է տարածաշրջանային կառավարության պաշտոնյա Աբիդ Վազիրը Reuters-ին։
«Մեր առաջնահերթությունն այժմ ճանապարհների մաքրումն է, կամուրջների կառուցումը և տուժածներին օգնություն հասցնելը», - ասել է նա։
Բուների Բայշոնայ Կալայ գյուղի բնակիչները խուճապահար բարձրացել են ավելի բարձր վայրեր, երբ երկուշաբթի օրը նոր անձրևների պատճառով ջրի հոսքը, որը նախկինում արդեն մեծ ավերածություններ էր առաջացրել, կրկին սկսել է բարձրանալ, ըստ Reuters վկաների։
Տեղական կառավարության, աղետների կառավարման մարմնի և բանակի փրկարարները օգտագործել են էքսկավատորներ՝ ճանապարհները և փողոցները ցեխից, ընկած ծառերից և էլեկտրական սյուներից մաքրելու համար։
Տուժած շրջաններ օգնության ապրանքներ են ուղարկվել, ասել է տեղեկատվության նախարար Աթաուլլահ Թարարը երկուշաբթի օրը հրապարակված տեսաուղերձում։
Ջրհեղեղներից տուժած շրջանների փրկարարական, օգնության և վերականգնման աշխատանքները «ազգային պարտականություն» են, ասել է Թարարը՝ ըստ Dawn-ի։ Օգնության ապրանքների մեջ ներառված են սնունդ, դեղորայք, վերմակներ, վրաններ, էլեկտրական գեներատոր և ջրահեռացման պոմպեր, ասվում է մարմնի հայտարարության մեջ։
Բուները, որը գտնվում է մայրաքաղաք Իսլամաբադից երեք ու կես ժամ հեռավորության վրա, տուժել է ամպերի պայթյունից՝ հազվադեպ երևույթ, որի ժամանակ մեկ ժամվա ընթացքում փոքր տարածքում ավելի քան 100 մմ (4 դյույմ) անձրև է տեղում, հայտնել են պաշտոնյաները։
Բուներում ուրբաթ առավոտյան մեկ ժամվա ընթացքում ավելի քան 150 մմ անձրև է տեղացել, ասել են նրանք։
Պակիստանի ողջ տարածքում մինչև սեպտեմբերի սկիզբ սպասվում են նոր ուժեղ անձրևներ, հայտնել են պաշտոնյաները։
«Ընթացիկ եղանակային համակարգը ակտիվ է Պակիստանի տարածաշրջանում և կարող է առաջացնել ուժեղից մինչև շատ ուժեղ տեղումներ առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում», - կիրակի օրը հայտնել է աղետների կառավարման մարմինը։
Այս մուսոնային սեզոնի ընթացքում հորդառատ անձրևներն ու ջրհեղեղները հունիսի վերջից Պակիստանում 657 մարդու կյանք են խլել, հայտնել է մարմինը։