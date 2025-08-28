Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հրաժարվել է մասնակցել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև միջուկային մարտագլխիկների կրճատման վերաբերյալ բանակցություններին։
«Չինաստանի մասնակցությունը ԱՄՆ-Ռուսաստան միջուկային զինաթափման բանակցություններին ո՛չ ողջամիտ է, ո՛չ էլ իրատեսական», - չորեքշաբթի օրը հայտարարության մեջ ասվում է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից։
Պեկինի հայտարարությունը հստակ պատասխան է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն հայտարարություններին, որոնցում նա առաջարկում էր Չինաստանը ներառել Ռուսաստանի հետ միջուկային զինաթափման վերաբերյալ բանակցություններում։
«Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջուկային ուժերը անկասկած նույն մակարդակի վրա չեն, և երկու երկրների ռազմավարական անվտանգության միջավայրն ու միջուկային քաղաքականությունը բոլորովին տարբեր են», - ասել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Գուո Ցզյակունը։
Երկուշաբթի օրը Թրամփը հայտարարեց, որ ցանկանում է միջուկային զինաթափման վերաբերյալ բանակցություններ սկսել Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ, թեմա, որը նա նախկինում բարձրացրել է, և նպատակ ունի վերսկսել Հյուսիսային Կորեայի հետ դադարեցված դիվանագիտական ջանքերը։
«Միջուկային զինաթափումը շատ մեծ նպատակ է, բայց Ռուսաստանը պատրաստ է դա անել, և կարծում եմ, որ Չինաստանը նույնպես պատրաստ կլինի դա անել։ Մենք չենք կարող թույլ տալ միջուկային զենքի տարածումը։ Մենք պետք է կանգնեցնենք միջուկային զենքը։ Հզորությունը չափազանց մեծ է», - ասաց Թրամփը։
«Չինաստանը հինգ տարի հետո կհասնի ԱՄՆ-ին»
Թրամփը նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բարձրացրել է միջուկային զինաթափման հարցը, սակայն հրաժարվել է մանրամասներ հաղորդել հանդիպման մասին։
Թրամփն ասաց. «Չինաստանը շատ հետ է մնացել, բայց նրանք հինգ տարի հետո կհասնեն մեզ։ Մենք ուզում ենք զինաթափվել։ Հզորությունը առատ է, և մենք դրա մասին խոսել ենք»։
Վերջերս հրապարակված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ Չինաստանը իր միջուկային պաշարները մեծացնում է ավելի արագ, քան որևէ այլ երկիր։
Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի (SIPRI) զեկույցը ցույց է տվել, որ Չինաստանն այժմ ունի առնվազն 600 միջուկային մարտագլխիկ։ Էներգետիկայի նախարարության տվյալների համաձայն՝ Միացյալ Նահանգները մինչև 2023 թվականը կունենա 3748 միջուկային մարտագլխիկ։
Թրամփը փետրվարին հայտարարեց միջուկային զենքի վերահսկողության ջանքերը շարունակելու իր մտադրության մասին՝ նշելով, որ ցանկանում է քննարկել զենքի պաշարների սահմանափակումը և՛ Պուտինի, և՛ Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի հետ։
Միջուկային զենքի վերահսկողության վրա նոր ուշադրությունը կենտրոնացվում է այն ժամանակ, երբ «Ռազմավարական զենքի կրճատման նոր պայմանագիրը» (New START) լրանալու է 2026 թվականի փետրվարի 5-ին: 2010 թվականին ստորագրված այս պայմանագիրը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև միջուկային զենքի վերաբերյալ վերջին պայմանագիրն է և սահմանափակում է ռազմավարական մարտագլխիկների և մարտական համակարգերի քանակը, որոնք յուրաքանչյուր կողմը կարող է տեղակայել: